Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1560af30-2724-4caf-a0fa-d06f77cad819","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Botránnyal indultak az indiai választások, a nacionalista miniszterelnök pártja csalásgyanús trükkökkel törte meg a kampánycsendet. Nem véletlen, hogy ennyire próbálkoznak, van mitől félniük.","shortLead":"Botránnyal indultak az indiai választások, a nacionalista miniszterelnök pártja csalásgyanús trükkökkel törte meg...","id":"20190411_Ujra_valaszt_a_vilag_legnagyobb_demokraciaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1560af30-2724-4caf-a0fa-d06f77cad819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60e5638-04b1-4e06-b300-860871cd48d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_Ujra_valaszt_a_vilag_legnagyobb_demokraciaja","timestamp":"2019. április. 11. 19:30","title":"Fegyveres őrökkel, pokolgépektől tartva választ a világ legnagyobb demokráciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806cdfb2-0e07-43ab-8d5f-b1ea4637a45c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szolgálólány meséjének főszereplője szinte soha nem beszél a vallásáról, most mégis kivételt tett. ","shortLead":"A Szolgálólány meséjének főszereplője szinte soha nem beszél a vallásáról, most mégis kivételt tett. ","id":"20190411_Elisabeth_Moss_szcientologia_vallas_egyhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=806cdfb2-0e07-43ab-8d5f-b1ea4637a45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e12eb1-4100-4da4-bf87-fff324b73232","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Elisabeth_Moss_szcientologia_vallas_egyhaz","timestamp":"2019. április. 11. 07:18","title":"Elisabeth Moss a szcientológiáról: Ez bonyolult dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67d9284-6943-469b-9553-c60de5d00030","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU-n végzett kormányszóvivő végülis nem cáfolta, amit a Miniszterelnökség a minap mondott, hogy akadályozni sem fogják a CEU és egy bajor egyetem együttműködését.\r

","shortLead":"A CEU-n végzett kormányszóvivő végülis nem cáfolta, amit a Miniszterelnökség a minap mondott, hogy akadályozni sem...","id":"20190410_Kovacs_Zoltan_a_Reutersnak_Nem_fogunk_enyhiteni_a_torvenyeken_a_CEU_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b67d9284-6943-469b-9553-c60de5d00030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b5868e-a0db-4162-868d-9f28fd2338e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Kovacs_Zoltan_a_Reutersnak_Nem_fogunk_enyhiteni_a_torvenyeken_a_CEU_miatt","timestamp":"2019. április. 10. 14:09","title":"Kovács Zoltán a Reutersnak: Nem fogunk törvényt módosítani a CEU miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook mesterséges intelligenciája mostantól figyelni fog arra, hogy egy elhunyt felhasználóval szemben senki se lehessen kegyeletsértő.","shortLead":"A Facebook mesterséges intelligenciája mostantól figyelni fog arra, hogy egy elhunyt felhasználóval szemben senki se...","id":"20190410_facebook_kegyeletsertes_elhunyt_szemely_emlekoldal_a_facebookon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e0a72ef-bd33-408f-9f0e-6944a771bb2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_facebook_kegyeletsertes_elhunyt_szemely_emlekoldal_a_facebookon","timestamp":"2019. április. 10. 18:33","title":"Régóta várt funkció kerül a Facebookba, megelőznék a kegyeletsértést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ebc3a1-dc47-4d91-a97a-3ff9954b0cf4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Posztapokaliptikus tájkép fogadja az embert most a Budaörsi úton a világháborús bombák miatt. ","shortLead":"Posztapokaliptikus tájkép fogadja az embert most a Budaörsi úton a világháborús bombák miatt. ","id":"20190410_Na_igy_meg_biztosan_nem_latta_a_Budaorsi_utat__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0ebc3a1-dc47-4d91-a97a-3ff9954b0cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdf9a29-fc3a-4a30-9377-fe1819749ae4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_Na_igy_meg_biztosan_nem_latta_a_Budaorsi_utat__fotok","timestamp":"2019. április. 10. 11:27","title":"Na, így még biztosan nem látta a Budaörsi utat – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7752db9e-536c-439a-9861-4b64bad2bed5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az utasforgalmi adatok alapján a diszkont légitársaságok örülhettek a legjobban az első negyedévben. ","shortLead":"Az utasforgalmi adatok alapján a diszkont légitársaságok örülhettek a legjobban az első negyedévben. ","id":"20190411_A_Wizz_Air_utasforgalma_nott_a_legnagyobb_mertekben_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7752db9e-536c-439a-9861-4b64bad2bed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b35ec5-8013-4132-91ec-553d0cec520e","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_A_Wizz_Air_utasforgalma_nott_a_legnagyobb_mertekben_Europaban","timestamp":"2019. április. 11. 19:53","title":"A Wizz Air utasforgalma nőtt a legnagyobb mértékben Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf71768-23f6-43e5-b88e-7072f49b9091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eseménytelen estének indult, de éjfélre a 23 éves férfi nagyjából mindent elkövetett, amit lehet.\r

\r

","shortLead":"Eseménytelen estének indult, de éjfélre a 23 éves férfi nagyjából mindent elkövetett, amit lehet.\r

\r

","id":"20190410_Par_ora_alatt_megszegett_egy_rakat_szabalyt_es_torvenyt_egy_gyulai_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cf71768-23f6-43e5-b88e-7072f49b9091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93dad9d-efed-4f95-9f45-64d1d9ed9081","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Par_ora_alatt_megszegett_egy_rakat_szabalyt_es_torvenyt_egy_gyulai_ferfi","timestamp":"2019. április. 10. 19:55","title":"Pár óra alatt megszegett egy rakat szabályt és törvényt egy gyulai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"030e84ae-1686-40f9-bdb3-ed5778219eab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség egy rablót agyonlőtt, társait még keresik. ","shortLead":"A rendőrség egy rablót agyonlőtt, társait még keresik. ","id":"20190411_Gepfegyverrel_raboltak_ketmillio_eurot_egy_geprol_a_tiranai_repuloteren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=030e84ae-1686-40f9-bdb3-ed5778219eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf92d72-ac2a-46be-82df-5dc95d387202","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_Gepfegyverrel_raboltak_ketmillio_eurot_egy_geprol_a_tiranai_repuloteren","timestamp":"2019. április. 11. 18:59","title":"Gépfegyverrel raboltak kétmillió eurót egy gépről a tiranai repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]