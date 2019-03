Kormányközeli üzletemberek próbálták elcsaklizni a Zsolnayt, de nem jártak sikerrel. Most pedig a 2016-ban elcsábított volt Zsolnay-munkásoknak is kárt okozott a pécsi manőver, ezt már a Kúria is kimondta.

Elbukta a kártérítési pert a Kúrián is a Zsolnay Porcelánmanufaktúra ellen az a 111 dolgozó, amely a fideszes pécsi városvezetés machinációi miatt lépett ki a cégtől 2016-ban, és szállt be az önkormányzati ellen-kerámiacégbe, írja a Népszava. A lap felidézi, 2016-ban egy kormányközeli befektetői kör próbálta megszerezni a szír tulajdonostól a Zsolnay Zrt-t, ezért átcsábítottak 111 dolgozót a város által alapított Ledina Kft-be, az ellen-kerámiacégbe. A Zsolnay ellen pedig megindult egy adósságfelvásárlási és -követelési, valamint adóvizsgálati lánc. Ám a számításaik nem jöttek be, a Zsolnay túlélte a támadásokat, a Ledina viszont bedőlt. A 111 ember helyett újakat vett fel a Zsolnay, a távozókat pedig beperelte az azonnali kilépés miatti kár okán. Ezt a bíróság többször jogosnak látta, 23 milliós kártérítésre kötelezték őket, és ezt most a Kúria is kimondta. Ez személyenként 150-250 ezer forint megfizetését jelenti - sokan 50-150 ezer forintból élnek, esélyük sincs ezt a pénzt kifizetni. A városvezetés szóban segítséget ígért a kilépőknek akkor, de ez most nem ér semmit.