Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b9506b2-b962-4def-a831-4cabed7db9bc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A három éve Dixie Kings of Hungary néven játszó zenekar a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú, jogerős végzése alapján jogosult a Benkó Dixieland Band név viselésére.","shortLead":"A három éve Dixie Kings of Hungary néven játszó zenekar a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú, jogerős végzése alapján...","id":"20190522_Benko_Sandor_nelkul_is_vihetik_tovabb_a_Benko_Dixieland_Band_nevet_a_zenesztarsai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b9506b2-b962-4def-a831-4cabed7db9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"084f153b-b986-4820-a125-42842cabf98a","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_Benko_Sandor_nelkul_is_vihetik_tovabb_a_Benko_Dixieland_Band_nevet_a_zenesztarsai","timestamp":"2019. május. 22. 16:28","title":"Benkó Sándor nélkül is vihetik tovább a Benkó Dixieland Band nevet a zenésztársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c49aba-c778-4f04-b4a2-eae4767881fd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"\"12 ezer euróért csináltattam új fogsort Magyarországon, míg Franciaországban ez legalább 27 ezer euróba került volna. Ráadásul ki sem tudtam volna várni a végét, mert nálunk olyan sokáig tart a fogbeültetés\" – mondta el a magyar fogászati turizmusról riportot készítő francia lapnak Maria Figliuzzi asszony. ","shortLead":"\"12 ezer euróért csináltattam új fogsort Magyarországon, míg Franciaországban ez legalább 27 ezer euróba került volna...","id":"20190522_Magyarorszag_megmentette_az_eletemet_A_Le_Monde_a_magyar_fogaszati_turizmusrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6c49aba-c778-4f04-b4a2-eae4767881fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df79e294-9d1a-4308-b9eb-658f77c22767","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_Magyarorszag_megmentette_az_eletemet_A_Le_Monde_a_magyar_fogaszati_turizmusrol","timestamp":"2019. május. 22. 11:45","title":"„Magyarország megmentette az életemet” – a Le Monde a magyar fogászati turizmusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A négy kislány és két kisfiú császármetszéssel jött világra. ","shortLead":"A négy kislány és két kisfiú császármetszéssel jött világra. ","id":"20190520_Hatos_ikrek_szulettek_Lengyelorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1618bd09-5734-4e07-9952-7516c6c51807","keywords":null,"link":"/elet/20190520_Hatos_ikrek_szulettek_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. május. 20. 17:41","title":"Hatos ikrek születtek Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3b6d7b-5596-4913-9085-089e277d5b76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bentley Flying Spurban, a márka csúcsmodelljében, azt ígérik, olyan lesz a kárpitozás, amilyet még nem láttunk. ","shortLead":"A Bentley Flying Spurban, a márka csúcsmodelljében, azt ígérik, olyan lesz a kárpitozás, amilyet még nem láttunk. ","id":"20190521_Bentley_Flyning_Spur_karpit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b3b6d7b-5596-4913-9085-089e277d5b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0741b1bb-1dba-451d-b146-059466402e11","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_Bentley_Flyning_Spur_karpit","timestamp":"2019. május. 21. 18:26","title":"Az arisztokrata autóknál mindig van feljebb, 3D-s kárpittal jön az új Bentley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f30c38-eb48-47d8-95e8-2be6d051fd90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kivonul a \"lakossági\" közösségi webes felületekről az UniCredit Bank.","shortLead":"Kivonul a \"lakossági\" közösségi webes felületekről az UniCredit Bank.","id":"20190521_unicredit_bank_facebook_kivonulas_messenger_instagram_linkedin_kapcsolatfelveteli_urlap_ugyfelszolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94f30c38-eb48-47d8-95e8-2be6d051fd90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc982e2-5158-4325-835b-b9378d2885be","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_unicredit_bank_facebook_kivonulas_messenger_instagram_linkedin_kapcsolatfelveteli_urlap_ugyfelszolgalat","timestamp":"2019. május. 21. 16:03","title":"Erről tudjon: kivonul a Facebookról a harmadik legnagyobb magyar bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Philippa Strache nagy valószínűséggel a férje körül kirobbant botrány hatására döntött úgy, visszaköltözik szüleihez. ","shortLead":"Philippa Strache nagy valószínűséggel a férje körül kirobbant botrány hatására döntött úgy, visszaköltözik szüleihez. ","id":"20190522_heinz_cristian_strache_feleseg_gyerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988cd05e-316c-467a-8da7-b3e2abe89d25","keywords":null,"link":"/elet/20190522_heinz_cristian_strache_feleseg_gyerek","timestamp":"2019. május. 22. 05:22","title":"Strachét otthagyta a felesége, a gyereket is magával vitte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0e185b-8e8d-4cb0-a981-f6c081c10cb4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi egy tőle nem messze tréningező nőt bámult a teremben, miközben maszturbált. Valaki fölvette mindezt.","shortLead":"A férfi egy tőle nem messze tréningező nőt bámult a teremben, miközben maszturbált. Valaki fölvette mindezt.","id":"20190521_Kitiltottak_egy_ferfit_egy_egesz_fitneszklublancbol_miutan_kikerult_rola_egy_igen_kinos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed0e185b-8e8d-4cb0-a981-f6c081c10cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3340c1e6-729a-4a0f-bbff-a81b846204a5","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Kitiltottak_egy_ferfit_egy_egesz_fitneszklublancbol_miutan_kikerult_rola_egy_igen_kinos_video","timestamp":"2019. május. 21. 13:56","title":"Kitiltottak egy férfit egy fitneszklubláncból, miután kikerült róla egy igen kínos videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec999d23-b227-448c-9be0-05f8bc9cf370","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Társasházban él és bosszantja, hogy egy vagy több lakótársa nem veszi ki a részét a közös költségekből, nem fizeti például a vízdíjat, ám a szolgáltatások előnyeit ugyanúgy élvezi, mint a rendben, pontosan fizető szomszédjai? Nem kell ennyiben hagyniuk, van jogszerű megoldás, hogy rávegyék renitens lakótársukat a közös teherviselésre. ","shortLead":"Társasházban él és bosszantja, hogy egy vagy több lakótársa nem veszi ki a részét a közös költségekből, nem fizeti...","id":"mokk_20190521_Nem_fizeti_a_szomszed_a_tarsashazi_kozos_koltseget_a_vizdijat_Van_megoldas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec999d23-b227-448c-9be0-05f8bc9cf370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbc406c-86c0-4943-a131-5921d2e5b129","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20190521_Nem_fizeti_a_szomszed_a_tarsashazi_kozos_koltseget_a_vizdijat_Van_megoldas","timestamp":"2019. május. 22. 11:30","title":"Nem fizeti a szomszéd a társasházi közös költséget, a vízdíjat? Van megoldás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"}]