[{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem járnak a vonatok Soroksár és Dunaharaszti között, mert a két állomás között vasárnap délelőtt leszakadt a felsővezeték - közölte a Mávinfom.","shortLead":"Nem járnak a vonatok Soroksár és Dunaharaszti között, mert a két állomás között vasárnap délelőtt leszakadt...","id":"20190505_Nem_jarnak_a_vonatok_Soroksar_es_Dunaharaszti_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463f1caf-bfd4-44e1-86ed-dc5e5e8d2b4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Nem_jarnak_a_vonatok_Soroksar_es_Dunaharaszti_kozott","timestamp":"2019. május. 05. 11:10","title":"Nem járnak a vonatok Soroksár és Dunaharaszti között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c9b869-94e7-4960-8d51-4975cbd65aab","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Ez történhetett a Mészáros család egyik építőipari vállalatánál is.","shortLead":"Ez történhetett a Mészáros család egyik építőipari vállalatánál is.","id":"201918__taorendszer__foci__ado_helyett_bevetel__nagy_penz_kis_kapu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89c9b869-94e7-4960-8d51-4975cbd65aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93d10ff-8394-4b40-83f0-74443ac9f16c","keywords":null,"link":"/kkv/201918__taorendszer__foci__ado_helyett_bevetel__nagy_penz_kis_kapu","timestamp":"2019. május. 05. 17:30","title":"A legfontosabb ponton a tao mégiscsak elveszti közpénz jellegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ae7258-cca8-427c-9704-a6dd90878233","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Egy szegedi gazdálkodót küldhet padlóra a telekadó, mert az sokszorosa a cége nyereségének, de meghaladja a megadóztatott telek értékét is. Három évvel ezelőtt a szegedi önkormányzat azzal indokolta az itt újnak számító adónem bevezetését, hogy a kormányzat a költségvetésüket pár év alatt a felére csökkentette. A gazda meg mindennek issza a levét.","shortLead":"Egy szegedi gazdálkodót küldhet padlóra a telekadó, mert az sokszorosa a cége nyereségének, de meghaladja...","id":"20190506_A_telekado_lehet_a_vesztuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0ae7258-cca8-427c-9704-a6dd90878233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c93779-2092-4bbc-8be2-6df85eb5f565","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_A_telekado_lehet_a_vesztuk","timestamp":"2019. május. 06. 14:25","title":"Így fojt meg teljesen egy vállalkozást a törvényesen kivetett telekadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7500161f-1963-47a9-b5e2-eb6596a99812","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkva nem zárja ki, hogy kilép az Európa Tanácsból (ET), és felmondja az Emberi Jogok Európai Egyezményét abban az esetben, ha nem születik kompromisszum Oroszország tagságáról az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében (PACE) - közölte Ivan Szoltanovszkij, Oroszország állandó ET-képviselője a RIA Novosztyi hírügynökség által vasárnap közreadott nyilatkozatában.","shortLead":"Moszkva nem zárja ki, hogy kilép az Európa Tanácsból (ET), és felmondja az Emberi Jogok Európai Egyezményét abban...","id":"20190505_Moszkva_felmondhatja_az_Emberi_Jogok_Eurropai_Egyezmenyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7500161f-1963-47a9-b5e2-eb6596a99812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f0904c9-2d86-4f5c-af51-e1f3a481489b","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Moszkva_felmondhatja_az_Emberi_Jogok_Eurropai_Egyezmenyet","timestamp":"2019. május. 05. 14:54","title":"Moszkva felmondhatja az Emberi Jogok Európai Egyezményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c157b9-95d9-4668-ab7f-5483daf16900","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hónap elején a NetMarketShare megosztotta adatait az asztali operációs rendszerek piacáról. Jó és rossz hír is vár ezzel kapcsolatban a Microsoftra.","shortLead":"A hónap elején a NetMarketShare megosztotta adatait az asztali operációs rendszerek piacáról. Jó és rossz hír is vár...","id":"20190505_netmarketshare_adatok_windows10_windows7_piaci_reszesedese_2019_aprilis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8c157b9-95d9-4668-ab7f-5483daf16900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25171f0d-65bd-44a3-b38a-6f5208da993c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190505_netmarketshare_adatok_windows10_windows7_piaci_reszesedese_2019_aprilis","timestamp":"2019. május. 05. 08:03","title":"Már csak egy komoly vetélytársa maradt a Windows 10-nek, de nagyon nem bír vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcefc8ed-e5ba-4982-8a93-97fc3426eb15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Veszélyes sebezhetőséget fedeztek fel egy olyan segédprogramban, amelyet előre telepítenek a Dell számítógépekre. A gyártó már értesült a problémáról, és megtette az intézkedéseket is, így most már a felhasználókon a sor.","shortLead":"Veszélyes sebezhetőséget fedeztek fel egy olyan segédprogramban, amelyet előre telepítenek a Dell számítógépekre...","id":"20190506_dell_szamitogepek_kritikus_biztonsagi_res_elore_telepitett_utility","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcefc8ed-e5ba-4982-8a93-97fc3426eb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac950e0e-bbb6-4ac3-96f1-d1192cdfd392","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_dell_szamitogepek_kritikus_biztonsagi_res_elore_telepitett_utility","timestamp":"2019. május. 06. 09:03","title":"Ezt gyorsan törölje, ha Dell számítógépe van, egyébként nagy veszélybe kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09cd47ba-fc8f-40b7-bc82-7cf3ec8449aa","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"vilag","description":"Az osztrák alkancellár Budapestre hozta egyik pártbelijét, a kemény beszólásairól is hírhedt Harald Vilimskyt.","shortLead":"Az osztrák alkancellár Budapestre hozta egyik pártbelijét, a kemény beszólásairól is hírhedt Harald Vilimskyt.","id":"20190506_harald_vilimsky_orban_viktor_heinz_christian_strache_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09cd47ba-fc8f-40b7-bc82-7cf3ec8449aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d948d77c-9ccc-4335-b8e6-a79a87c899e7","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_harald_vilimsky_orban_viktor_heinz_christian_strache_budapest","timestamp":"2019. május. 06. 14:49","title":"Bőrnadrágban kampányoló oroszbarát keményvonalassal is találkája van ma Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24490a71-be59-4c6e-b1bd-dfe7678a6e56","c_author":"Morvay Péter","category":"vilag","description":"A nyugati szövetségesek árulása, majd a náci megszállás törést okozott a csehekben, de mára, főleg a gazdaságnak köszönhetően, jó a viszonyuk a németekkel. A szlovákok jelentős része pedig semmilyen közösséget nem vállal a Tiso-féle fasiszta bábállammal.","shortLead":"A nyugati szövetségesek árulása, majd a náci megszállás törést okozott a csehekben, de mára, főleg a gazdaságnak...","id":"201918__a_muncheni_egyezmeny__lerohanas__baballam__kettos_jatszma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24490a71-be59-4c6e-b1bd-dfe7678a6e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4033e4e-5c90-4713-b3a6-cfd864a63bb2","keywords":null,"link":"/vilag/201918__a_muncheni_egyezmeny__lerohanas__baballam__kettos_jatszma","timestamp":"2019. május. 05. 13:00","title":"A cseh történelem legsötétebb és a szlovák legszégyenteljesebb korszaka kezdődött 80 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]