[{"available":true,"c_guid":"59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Anyaszomorító kormányzás folyik ma Magyarországon, családok százezrei tapasztalják ugyanis, hogy az „elitista, jobboldali, nacionalista kormányzat” csak saját holdudvarát és a társadalom elitjét támogatja - mondta Ujhelyi István, az MSZP-Párbeszéd szövetség európai parlamenti (EP-) képviselőjelöltje vasárnap Budapesten.","shortLead":"Anyaszomorító kormányzás folyik ma Magyarországon, családok százezrei tapasztalják ugyanis, hogy az „elitista...","id":"20190505_Ujhelyi_anyaszomorito_kormanyzas_folyik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7dc53b-9c55-4295-b129-864abb39381e","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Ujhelyi_anyaszomorito_kormanyzas_folyik","timestamp":"2019. május. 05. 14:31","title":"Ujhelyi: „anyaszomorító” kormányzás folyik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2caa764-b517-4987-9b54-a8bc06e52bfd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elárulta a kormány, milyen gazdaságpolitikát tervez a következő négy évre; az EU-csatlakozásunk tizenötödik évfordulóját ünnepeltük; még mindig nem sikerült megállapodni a Norvég Alap támogatásairól. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Elárulta a kormány, milyen gazdaságpolitikát tervez a következő négy évre; az EU-csatlakozásunk tizenötödik...","id":"20190505_Es_akkor_tizenot_ev_sem_volt_eleg_hogy_betiltsak_a_makos_gubat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2caa764-b517-4987-9b54-a8bc06e52bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb038b90-3a0f-4e5b-bb80-8efd6234a411","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190505_Es_akkor_tizenot_ev_sem_volt_eleg_hogy_betiltsak_a_makos_gubat","timestamp":"2019. május. 05. 07:00","title":"És akkor tizenöt év sem volt elég, hogy betiltsák a mákos gubát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdbbc97-0ace-4093-a725-1a4fbd7621ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ukrán cég online videojátékában igazi robotokat lehet irányítani egy makettben, nem pedig virtuális járműveket virtuális környezetben. Egyórányi játék ára 2500 forint.","shortLead":"Egy ukrán cég online videojátékában igazi robotokat lehet irányítani egy makettben, nem pedig virtuális járműveket...","id":"20190504_Ket_mozijegy_araert_barki_vezethet_igazi_tankot_a_csernobili_szellemvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bdbbc97-0ace-4093-a725-1a4fbd7621ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1c0200-488a-464d-8e4c-5cbe3e682847","keywords":null,"link":"/tudomany/20190504_Ket_mozijegy_araert_barki_vezethet_igazi_tankot_a_csernobili_szellemvarosban","timestamp":"2019. május. 04. 17:56","title":"Két mozijegy áráért bárki vezethet tankot a csernobili szellemvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18405c2-e762-47ce-834a-ac9a545130f1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Balaton felé haladóknak kell torlódásra számítaniuk.","shortLead":"A Balaton felé haladóknak kell torlódásra számítaniuk.","id":"20190504_Dugo_az_M7esen_egy_kamionbaleset_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a18405c2-e762-47ce-834a-ac9a545130f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb1f491-da13-4a34-bdfa-b75cb6b78040","keywords":null,"link":"/cegauto/20190504_Dugo_az_M7esen_egy_kamionbaleset_miatt","timestamp":"2019. május. 04. 13:37","title":"Dugó az M7-esen egy kamionbaleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9039b4dd-f0e5-48ac-8b47-58f2b0e3e786","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törökország nem enged a szankciókkal fenyegetőző Egyesült Államoknak az orosz Sz-400-as légvédelmi rendszer ügyében - erősítette meg Fuat Oktay török alelnök vasárnap. Az első ütegek már júniusban megérkezhetnek.","shortLead":"Törökország nem enged a szankciókkal fenyegetőző Egyesült Államoknak az orosz Sz-400-as légvédelmi rendszer ügyében...","id":"20190505_Ankara_nem_enged_Washingtonnak_az_orosz_legvedelmi_rendszer_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9039b4dd-f0e5-48ac-8b47-58f2b0e3e786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f21e2d3-6f22-4e46-9d7b-d0fc8fe0f4cc","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Ankara_nem_enged_Washingtonnak_az_orosz_legvedelmi_rendszer_ugyeben","timestamp":"2019. május. 05. 14:46","title":"Ankara nem enged Washingtonnak az orosz légvédelmi rendszer ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ee2bf7-53dc-43a0-a3a3-7260605b229b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rekordidő alatt, forgalmazása második hétvégéjén már átlépte a kétmilliárd dolláros globális bevételt a Bosszúállók: Végjáték című szuperhősfilm – jelentette be a forgalmazó Walt Disney Co.","shortLead":"Rekordidő alatt, forgalmazása második hétvégéjén már átlépte a kétmilliárd dolláros globális bevételt a Bosszúállók...","id":"20190506_Tovabbra_is_rekordokat_dontoget_a_Bosszuallok_Vegjatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33ee2bf7-53dc-43a0-a3a3-7260605b229b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"064c07a3-c73c-4f11-8a6b-3b344368ac8d","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Tovabbra_is_rekordokat_dontoget_a_Bosszuallok_Vegjatek","timestamp":"2019. május. 06. 09:09","title":"Továbbra is rekordokat döntöget a Bosszúállók: Végjáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6999900-0103-4746-9afb-5f3064dafcb6","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Gazdasági hiba volt a Birodalom presztízsberuházása, a Halálcsillag megépítése? Cersei Lannister vagy Daenerys Targaryen kormányzott jobban? Egy új kötet a sci-fi és kalandfilmek politikáját elemzi, ez pedig a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja, ahol vendégünkkel kitárgyaljuk a témát.","shortLead":"Gazdasági hiba volt a Birodalom presztízsberuházása, a Halálcsillag megépítése? Cersei Lannister vagy Daenerys...","id":"20190504_Fulke_Daenerys_Targaryent_tobben_ismerik_mint_Matyas_kiralyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6999900-0103-4746-9afb-5f3064dafcb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f7931a-cfb0-4c80-99c2-3c0975daf95d","keywords":null,"link":"/itthon/20190504_Fulke_Daenerys_Targaryent_tobben_ismerik_mint_Matyas_kiralyt","timestamp":"2019. május. 04. 12:30","title":"Fülke: Daenerys Targaryent többen ismerik, mint Mátyás királyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csehországban az egyik olajfinomító már olajtartalékai végén jár, hamarosan a kormányhoz kell fordulnia, mert a Barátság vezetéken nem érkezik orosz olaj, mióta szennyezést találtak benne. Ahogy Magyarország, Csehország és Lengyelország is felszabadította stratégiai olajtartaléka egy részét.","shortLead":"Csehországban az egyik olajfinomító már olajtartalékai végén jár, hamarosan a kormányhoz kell fordulnia, mert...","id":"20190504_A_szomszedban_mar_az_autosokat_nyugtatgatjak_a_szennyezett_orosz_olaj_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444516c8-0593-477e-a797-dfac45508c0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190504_A_szomszedban_mar_az_autosokat_nyugtatgatjak_a_szennyezett_orosz_olaj_miatt","timestamp":"2019. május. 04. 16:31","title":"A szomszédban már az autósokat nyugtatgatják a szennyezett orosz olaj miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]