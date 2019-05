Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97da6e5f-c113-4c44-a9b4-559782812247","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jay Kay a jazz funk zenekar Jamiroquai énekese, az egyik legnagyobb petrolhead a zeneiparban, és nem csak pózolásból. Komoly, drága és ritka autói vannak.","shortLead":"Jay Kay a jazz funk zenekar Jamiroquai énekese, az egyik legnagyobb petrolhead a zeneiparban, és nem csak pózolásból...","id":"20190430_jay_kay_laferrari_jamiroquai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97da6e5f-c113-4c44-a9b4-559782812247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91064d55-1a00-4727-a449-ee1685213077","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_jay_kay_laferrari_jamiroquai","timestamp":"2019. április. 30. 17:40","title":"1,6 milliárdért meg lehet most csípni Jay Kay levelibéka színű LaFerrariját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a841f598-b2a2-4141-8274-4dbf752f527b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szeneczey Balázs szerint azért adnak pénzt az intenzívebb patkányirtásra, mert a kormányhivatal népegészségügyi főosztálya ezt szükségesnek jelezte.","shortLead":"Szeneczey Balázs szerint azért adnak pénzt az intenzívebb patkányirtásra, mert a kormányhivatal népegészségügyi...","id":"20190430_Nincs_patkanyhelyzet__mondta_a_fopolgarmesterhelyettes_miutan_patkanyirtast_rendeltek_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a841f598-b2a2-4141-8274-4dbf752f527b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c1ff41-fcb8-4367-a5d6-4372db4cde28","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Nincs_patkanyhelyzet__mondta_a_fopolgarmesterhelyettes_miutan_patkanyirtast_rendeltek_el","timestamp":"2019. április. 30. 14:43","title":"Nincs patkányhelyzet – mondta a főpolgármester-helyettes, miután patkányirtást rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10ecb51-31dc-450a-9885-7a9e38c7bd56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A héten zajló konferencián a NASA és több más űrügynökség egy kitalált történet kapcsán veszik végig, mit kell tenni, ha felfedeznek egy közeledő és veszélyes aszteroidát.","shortLead":"A héten zajló konferencián a NASA és több más űrügynökség egy kitalált történet kapcsán veszik végig, mit kell tenni...","id":"20190501_nasa_fema_aszteroida_fold_becsapodas_szimulacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d10ecb51-31dc-450a-9885-7a9e38c7bd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"010e650a-55bc-4cf1-93fe-8546ed524fa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190501_nasa_fema_aszteroida_fold_becsapodas_szimulacio","timestamp":"2019. május. 01. 19:03","title":"A NASA éppen most próbálgatja, mi lesz, ha egy aszteroida tart majd a Föld felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Július 1-től indítja „Növekedési Kötvényprogramot” (NKP) a Magyar Nemzeti Bank. A részletszabályok ma jelentek meg az MNB terméktájékoztatójában.","shortLead":"Július 1-től indítja „Növekedési Kötvényprogramot” (NKP) a Magyar Nemzeti Bank. A részletszabályok ma jelentek meg...","id":"20190430_Ket_honap_mulva_indul_itt_vannak_a_vallalatokat_segito_MNBprogram_reszletszabalyai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af2c663-6096-46aa-a145-d10320ad470e","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Ket_honap_mulva_indul_itt_vannak_a_vallalatokat_segito_MNBprogram_reszletszabalyai","timestamp":"2019. április. 30. 16:16","title":"Két hónap múlva indul, itt vannak a vállalatokat segítő MNB-program részletszabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccd8789-a133-43a0-96ca-41defafe2507","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A holland csapat 1-0-ra nyert a Tottenham Hotspur vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén.\r

","shortLead":"A holland csapat 1-0-ra nyert a Tottenham Hotspur vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első...","id":"20190430_tottenham_ajax_bajnokok_ligaja_elodonto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bccd8789-a133-43a0-96ca-41defafe2507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96fffa7e-0e1a-4f31-a7e9-f82879c7f4fb","keywords":null,"link":"/sport/20190430_tottenham_ajax_bajnokok_ligaja_elodonto","timestamp":"2019. április. 30. 23:24","title":"Még közelebb a BL-döntőhöz az Ajax","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c20fc70-8d0a-494a-85f9-b209b2f7c36a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 1-je alkalmából jelentette be Botka László polgármester.\r

","shortLead":"Május 1-je alkalmából jelentette be Botka László polgármester.\r

","id":"20190501_szeged_botka_laszlo_10_ezer_forint_tamogatas_iskolasok_nyugdijasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c20fc70-8d0a-494a-85f9-b209b2f7c36a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6691bc48-fa75-4543-b954-92afa661663c","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_szeged_botka_laszlo_10_ezer_forint_tamogatas_iskolasok_nyugdijasok","timestamp":"2019. május. 01. 18:11","title":"Szegeden 10 ezer forintot kapnak a gyerekek és a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc688055-83ff-4cb3-a6a4-2287ead1a263","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Porto világbajnok kapusa edzés közben lett rosszul, portugál sajtóértesülések szerint megműtötték, már nincs életveszélyben.\r

","shortLead":"A Porto világbajnok kapusa edzés közben lett rosszul, portugál sajtóértesülések szerint megműtötték, már nincs...","id":"20190501_iker_casillas_szivroham_mutet_porto_edzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc688055-83ff-4cb3-a6a4-2287ead1a263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde81e32-f603-416e-b713-2f6e4677bf4d","keywords":null,"link":"/sport/20190501_iker_casillas_szivroham_mutet_porto_edzes","timestamp":"2019. május. 01. 16:54","title":"Szívrohamot kapott Iker Casillas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre nehezebb bejutni az idősotthonokba, a jelentkezők fele meghal, mielőtt helyet kapna. ","shortLead":"Egyre nehezebb bejutni az idősotthonokba, a jelentkezők fele meghal, mielőtt helyet kapna. ","id":"20190430_Feketen_mukodtetett_meregdraga_idosotthonokra_panaszkodnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d86370-badb-41b5-a7b0-0f51f74dbbf9","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Feketen_mukodtetett_meregdraga_idosotthonokra_panaszkodnak","timestamp":"2019. április. 30. 08:20","title":"Feketén működtetett, méregdrága idősotthonokra panaszkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]