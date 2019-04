Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktivistákat még vasárnap igazoltatták. Az MSZP-Párbeszéd szerint a Fidesz a rendőrséget politikai megfélemlítésre használja. ","shortLead":"Az aktivistákat még vasárnap igazoltatták. Az MSZP-Párbeszéd szerint a Fidesz a rendőrséget politikai megfélemlítésre...","id":"20190408_Rendorok_igazoltattak_ellenzeki_alairasgyujtoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ae48cb-a274-4d76-8f1c-00acd9dc2972","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Rendorok_igazoltattak_ellenzeki_alairasgyujtoket","timestamp":"2019. április. 08. 16:38","title":"Rendőrök igazoltattak ellenzéki aláírásgyűjtőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f07c06-27fd-494d-bf1c-0613cc5a5cc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz és a Jobbik is azt állította, hogy ők adták le elsőként az EP-lista állításához szükséges legalább 20 ezer aláírást. Az Országos Választási Irodánál rendbe tették a kérdést.","shortLead":"A Fidesz és a Jobbik is azt állította, hogy ők adták le elsőként az EP-lista állításához szükséges legalább 20 ezer...","id":"20190408_alairasgyujtes_ep_valasztas_2019_jobbik_fidesz_momentum_orszagos_valasztasi_iroda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43f07c06-27fd-494d-bf1c-0613cc5a5cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ec4e98-ff23-4191-9148-b3f7905333a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_alairasgyujtes_ep_valasztas_2019_jobbik_fidesz_momentum_orszagos_valasztasi_iroda","timestamp":"2019. április. 08. 16:29","title":"Aláírásgyűjtés: A Jobbik megelőzte a Fideszt, de nincs jelentősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Likud vezet az izraeli választáson, de még kérdéses, hogy mi lesz a kis pártok sorsa, így csak találgatni lehet, milyen koalíció alakul majd.","shortLead":"A Likud vezet az izraeli választáson, de még kérdéses, hogy mi lesz a kis pártok sorsa, így csak találgatni lehet...","id":"20190410_Mindket_nagy_part_jeloltje_gyozelmi_beszedet_tartott_Izraelben_de_Netanjahu_orome_lehet_oszintebb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea70c03-ad27-4856-a5f5-65c77016b3d3","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_Mindket_nagy_part_jeloltje_gyozelmi_beszedet_tartott_Izraelben_de_Netanjahu_orome_lehet_oszintebb","timestamp":"2019. április. 10. 05:02","title":"Mindkét nagy párt jelöltje győzelmi beszédet tartott Izraelben, de Netanjahu öröme lehet őszintébb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97144b0-3789-4887-aee2-0c73de18ea9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem számít a tagság felfüggesztése és Weber kritikája, EPP-s dzsekikben és sapkákban nyomulnak a fideszesek.","shortLead":"Nem számít a tagság felfüggesztése és Weber kritikája, EPP-s dzsekikben és sapkákban nyomulnak a fideszesek.","id":"20190408_A_Fidesz_szerint_nincs_vele_gond_hogy_neppartos_holmikkal_kampanyolnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a97144b0-3789-4887-aee2-0c73de18ea9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f922d4aa-3d7e-45aa-8a47-c554116eaa01","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_A_Fidesz_szerint_nincs_vele_gond_hogy_neppartos_holmikkal_kampanyolnak","timestamp":"2019. április. 08. 17:27","title":"A Fidesz szerint nincs vele gond, hogy néppártos holmikkal kampányolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f613688f-b31a-40c0-b541-d085dfea9068","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mindmáig anonimitásba burkolózó brit énekes-dalszerző saját nemzedékének egyik legizgalmasabb karaktere április 30-án lép fel az A38 Hajón.



","shortLead":"A mindmáig anonimitásba burkolózó brit énekes-dalszerző saját nemzedékének egyik legizgalmasabb karaktere április 30-án...","id":"20190408_Jon_Chelou","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f613688f-b31a-40c0-b541-d085dfea9068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb67bbd-ea75-473d-9966-de251192c3dc","keywords":null,"link":"/kultura/20190408_Jon_Chelou","timestamp":"2019. április. 08. 17:17","title":"Jön Chelou","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ellenzék által közösen támogatott szocialista jelölt, Tüttő Kata élettársa Leisztinger Tamás, aki több belvárosi ingatlanhoz is elég alacsony áron jutott hozzá. Tüttő egyébként jelenleg XII. kerületi politikus, nem egészen világos, miért az V. kerületben indulna.","shortLead":"Az ellenzék által közösen támogatott szocialista jelölt, Tüttő Kata élettársa Leisztinger Tamás, aki több belvárosi...","id":"20190409_Magyar_Narancs_A_belvarosi_ellenzeki_jelolt_is_erintett_lehet_a_keruleti_ingatlanmutyiban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f59199-4e8a-40c3-98ca-f5b6a88d0f54","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Magyar_Narancs_A_belvarosi_ellenzeki_jelolt_is_erintett_lehet_a_keruleti_ingatlanmutyiban","timestamp":"2019. április. 09. 12:28","title":"Magyar Narancs: A belvárosi ellenzéki jelölt is érintett lehet a kerületi ingatlanügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem csak annak előírásaival lehet baja a brüsszeli testületnek.","shortLead":"Nem csak annak előírásaival lehet baja a brüsszeli testületnek.","id":"20190408_Vizsgalja_az_Europai_Bizottsag_a_tuloratorvenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99da3062-b658-4ee0-9606-7535c2c149e4","keywords":null,"link":"/kkv/20190408_Vizsgalja_az_Europai_Bizottsag_a_tuloratorvenyt","timestamp":"2019. április. 08. 18:29","title":"Vizsgálja az Európai Bizottság a túlóratörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e772a36e-77ff-411a-adf0-f19cb52969d3","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Meg akartuk nézni, mi készült Kisvárdán abból a 2,2 milliárd forintból, amelyet még 2017 végén kapott a kormánytól a Magyar Lovassport Szövetség egy termálvizes lórehabilitációs központ és lovasakadémia építésére. Próbálkozásainkat zavartság, ellenséges hallgatás és tagadás kísérte, miközben a szálak Seszták Miklós üzleti és baráti köréhez vittek egyre közelebb. \r

","shortLead":"Meg akartuk nézni, mi készült Kisvárdán abból a 2,2 milliárd forintból, amelyet még 2017 végén kapott a kormánytól...","id":"20190409_sesztak_miklos_kisvardai_lorehabilitacios_kozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e772a36e-77ff-411a-adf0-f19cb52969d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f13bc52e-48f4-4447-ad09-1819f83c50ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_sesztak_miklos_kisvardai_lorehabilitacios_kozpont","timestamp":"2019. április. 09. 06:30","title":"Na, ki lepődött meg? Seszták Miklós körei mozgolódnak a 2,2 milliárdos kisvárdai lórehabilitációs központ körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]