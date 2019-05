Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49244746-9b42-4f16-8c3f-90991d7d8c87","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az iparág több másik meghatározó szereplőjének példáját követve a Prada olasz divatház is száműzi kínálatából az állati szőrmét.","shortLead":"Az iparág több másik meghatározó szereplőjének példáját követve a Prada olasz divatház is száműzi kínálatából az állati...","id":"20190523_prada_divathaz_szorme","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49244746-9b42-4f16-8c3f-90991d7d8c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37228272-0d7d-49cf-8c4a-d2a14143a4da","keywords":null,"link":"/elet/20190523_prada_divathaz_szorme","timestamp":"2019. május. 23. 05:55","title":"A Prada is nemet mond a szőrmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec999d23-b227-448c-9be0-05f8bc9cf370","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Társasházban él és bosszantja, hogy egy vagy több lakótársa nem veszi ki a részét a közös költségekből, nem fizeti például a vízdíjat, ám a szolgáltatások előnyeit ugyanúgy élvezi, mint a rendben, pontosan fizető szomszédjai? Nem kell ennyiben hagyniuk, van jogszerű megoldás, hogy rávegyék renitens lakótársukat a közös teherviselésre. ","shortLead":"Társasházban él és bosszantja, hogy egy vagy több lakótársa nem veszi ki a részét a közös költségekből, nem fizeti...","id":"mokk_20190521_Nem_fizeti_a_szomszed_a_tarsashazi_kozos_koltseget_a_vizdijat_Van_megoldas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec999d23-b227-448c-9be0-05f8bc9cf370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbc406c-86c0-4943-a131-5921d2e5b129","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20190521_Nem_fizeti_a_szomszed_a_tarsashazi_kozos_koltseget_a_vizdijat_Van_megoldas","timestamp":"2019. május. 22. 11:30","title":"Nem fizeti a szomszéd a társasházi közös költséget, a vízdíjat? Van megoldás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"e6fa8d1b-0a3c-455f-bced-8d0c9abf7125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orbáni hübrisz jeleit boncolgatja esszéjében Gyurgyák János, aki szerint a társadalom jobbágy mentalitása is felelős a rezsim kiépüléséért.","shortLead":"Az orbáni hübrisz jeleit boncolgatja esszéjében Gyurgyák János, aki szerint a társadalom jobbágy mentalitása is felelős...","id":"20190521_Gyurgyak_Janos_A_magyar_elit_elceciliasodasa_es_mas_rendszertunetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6fa8d1b-0a3c-455f-bced-8d0c9abf7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec807be-b49f-4cd6-9e61-b4fe79437816","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Gyurgyak_Janos_A_magyar_elit_elceciliasodasa_es_mas_rendszertunetek","timestamp":"2019. május. 21. 18:37","title":"Gyurgyák János: A magyar elit elcecíliásodása és más rendszertünetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4da2e41-236f-4fb6-847a-d4615f09f770","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt városban már a nyár végén elkezdhetik építeni a honvédelmi sportközpontokat. ","shortLead":"Öt városban már a nyár végén elkezdhetik építeni a honvédelmi sportközpontokat. ","id":"20190523_nemzeti_loterprogram_sportkozpontok_sportloveszet_kuzdosportok_vivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4da2e41-236f-4fb6-847a-d4615f09f770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4736c30-aa3a-4f39-8e91-1684e42968e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_nemzeti_loterprogram_sportkozpontok_sportloveszet_kuzdosportok_vivas","timestamp":"2019. május. 23. 09:50","title":"Jelentős csúszás után beindulni látszik a nemzeti lőtérprogram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686bf052-1943-4b0b-9ff1-7a8261973463","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több száz új Skoda és félszáz Audi érkezett a rendőrségi állományba.","shortLead":"Több száz új Skoda és félszáz Audi érkezett a rendőrségi állományba.","id":"20190521_rendorauto_beszerzes_500_darab_audi_skoda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=686bf052-1943-4b0b-9ff1-7a8261973463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e6e4b0-390f-4e4c-acf2-ebc631cda6b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_rendorauto_beszerzes_500_darab_audi_skoda","timestamp":"2019. május. 21. 17:15","title":"4 milliárd forintért 500 új autót kapott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97559b6a-7ff6-443a-a244-cd1b4f7198d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatvédők hiába próbálták megmenteni a virginiai nő kutyáját a végrendelettől.","shortLead":"Az állatvédők hiába próbálták megmenteni a virginiai nő kutyáját a végrendelettől.","id":"20190523_Az_volt_az_utolso_kivansaga_hogy_az_egeszseges_kutyajat_temessek_melle_igy_elaltattak_az_allatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97559b6a-7ff6-443a-a244-cd1b4f7198d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e71402-c681-42a1-9283-a934e9869ded","keywords":null,"link":"/elet/20190523_Az_volt_az_utolso_kivansaga_hogy_az_egeszseges_kutyajat_temessek_melle_igy_elaltattak_az_allatot","timestamp":"2019. május. 23. 10:31","title":"Az volt az utolsó kívánsága, hogy az egészséges kutyáját temessék mellé, így elaltatták az állatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928ca6b2-b774-4344-9cd9-368eab710a92","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kis borsodi faluban állítólag egy házat bérbe adó cég közölte a vele vitában álló családdal, hogy felmondta a szerződést és jön a rendőrség meg a gyámhivatal. A lakhatási aktivisták szerint ezzel több gond is van, és követelik a hatóságokat és a céget, hogy tartsák be a törvényeket.\r

\r

","shortLead":"A kis borsodi faluban állítólag egy házat bérbe adó cég közölte a vele vitában álló családdal, hogy felmondta...","id":"20190523_Torvenytelen_kilakoltatassal_fenyegetnek_egy_csaladot_Korlaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=928ca6b2-b774-4344-9cd9-368eab710a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565a9984-4779-407b-8824-2f11b339fe59","keywords":null,"link":"/kkv/20190523_Torvenytelen_kilakoltatassal_fenyegetnek_egy_csaladot_Korlaton","timestamp":"2019. május. 23. 13:15","title":"Törvénytelen kilakoltatással vádolnak egy céget Korláton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3477686-3c55-4656-9fe7-7cd8a053b6cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy ománi írónő kapta meg az elismerést. ","shortLead":"Egy ománi írónő kapta meg az elismerést. ","id":"20190522_man_booker_dij_jokha_al_harthi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3477686-3c55-4656-9fe7-7cd8a053b6cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0d3187-dca7-494e-8d4f-18335ad3544e","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_man_booker_dij_jokha_al_harthi","timestamp":"2019. május. 22. 05:50","title":"Először nyert arab nyelvű könyv Man Booker-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]