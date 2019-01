Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"751dd204-d134-4f34-ab97-864f1cdb79f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több céget is rajtakaptak már azon, hogy DSLR fényképezőgéppel készült fotókkal akarták bizonyítani okostelefonjuk fényképezési képességeit. Nemrég a Huawei Mate 20X került hasonló helyzetben, azonban a gyártó ebben az esetben abszolút vétlen volt.","shortLead":"Több céget is rajtakaptak már azon, hogy DSLR fényképezőgéppel készült fotókkal akarták bizonyítani okostelefonjuk...","id":"20190125_huawei_mate_20x_kepek_fotok_felreertes_dslr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=751dd204-d134-4f34-ab97-864f1cdb79f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6255f4-963d-4580-ae99-ae3ddb061bae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_huawei_mate_20x_kepek_fotok_felreertes_dslr","timestamp":"2019. január. 25. 15:03","title":"Ismét DSLR-botrányba került egy Huawei-mobil, de azért most másképp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9c251ec-e33b-4f38-b355-c6bfc5b36c6b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Tádzs Mahal biztonsági főnöke szerint a majmok gyakran attól is megijednek, ha csak meglóbálják előttük a csúzlijaikat.","shortLead":"A Tádzs Mahal biztonsági főnöke szerint a majmok gyakran attól is megijednek, ha csak meglóbálják előttük...","id":"20190126_Csuzlival_tartjak_tavol_a_majmokat_a_Tadzs_Mahalnal_mert_folyamatosan_zaklatjak_a_turistakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9c251ec-e33b-4f38-b355-c6bfc5b36c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c887c59-d841-4813-b6fd-33163539583f","keywords":null,"link":"/elet/20190126_Csuzlival_tartjak_tavol_a_majmokat_a_Tadzs_Mahalnal_mert_folyamatosan_zaklatjak_a_turistakat","timestamp":"2019. január. 26. 10:52","title":"Csúzlival tartják távol a majmokat a Tádzs Mahalnál, mert folyamatosan zaklatják a turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd4dee6-9048-4061-8a20-905eab3c4add","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség is megerősítette, hogy egy 47 éves veszprémi férfi volt az áldozat. ","shortLead":"A rendőrség is megerősítette, hogy egy 47 éves veszprémi férfi volt az áldozat. ","id":"20190125_Egy_lepcsoforduloban_talaltak_ra_a_kiegett_reformatus_kollegiumban_meghalt_ferfira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dd4dee6-9048-4061-8a20-905eab3c4add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a65a2c-8b66-4e05-8de9-2111a749bab9","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Egy_lepcsoforduloban_talaltak_ra_a_kiegett_reformatus_kollegiumban_meghalt_ferfira","timestamp":"2019. január. 25. 18:05","title":"Egy lépcsőfordulóban találtak rá a kiégett református kollégiumban meghalt férfira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"432eb1bf-f218-4fc5-9540-7e3f45ef9138","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Abai utcában történt a tragédia, a mentők már nem tudták megmenteni az asszony életét.","shortLead":"Az Abai utcában történt a tragédia, a mentők már nem tudták megmenteni az asszony életét.","id":"20190125_Halalos_lakastuz_a_XII_keruletben_egy_idos_no_benn_egett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=432eb1bf-f218-4fc5-9540-7e3f45ef9138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f1dceb-7cb9-458c-8e01-4ba5ce04b04d","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Halalos_lakastuz_a_XII_keruletben_egy_idos_no_benn_egett","timestamp":"2019. január. 25. 16:27","title":"Halálos lakástűz volt a XII. kerületben, egy idős nő bennégett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5867900-e1b8-4bea-bb33-9cbaff7beabf","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Évek óta készen vannak a tervek a budapesti reptéri vasútra, de az mégsem épül, és az egyetlen ehhez kapcsolódó hír az utóbbi időben az volt, hogy – egyes találgatások szerint a vasút miatt – visszavonták a reptéri parkolóház építési engedélyét. A hvg.hu birtokába került egy attól eltérő, kínai terv, amely erre is magyarázatot ad. A szakma azonban nem támogatná a nagyszabású projektet. ","shortLead":"Évek óta készen vannak a tervek a budapesti reptéri vasútra, de az mégsem épül, és az egyetlen ehhez kapcsolódó hír...","id":"20190124_kina_ferihegyi_gyorsvasut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5867900-e1b8-4bea-bb33-9cbaff7beabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38381bfa-352a-4b1b-816a-c924c87575b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_kina_ferihegyi_gyorsvasut","timestamp":"2019. január. 24. 15:30","title":"A kínai állam komplett tervvel repült rá a ferihegyi gyorsvasút építésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d3a68f-95c0-4b98-8522-2a189fe4cb76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ott egészen mást jelent a kertben üldögélni.","shortLead":"Ott egészen mást jelent a kertben üldögélni.","id":"20190125_Leopard_ragadott_el_egy_negy_honapos_kislanyt_Indiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30d3a68f-95c0-4b98-8522-2a189fe4cb76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e72eb80-7a8f-48f5-b913-1fb52426a556","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Leopard_ragadott_el_egy_negy_honapos_kislanyt_Indiaban","timestamp":"2019. január. 25. 12:33","title":"Leopárdveszély Indiában: most egy négy hónapos kislányt ragadtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"387d148a-828a-4053-ab4e-71d279dd9c88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mars-hajó prototípusa kicsit összenyomódott.","shortLead":"A Mars-hajó prototípusa kicsit összenyomódott.","id":"20190125_Feldontotte_a_szel_a_SpaceX_Csillaghajojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=387d148a-828a-4053-ab4e-71d279dd9c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adb34b5-2f30-4a7f-a299-8868c91c2e96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_Feldontotte_a_szel_a_SpaceX_Csillaghajojat","timestamp":"2019. január. 25. 09:35","title":"Feldöntötte a szél a SpaceX Csillaghajóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a0d943-4d7c-4b8b-a903-f55ec6d45b62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos probléma az elektronikus szemét, melyből egy új tanulmány szerint évente legalább 50 millió tonna keletkezik. ","shortLead":"Súlyos probléma az elektronikus szemét, melyből egy új tanulmány szerint évente legalább 50 millió tonna keletkezik. ","id":"20190125_elektronikus_hulladek_e_szemet_davosi_villaggazdasagi_forum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45a0d943-4d7c-4b8b-a903-f55ec6d45b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a0cb69-7290-4161-9ad0-17436140cba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_elektronikus_hulladek_e_szemet_davosi_villaggazdasagi_forum","timestamp":"2019. január. 25. 06:03","title":"Hát, ez remek: már az e-szemét miatt sem lehet nyugtunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]