Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Márki-Zay Pétert támadja a Fidesz lakásmutyival, most sokszorosan hullik vissza a fejére. Úgy tűnik, hogy visszaéléseket éppen a korábbi, fideszes városvezetés követett el: a korábbi aljegyző fia szinte ingyen vett egy lakást, valamint évekig nem kellett bérleti díjat és iparűzési adót fizetnie a trafikjáért. A Fidesz kinyitotta a szekrényt, erre kidőltek a csontvázak.","shortLead":"Márki-Zay Pétert támadja a Fidesz lakásmutyival, most sokszorosan hullik vissza a fejére. Úgy tűnik...","id":"20190312_MarkiZay_Peter_Hodmezovasarhely_lakasugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa717994-05fe-4288-abf7-da2cf62949f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_MarkiZay_Peter_Hodmezovasarhely_lakasugy","timestamp":"2019. március. 12. 17:30","title":"Kitört a totális lakásháború Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7865cd7-ef38-442d-a8d0-2f47293bc6c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Once Upon A One More Time című musicalt először Chicagóban mutatják be idén ősszel, majd a darab a Broadway-n is debütálni fog. A készítők szerint a Birtney Spears-musical egy feminista fordulatot tartogat. ","shortLead":"A Once Upon A One More Time című musicalt először Chicagóban mutatják be idén ősszel, majd a darab a Broadway-n is...","id":"20190313_Musical_keszult_Britney_Spears_dalaibol_hercegnok_fogjak_enekelni_a_slagereit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7865cd7-ef38-442d-a8d0-2f47293bc6c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a08d6b-d9a6-408f-bb7e-91a48191ef85","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Musical_keszult_Britney_Spears_dalaibol_hercegnok_fogjak_enekelni_a_slagereit","timestamp":"2019. március. 13. 10:26","title":"Musical készült Britney Spears dalaiból, hercegnők fogják énekelni a slágereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58ba8f2-5a6c-45be-97b6-1c0dc1196d15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemzetközi sakknagymester szeretné, ha több lány és nő venne részt sakkversenyeken, és nem csak ott. ","shortLead":"A nemzetközi sakknagymester szeretné, ha több lány és nő venne részt sakkversenyeken, és nem csak ott. ","id":"20190313_Polgar_Judit_sosem_mutattam_ki_ha_faj_a_hasam_nehogy_gyengenek_gondoljanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e58ba8f2-5a6c-45be-97b6-1c0dc1196d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12a6ab8-01d9-43b8-b66f-aba2b5242f33","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Polgar_Judit_sosem_mutattam_ki_ha_faj_a_hasam_nehogy_gyengenek_gondoljanak","timestamp":"2019. március. 13. 18:13","title":"Polgár Judit: Sosem mutattam ki, ha fáj valamim, nehogy gyengének gondoljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2381d105-c5a7-4498-9477-2aca094f05b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő és más híresség is érintett egy FBI által feltárt hatalmas csalássorozatban. ","shortLead":"A színésznő és más híresség is érintett egy FBI által feltárt hatalmas csalássorozatban. ","id":"20190313_Felicity_Huffman_Szuletett_felesegek_letartoztatas_csalassorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2381d105-c5a7-4498-9477-2aca094f05b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"029b8420-5382-42e1-a24a-020bc18099ff","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Felicity_Huffman_Szuletett_felesegek_letartoztatas_csalassorozat","timestamp":"2019. március. 13. 14:21","title":"Letartóztatták Felicity Huffmant, a Született feleségek sztárját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e0bc72-ef4c-48a3-8904-511589693950","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyorsan körbeszaladt a világsajtón, kikkel reklámozza üzeneteit a magyar kormány. ","shortLead":"Gyorsan körbeszaladt a világsajtón, kikkel reklámozza üzeneteit a magyar kormány. ","id":"20190314_Vilaghiru_lett_a_kormany_uj_plakatja_amelyiken_a_jol_ismert_mempar_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9e0bc72-ef4c-48a3-8904-511589693950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6eea98-8477-494e-b972-dbc4670eef19","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Vilaghiru_lett_a_kormany_uj_plakatja_amelyiken_a_jol_ismert_mempar_van","timestamp":"2019. március. 14. 06:14","title":"Világhírű lett a kormány új plakátja, amelyiken a jól ismert mémpár van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99aceb9a-00ee-4257-9d3d-c98541453204","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár nap múlva megérkezik a Xiaomi Black Shark androidos telefon utódja, amit keményen felturbózott a gyártó.","shortLead":"Pár nap múlva megérkezik a Xiaomi Black Shark androidos telefon utódja, amit keményen felturbózott a gyártó.","id":"20190313_xiaomi_black_shark2_gamer_telefon_bemutatasa_datum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99aceb9a-00ee-4257-9d3d-c98541453204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d28618-a8cb-426e-80c2-b0f8ad209bb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_xiaomi_black_shark2_gamer_telefon_bemutatasa_datum","timestamp":"2019. március. 13. 13:03","title":"Napokon belül érkezik a Xiaomi ütős telefonjának utódja, és még ütősebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46d7c0e-d909-4eef-999b-62742fea9bb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Károly herceg ismét megtartotta A bizalom vacsorája elnevezésű rendezvényét, amire Amal és George Clooney is hivatalos volt.","shortLead":"Károly herceg ismét megtartotta A bizalom vacsorája elnevezésű rendezvényét, amire Amal és George Clooney is hivatalos...","id":"20190313_Filmsztarokkal_vacsorazott_de_Amal_Clooney_nyugozte_le_Karoly_herceget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c46d7c0e-d909-4eef-999b-62742fea9bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f74940-ebb3-4875-b973-aac927849e33","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Filmsztarokkal_vacsorazott_de_Amal_Clooney_nyugozte_le_Karoly_herceget","timestamp":"2019. március. 13. 10:08","title":"Filmsztárokkal vacsorázott, de Amal Clooney nyűgözte le Károly herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83bd6821-4e82-427c-911a-01551cc5a657","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Juventus 2-0-ás hátrányból fordítva az Atlético Madrid, a Manchester City pedig a Schalke legyőzésével továbbjutott kedden a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjéből.\r

","shortLead":"A Juventus 2-0-ás hátrányból fordítva az Atlético Madrid, a Manchester City pedig a Schalke legyőzésével továbbjutott...","id":"20190313_juventus_atletico_madrid_cristiano_ronaldo_manchester_city_schalke04_bajnokok_ligaja_nyolcaddonto_tovabbjutas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83bd6821-4e82-427c-911a-01551cc5a657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55973be4-a5f7-4fcd-9f8d-2ae314b854e0","keywords":null,"link":"/sport/20190313_juventus_atletico_madrid_cristiano_ronaldo_manchester_city_schalke04_bajnokok_ligaja_nyolcaddonto_tovabbjutas","timestamp":"2019. március. 13. 05:15","title":"Ronaldo csodát tett, a ManCity gálázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]