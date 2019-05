Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edd45e67-8134-4fab-a868-386d0b1051a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy másik kocsival együtt, 2 millióért lehet megvenni. ","shortLead":"Egy másik kocsival együtt, 2 millióért lehet megvenni. ","id":"20190510_Elado_a_Bentley_amiben_agyonlottek_Seres_Zoltant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edd45e67-8134-4fab-a868-386d0b1051a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f41a94-f3ac-4d8e-9e76-42596f0b9732","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_Elado_a_Bentley_amiben_agyonlottek_Seres_Zoltant","timestamp":"2019. május. 10. 16:39","title":"Eladó a Bentley, amelyben agyonlőtték Seres Zoltánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Olyan független hatóságot kéne létrehozni, ami gondoskodna arról, hogy a közösségi hálózatok átláthatóak legyenek, ha kell, bírságolna, de nem ítélné meg a megjelenő tartalmakat.\r

\r

","shortLead":"Olyan független hatóságot kéne létrehozni, ami gondoskodna arról, hogy a közösségi hálózatok átláthatóak legyenek, ha...","id":"20190510_Zuckerberg_A_francia_gyuloletbeszedszabalyozas_az_egesz_EUnak_pelda_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4abd152-aa58-4638-afaa-6f61cd08f239","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_Zuckerberg_A_francia_gyuloletbeszedszabalyozas_az_egesz_EUnak_pelda_lehet","timestamp":"2019. május. 10. 20:50","title":"Zuckerberg: A francia gyűlöletbeszéd-szabályozás az egész EU-nak példa lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c841706d-1fdb-4116-8b28-8ce2179dd269","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus Trócsányi Lászlóval Hódmezővásárhelyen tartott lakossági fórumot. Szerinte a globális világban gondolkodó, európai egyesült államokat viziónáló politikusok hazaárulók.\r

\r

","shortLead":"A fideszes politikus Trócsányi Lászlóval Hódmezővásárhelyen tartott lakossági fórumot. Szerinte a globális világban...","id":"20190510_Lazar_Ketfele_politikus_van_az_egyik_szolgalja_a_masik_arulja_hazajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c841706d-1fdb-4116-8b28-8ce2179dd269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b3ac42-8a9b-47a9-8e2e-a6f72221a390","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Lazar_Ketfele_politikus_van_az_egyik_szolgalja_a_masik_arulja_hazajat","timestamp":"2019. május. 10. 21:35","title":"Lázár: Kétféle politikus van, az egyik szolgálja, a másik árulja hazáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"366fccf3-ef6a-4f3e-a253-536c087944df","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Európának össze kell szednie magát, mert a vetélytársak a globális gazdaságban nem várnak - ezt hangsúlyozza Michel Barnier, aki a brüsszeli bizottság elnöki székére pályázik, még ha egyelőre nem is nyíltan.","shortLead":"Európának össze kell szednie magát, mert a vetélytársak a globális gazdaságban nem várnak - ezt hangsúlyozza Michel...","id":"20190512_Hasznos_szeretnek_lenni__mi_ez_ha_nem_kihivas_Manfred_Webernek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=366fccf3-ef6a-4f3e-a253-536c087944df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ae8320-061a-4560-ac1e-ff9687798cf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190512_Hasznos_szeretnek_lenni__mi_ez_ha_nem_kihivas_Manfred_Webernek","timestamp":"2019. május. 12. 10:59","title":"„Hasznos szeretnék lenni”: mi ez, ha nem kihívás Manfred Webernek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a11a7c0-1496-422b-8073-3f2e7a8a6375","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rossz szemétszállítási és csatornahelyzettel is összefügg a patkányok elszaporodása ellenzéki politikusok szerint. Karácsony Gergely, Őrsi Gergely és V. Naszály Márta a fővárost hibáztatja a kialakult helyzetért, és ismertették megoldási terveiket.","shortLead":"A rossz szemétszállítási és csatornahelyzettel is összefügg a patkányok elszaporodása ellenzéki politikusok szerint...","id":"20190510_Kozepkori_allapotok__ellenzeki_ossztuz_a_budapesti_patkanyhelyzetre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a11a7c0-1496-422b-8073-3f2e7a8a6375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e17386c-bf89-4352-a4db-8af212620e82","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Kozepkori_allapotok__ellenzeki_ossztuz_a_budapesti_patkanyhelyzetre","timestamp":"2019. május. 10. 16:02","title":"\"Középkori állapotok\" – ellenzéki össztűz a budapesti patkányhelyzetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b07519-b637-49d9-a062-54b5babb9050","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közmédia szerint ők váltak meg a Forma-1-es kommentátortól. Szujó azt mondta, nem politikai okai vannak a távozásának.","shortLead":"A közmédia szerint ők váltak meg a Forma-1-es kommentátortól. Szujó azt mondta, nem politikai okai vannak a távozásának.","id":"20190511_MTVA_Szujo_Zoltantol_szerzodesszeges_miatt_valunk_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70b07519-b637-49d9-a062-54b5babb9050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4ec9b0-e229-4a74-970f-d2d814be671c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_MTVA_Szujo_Zoltantol_szerzodesszeges_miatt_valunk_meg","timestamp":"2019. május. 11. 17:25","title":"MTVA: Szujó Zoltántól szerződésszegés miatt válunk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f32ffe0-5586-407b-a8e5-1a059f6e5257","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zuglói polgármester szerint a botrány abból származik, ami a közbeszerzés lezárása után történt.\r

","shortLead":"A zuglói polgármester szerint a botrány abból származik, ami a közbeszerzés lezárása után történt.\r

","id":"20190512_Karacsony_a_patkanyirtasi_szavazasrol_Nem_tudom_ez_miert_olyan_nagy_hir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f32ffe0-5586-407b-a8e5-1a059f6e5257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdc3d76-5384-4284-8659-24f534e4286e","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Karacsony_a_patkanyirtasi_szavazasrol_Nem_tudom_ez_miert_olyan_nagy_hir","timestamp":"2019. május. 12. 14:18","title":"Karácsony a patkányirtási szavazásról: Nem tudom, ez miért olyan nagy hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikai szenátorok írtak közös levelet az elnöknek. Az Oroszországhoz való közeledésünkre is kitérnek benne. ","shortLead":"Amerikai szenátorok írtak közös levelet az elnöknek. Az Oroszországhoz való közeledésünkre is kitérnek benne. ","id":"20190511_Szenatorok_kerik_Trumptol_hogy_tegye_szova_a_magyar_demokracia_leepiteset_amikor_Orbannal_talalkozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b9ee66-ff7f-4eac-8dd8-40b981beec61","keywords":null,"link":"/vilag/20190511_Szenatorok_kerik_Trumptol_hogy_tegye_szova_a_magyar_demokracia_leepiteset_amikor_Orbannal_talalkozik","timestamp":"2019. május. 11. 12:00","title":"Szenátorok kérik Trumptól, hogy tegye szóvá a magyar demokrácia leépítését, amikor Orbánnal találkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]