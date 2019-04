Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Üzemi és adózott eredménye is csökkent, nem beszélve a bevételéről.","shortLead":"Üzemi és adózott eredménye is csökkent, nem beszélve a bevételéről.","id":"20190424_Megfogta_a_Boeingot_a_repulesi_tilalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76847bac-46c4-448b-b82d-2e086a7fd869","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Megfogta_a_Boeingot_a_repulesi_tilalom","timestamp":"2019. április. 24. 15:24","title":"Megfogta a Boeingot a repülési tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac257e3-a141-4624-bdf0-50b2630813eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"David Irving több a második világháború főbb, a nácikhoz és a zsidók üldöztetéséhez köthető helyszínt akart meglátogatni Lengyelországban és a balti államokban.","shortLead":"David Irving több a második világháború főbb, a nácikhoz és a zsidók üldöztetéséhez köthető helyszínt akart...","id":"20190424_Litvania_inkabb_kitiltotta_az_utazgatni_keszulo_holokauszttagado_brit_torteneszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cac257e3-a141-4624-bdf0-50b2630813eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f245b8b-f96e-4ee7-9e75-c0d0428daa5a","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Litvania_inkabb_kitiltotta_az_utazgatni_keszulo_holokauszttagado_brit_torteneszt","timestamp":"2019. április. 24. 21:29","title":"Litvánia inkább kitiltotta az utazgatni készülő holokauszttagadó brit történészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Csak akkor mehet egy oktató a Nagaszaki Egyetemre, ha vállalja, hogy leszokik a dohányzásról.","shortLead":"Csak akkor mehet egy oktató a Nagaszaki Egyetemre, ha vállalja, hogy leszokik a dohányzásról.","id":"20190423_Egy_japan_egyetem_nem_vesz_fel_dohanyzo_tanarokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae585fa3-c98d-4be3-bae8-662db4903184","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Egy_japan_egyetem_nem_vesz_fel_dohanyzo_tanarokat","timestamp":"2019. április. 23. 18:07","title":"Egy japán egyetem nem vesz fel dohányzó tanárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d00fdc-b3e1-410c-83ba-6a1212c1b385","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PhoneBuff specialitása, hogy egy robotkarral végzi el az okostelefonok sebességtesztjét, hogy minél valósághűbb legyen a végeredmény. Ezúttal viszont nem ezen múlt a Samsung sikere.","shortLead":"A PhoneBuff specialitása, hogy egy robotkarral végzi el az okostelefonok sebességtesztjét, hogy minél valósághűbb...","id":"20190424_samsung_galaxy_s10_plus_huawei_p30_pro_sebessegteszt_phonebuff","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05d00fdc-b3e1-410c-83ba-6a1212c1b385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4182a9d3-71fd-45b1-a78a-495dc78afaf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_samsung_galaxy_s10_plus_huawei_p30_pro_sebessegteszt_phonebuff","timestamp":"2019. április. 24. 14:33","title":"Ennek nem fognak örülni Kínában: összemérték a Galaxy S10+ és a Huawei P30 Pro sebességét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5ed06c-ef1f-4dfb-8165-0f25f6d97bd0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Napszállta című filmjéért.","shortLead":"A Napszállta című filmjéért.","id":"20190423_Nemes_Jeles_Laszlo_nyerte_a_legjobb_rendezo_dijat_Pekingben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba5ed06c-ef1f-4dfb-8165-0f25f6d97bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb3fe1b-d0b2-4e41-877e-dbf012245cf0","keywords":null,"link":"/kultura/20190423_Nemes_Jeles_Laszlo_nyerte_a_legjobb_rendezo_dijat_Pekingben","timestamp":"2019. április. 23. 16:29","title":"Nemes Jeles László nyerte a legjobb rendező díját Pekingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15df044-d6a4-4950-b577-78f2ac7cabac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem vagyunk benne biztosak, hogy ezt az átszellemült karaokét hallani kell, de az alábbi videó legalább azt bizonyítja, hogy Nicolas Cage is emberből van. ","shortLead":"Nem vagyunk benne biztosak, hogy ezt az átszellemült karaokét hallani kell, de az alábbi videó legalább azt bizonyítja...","id":"20190424_Nicolas_Cage_kinos_karaokeja_a_nap_legrosszabb_videoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b15df044-d6a4-4950-b577-78f2ac7cabac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4da857-1b4a-420b-a0c1-119cd2023bc3","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Nicolas_Cage_kinos_karaokeja_a_nap_legrosszabb_videoja","timestamp":"2019. április. 24. 10:29","title":"Nicolas Cage kínos karaokéja a nap legrosszabb videója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86fc443-c12e-4521-b258-87786cc0d9a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legtöbb egyedi rendszám vagy poén, vagy obszcén, vagy egyszerűen céges.","shortLead":"A legtöbb egyedi rendszám vagy poén, vagy obszcén, vagy egyszerűen céges.","id":"20190425_egyedi_rendszam_photoshop_toyota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a86fc443-c12e-4521-b258-87786cc0d9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac28ea8-29ea-4f3e-8225-81526d40c652","keywords":null,"link":"/cegauto/20190425_egyedi_rendszam_photoshop_toyota","timestamp":"2019. április. 25. 10:51","title":"Ez egy szellemes egyedi rendszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca867bc6-575e-4a7a-91ea-e69e3d29c907","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A skótok igazán messzire mennek a Keanu Reeves-rajongásban.","shortLead":"A skótok igazán messzire mennek a Keanu Reeves-rajongásban.","id":"20190424_Egy_idealis_vilagban_Keanu_Reeves_leggitarozna_a_tiszteletere_rendezett_filmfesztivalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca867bc6-575e-4a7a-91ea-e69e3d29c907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aef39cd-0c9c-4d85-9cba-1fd6650644e8","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Egy_idealis_vilagban_Keanu_Reeves_leggitarozna_a_tiszteletere_rendezett_filmfesztivalon","timestamp":"2019. április. 24. 11:45","title":"Egy ideális világban Keanu Reeves léggitározna a tiszteletére rendezett filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]