[{"available":true,"c_guid":"a98ee91e-6544-4b38-bd6a-f039768589d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aztán kiderült, hogy nem is volt vicc, tényleg tesztelik a terméket. ","shortLead":"Aztán kiderült, hogy nem is volt vicc, tényleg tesztelik a terméket. ","id":"20190402_Vega_burgerrel_viccelte_meg_a_vasarlokat_a_Burger_King","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a98ee91e-6544-4b38-bd6a-f039768589d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0705bc3-e50c-42a8-b162-47bdba40339f","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_Vega_burgerrel_viccelte_meg_a_vasarlokat_a_Burger_King","timestamp":"2019. április. 02. 19:59","title":"Vega burgerrel viccelte meg a vásárlókat a Burger King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szabad Föld főszerkesztője kivételesen megengedő hangulatában azt is megjegyezte, \"még csak fel sem rúgjuk őket\".\r

\r

","shortLead":"A Szabad Föld főszerkesztője kivételesen megengedő hangulatában azt is megjegyezte, \"még csak fel sem rúgjuk őket\".\r

\r

","id":"20190402_Gajdics_Otto_egyutt_tud_elni_a_melegekkel_mint_a_szaraz_kutyapiszokkal_az_arokparton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a4218f-fdf2-4fbe-b3a1-93b2a8fe8f0b","keywords":null,"link":"/kultura/20190402_Gajdics_Otto_egyutt_tud_elni_a_melegekkel_mint_a_szaraz_kutyapiszokkal_az_arokparton","timestamp":"2019. április. 02. 14:22","title":"Gajdics Ottó együtt tud élni a melegekkel, mint a száraz kutyapiszokkal az árokparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e542c38-3601-4335-9dbc-dd6997513a49","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az intézmények gazdálkodását vizsgálták. A problémákért az ÁSZ szerint a kórházigazgatók a felelősek.","shortLead":"Az intézmények gazdálkodását vizsgálták. A problémákért az ÁSZ szerint a kórházigazgatók a felelősek.","id":"20190403_Az_Allami_Szamvevoszek_szerint_komoly_anyagi_gondban_vannak_a_korhazak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e542c38-3601-4335-9dbc-dd6997513a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439bcee7-4ca3-41f5-ae44-56a377a552fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Az_Allami_Szamvevoszek_szerint_komoly_anyagi_gondban_vannak_a_korhazak","timestamp":"2019. április. 03. 11:39","title":"441 problémát talált az Állami Számvevőszék a kórházak ellenőrzésekor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bcc6ef-74e4-45d5-9f5a-745ce9d608dd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gigászi aszteroida becsapódásának 66 millió éves nyomait őrzik azok a kövületek, melyeket Észak-Dakotában tártak fel – írta a BBC.","shortLead":"Gigászi aszteroida becsapódásának 66 millió éves nyomait őrzik azok a kövületek, melyeket Észak-Dakotában tártak fel –...","id":"20190401_aszteroida_eszak_dakota_dinoszauruszok_kipusztulasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68bcc6ef-74e4-45d5-9f5a-745ce9d608dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f50010-b3f6-4669-9a19-b029f4425fbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_aszteroida_eszak_dakota_dinoszauruszok_kipusztulasa","timestamp":"2019. április. 01. 17:33","title":"Rátaláltak egy hatalmas aszteroida nyomaira, aminek köze lehet a dinoszauruszok kipusztulásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már 2016 őszén is ismert volt a hatóságok előtt a Boing 737 MAX típusú repülőgépek azon hibája, ami az utóbbi idők katasztrófáihoz vezetett. De megadták az engedélyt, mondván a nehezen kezelhető jelenség úgyis csak ritkán fordulhat elő.","shortLead":"Már 2016 őszén is ismert volt a hatóságok előtt a Boing 737 MAX típusú repülőgépek azon hibája, ami az utóbbi idők...","id":"20190402_boeing_737_max_hiba_hatosagok_legialkalmassagi_engedely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02017635-4103-41e0-80dd-e66b1c17891a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_boeing_737_max_hiba_hatosagok_legialkalmassagi_engedely","timestamp":"2019. április. 02. 08:03","title":"Sokkoló: a hatóságok már két éve tudták, hogy nem mindig lehet irányítani a Boeing-gépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb720b17-5ee3-4c19-8a9d-72862341050d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy ingatlanközvetítő céget már megbüntetett a bíróság tisztességtelen szerződési feltételek miatt, de több más ügyet is vizsgálnak. Dübörög az ingatlanpiac, mi pedig szakértők segítségével gyűjtöttük össze, mivel próbálnak minket átverni, és mit lehet tenni ezek elkerüléséért.","shortLead":"Egy ingatlanközvetítő céget már megbüntetett a bíróság tisztességtelen szerződési feltételek miatt, de több más ügyet...","id":"20190402_Igy_probaljak_atverni_a_trukkozo_ingatlanosok_a_gyanutlan_eladokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb720b17-5ee3-4c19-8a9d-72862341050d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0abc703-219d-4b64-b686-2e8647ff4f96","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190402_Igy_probaljak_atverni_a_trukkozo_ingatlanosok_a_gyanutlan_eladokat","timestamp":"2019. április. 02. 20:00","title":" Vigyázat: trükköznek! Hogyan védje ki, ha az ingatlanos át akarja verni? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82329a2b-51de-47c3-9543-eb8abb0eb2b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kingston bemutatta tartós microSD-kártyáját, amely kifejezetten nagy adatírási terheléssel járó alkalmazásokhoz készült, például otthoni biztonsági és térfigyelő kamerák, valamint autós fedélzeti és testkamerák felvételeinek tárolására. ","shortLead":"A Kingston bemutatta tartós microSD-kártyáját, amely kifejezetten nagy adatírási terheléssel járó alkalmazásokhoz...","id":"20190401_kingston_nagy_tartossagu_microsd_memoriakartya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82329a2b-51de-47c3-9543-eb8abb0eb2b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ab9bee-cb89-4338-8736-92b62d13c47d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_kingston_nagy_tartossagu_microsd_memoriakartya","timestamp":"2019. április. 01. 19:03","title":"20 000 órán át rögzíthet erre a 128 GB-os microSD-kártyára, újra és újra és újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0630724b-ab45-4a45-8f4a-d1701b8c0534","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Megszűnt a készpénz-átutalási megbízások (úgynevezett sárga csekkek) befizetési lehetősége az OTP Bank fiókjaiban április 1-jével - tette közzé a hitelintézet hétfőn, a Facebook-oldalán.","shortLead":"Megszűnt a készpénz-átutalási megbízások (úgynevezett sárga csekkek) befizetési lehetősége az OTP Bank fiókjaiban...","id":"20190401_Az_OTP_megszuntette_a_sargacsekkbefizetesi_lehetoseget_a_fiokjaiban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0630724b-ab45-4a45-8f4a-d1701b8c0534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d05b079-902d-496d-8a89-505889176ba1","keywords":null,"link":"/kkv/20190401_Az_OTP_megszuntette_a_sargacsekkbefizetesi_lehetoseget_a_fiokjaiban","timestamp":"2019. április. 01. 18:42","title":"Az OTP megszüntette a sárgacsekk-befizetési lehetőséget a fiókjaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]