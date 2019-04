Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc6db4d3-f0c7-46e6-8d1c-90b844f77290","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oltást a szél nehezítette, péntek reggelre határolták körbe a lángokat, és délutánra oltották el teljesen a csütörtök kora délután óta égő nádast Fonyód déli külterületén.","shortLead":"Az oltást a szél nehezítette, péntek reggelre határolták körbe a lángokat, és délutánra oltották el teljesen...","id":"20190405_Egy_nap_alatt_sikerult_csak_eloltani_a_fonyodi_nadastuzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc6db4d3-f0c7-46e6-8d1c-90b844f77290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee5f4dd-0a34-42ad-bd22-b79cf381d707","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Egy_nap_alatt_sikerult_csak_eloltani_a_fonyodi_nadastuzet","timestamp":"2019. április. 05. 15:36","title":"Egy nap alatt sikerült csak eloltani a fonyódi nádastüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három pesti kerületben tartottak összehangolt akciót. ","shortLead":"Három pesti kerületben tartottak összehangolt akciót. ","id":"20190405_41_korozott_embert_kapcsolt_le_Budapesten_egy_nap_alatt_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b60212-fadc-466f-b5bb-fc6bee8de953","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_41_korozott_embert_kapcsolt_le_Budapesten_egy_nap_alatt_a_rendorseg","timestamp":"2019. április. 05. 08:28","title":"41 körözött embert kapcsolt le Budapesten egy nap alatt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06accc7-664b-4ca2-9fa9-3863362ebc1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zene mellett idén is fontos szerepet kapnak az olyan nappali programok is, amelyek során a fesztiválozók mélyebben megismerhetik magukat. ","shortLead":"A zene mellett idén is fontos szerepet kapnak az olyan nappali programok is, amelyek során a fesztiválozók mélyebben...","id":"20190405_Volt_fesztival_program_szinhaz_irodalom_beszelgetesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f06accc7-664b-4ca2-9fa9-3863362ebc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"160ee734-cff6-44c2-ab62-cc27d4fa9678","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Volt_fesztival_program_szinhaz_irodalom_beszelgetesek","timestamp":"2019. április. 05. 14:49","title":"Csernus és Fábry is fellép a VOLT-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a764bdf5-ca80-4497-b7fd-8269b62c7144","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20190404_Bombat_talaltak_a_Honved_stadionjaban_bontas_kozben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a764bdf5-ca80-4497-b7fd-8269b62c7144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10156184-a2c6-4d83-96ab-7ce153d5a9bd","keywords":null,"link":"/sport/20190404_Bombat_talaltak_a_Honved_stadionjaban_bontas_kozben","timestamp":"2019. április. 04. 21:43","title":"Bombát találtak a Honvéd stadionjában bontás közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b161dc0a-ad02-4e3e-8742-12516e7ba2cd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A valódi és képzeletbeli falak ellen emelt szót a volt amerikai elnök egy utazási konferencián\r

\r

","shortLead":"A valódi és képzeletbeli falak ellen emelt szót a volt amerikai elnök egy utazási konferencián\r

\r

","id":"20190403_Obamat_aggasztja_az_europai_es_amerikai_populizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b161dc0a-ad02-4e3e-8742-12516e7ba2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68897c07-7bc5-465e-afe8-18d32335aee5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Obamat_aggasztja_az_europai_es_amerikai_populizmus","timestamp":"2019. április. 03. 21:36","title":"Obamát aggasztja az európai és amerikai populizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3819307a-3dc4-48e6-8532-f91ed3e5a52d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány és az ellenzék vezetőjének tárgyalásairól kiszivárgott hírek szerint Theresa May kabinetje már nem feltétlenül ellenzi egy újabb referendum megtartását.","shortLead":"A kormány és az ellenzék vezetőjének tárgyalásairól kiszivárgott hírek szerint Theresa May kabinetje már nem...","id":"20190404_Megis_elkepzelheto_ujabb_Brexitnepszavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3819307a-3dc4-48e6-8532-f91ed3e5a52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d328a657-d7f6-48df-ac8e-7f5991012c9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Megis_elkepzelheto_ujabb_Brexitnepszavazas","timestamp":"2019. április. 04. 20:21","title":"Mégis elképzelhető újabb Brexit-népszavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da918ea-faeb-49da-807f-b04d745a411c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsőre talán jó ötletnek tűnik, hogy az üdítős fémdobozokat összegyűrve dobjuk a \"rendes\" szemetesbe is, pedig nem az. Kivétel persze akad – aki igazán jót szeretne tenni, annak érdemes odafigyelnie.","shortLead":"Elsőre talán jó ötletnek tűnik, hogy az üdítős fémdobozokat összegyűrve dobjuk a \"rendes\" szemetesbe is, pedig nem az...","id":"20190404_italos_doboz_femdoboz_ujrahasznositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1da918ea-faeb-49da-807f-b04d745a411c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e5f72b-2a32-4c31-86fb-5224448db4f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_italos_doboz_femdoboz_ujrahasznositas","timestamp":"2019. április. 04. 09:03","title":"Óriási tévhit: ne nyomja össze a fémdobozokat, amikor kidobja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4eaf679-15c1-4f9b-aae4-af3b3a2cb625","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ELTE Sikerek eseménysorozat legutóbbi vendége Stumpf István jelenlegi alkotmánybíró volt, kevés sorosozás, sok sztorizgatás volt. A felesége szerint 98 százalék, hogy Stumpf nem lesz megint alkotmánybíró.","shortLead":"Az ELTE Sikerek eseménysorozat legutóbbi vendége Stumpf István jelenlegi alkotmánybíró volt, kevés sorosozás, sok...","id":"20190404_Stumpf_Istvan_Keri_Laszlorol_Szoktuk_egymast_anyazni_de_mindig_megiszunk_egy_Unicumot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4eaf679-15c1-4f9b-aae4-af3b3a2cb625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4511b511-7459-4793-94a2-bb31eccbece1","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Stumpf_Istvan_Keri_Laszlorol_Szoktuk_egymast_anyazni_de_mindig_megiszunk_egy_Unicumot","timestamp":"2019. április. 04. 13:39","title":"Stumpf István Kéri Lászlóról: Szoktuk egymást anyázni, de mindig megiszunk egy Unicumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]