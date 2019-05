Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee74f09b-b8e8-4fca-8e40-a8d4cda5e795","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Felcsút 1-es szavazókör eredményét ismertetjük.","shortLead":"A Felcsút 1-es szavazókör eredményét ismertetjük.","id":"20190526_Es_mar_meg_is_van_az_elso_eredmeny_a_Karpatmedence_szivcsakrajabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee74f09b-b8e8-4fca-8e40-a8d4cda5e795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8370c303-fcd1-4bf0-977a-f03fb29d10a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Es_mar_meg_is_van_az_elso_eredmeny_a_Karpatmedence_szivcsakrajabol","timestamp":"2019. május. 26. 19:43","title":"És már meg is van az első eredmény a Kárpát-medence szívcsakrájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1acf87-2b24-4848-be7b-64a28b1edaec","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Teljes munkaidőben dolgozik a veterán targoncás, aki a BBC-nek elmondta: esze ágában sincsen abbahagyni a munkát. „Mit csináljak otthon? Nézzem a televíziót”? – tette fel a költői kérdést a 69 éves Raymond Irving, aki szerint a munka tartja frissen és fiatalosan. Persze azért szeretne kicsit kevesebbet hajtani, de a jelenlegi munkahelyén nincs részmunkaidő.","shortLead":"Teljes munkaidőben dolgozik a veterán targoncás, aki a BBC-nek elmondta: esze ágában sincsen abbahagyni a munkát. „Mit...","id":"20190527_Nagyon_ment_a_Karibtengeren_hajokazo_69_eves_brit_targoncas_sztorija_a_BBCnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c1acf87-2b24-4848-be7b-64a28b1edaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996c14e7-0e9e-4ce1-a4b0-5bba8b6920c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Nagyon_ment_a_Karibtengeren_hajokazo_69_eves_brit_targoncas_sztorija_a_BBCnel","timestamp":"2019. május. 27. 11:50","title":"Nagyot ment a Karib-tengeren hajókázó 69 éves brit targoncás sztorija a BBC-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Akinek két EU-s tagállamban is van lakása, két országba kaphatott értesítőt a szavazásról. A kettős szavazás viszont bűncselekmény. De mi van, ha valaki ezt nem tudja, vagy nem akarja tudni? Sem a Nemzeti Választási Iroda, sem az Európai Bizottság nem adott megnyugtató választ a kérdéseinkre. ","shortLead":"Akinek két EU-s tagállamban is van lakása, két országba kaphatott értesítőt a szavazásról. A kettős szavazás viszont...","id":"20190525_A_kettos_szavazas_buncselekmeny_de_senki_nem_ellenorzi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451e7af8-4d1e-4bde-bf1f-ee0643b4e658","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_A_kettos_szavazas_buncselekmeny_de_senki_nem_ellenorzi","timestamp":"2019. május. 25. 16:59","title":"A kettős szavazás bűncselekmény, de senki nem ellenőrzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9986161b-543a-4804-880f-9a4f98941219","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Szeretjük azt hinni, hogy egyesek természet adta tehetséggel születnek, ami megkönnyíti, hogy kiváló művésszé, sportolóvá vagy tudóssá váljanak. ","shortLead":"Szeretjük azt hinni, hogy egyesek természet adta tehetséggel születnek, ami megkönnyíti, hogy kiváló művésszé...","id":"20190526_Hiaba_vagyunk_zsenipalantak_ez_a_valami_meg_kell_a_sikerhez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9986161b-543a-4804-880f-9a4f98941219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcac44c5-5944-46b6-aec3-32a00dfb4b83","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190526_Hiaba_vagyunk_zsenipalantak_ez_a_valami_meg_kell_a_sikerhez","timestamp":"2019. május. 26. 20:15","title":"Hiába vagyunk zsenipalánták, ez a valami még kell a sikerhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27386cf7-fa05-4cd2-9b3a-d616130a536e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megkapta a kérdést, amit férfi politikus nem kapna meg. Egyébként örült, hogy talált valamit, ami tiszta.","shortLead":"Megkapta a kérdést, amit férfi politikus nem kapna meg. Egyébként örült, hogy talált valamit, ami tiszta.","id":"20190527_Miert_pont_zold_ruha_volt_Cseh_Katalinon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27386cf7-fa05-4cd2-9b3a-d616130a536e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5d93406-9d85-4739-97ae-e213927e2213","keywords":null,"link":"/elet/20190527_Miert_pont_zold_ruha_volt_Cseh_Katalinon","timestamp":"2019. május. 27. 11:07","title":"Miért pont zöld ruha volt Cseh Katalinon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6d2d43-aa05-4e12-8987-249ab5be662b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyre jobban gyűrűző Huawei-ügyből váratlanul az Apple is rosszul jöhet ki, legalábbis ami a kínai piacot illeti – állítja egy helyi lap.","shortLead":"Az egyre jobban gyűrűző Huawei-ügyből váratlanul az Apple is rosszul jöhet ki, legalábbis ami a kínai piacot illeti –...","id":"20190527_huawei_ugy_apple_kinai_felhasznalok_bojkott_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca6d2d43-aa05-4e12-8987-249ab5be662b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fdb4a0-3e3f-43dd-a0c1-a07e8191b86b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_huawei_ugy_apple_kinai_felhasznalok_bojkott_iphone","timestamp":"2019. május. 27. 09:33","title":"A végén még az Apple is rosszul jön ki a Huawei-ügyből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed636973-a08e-4dd0-bc58-b7cc980261e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A PS-Spolu nyerhette a szlovákiai európai parlamenti választást. A Denník N-hez eljutott adatok szerint a koalíció a szavazatok 20,1 százalékát szerezte meg.","shortLead":"A PS-Spolu nyerhette a szlovákiai európai parlamenti választást. A Denník N-hez eljutott adatok szerint a koalíció...","id":"20190526_szlovakia_ep_valasztas_2019_most_hid_mkp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed636973-a08e-4dd0-bc58-b7cc980261e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2dbe1dd-b826-4390-9a62-e0021c5b0544","keywords":null,"link":"/vilag/20190526_szlovakia_ep_valasztas_2019_most_hid_mkp","timestamp":"2019. május. 26. 12:33","title":"Szlovákia: bejutási küszöbön billeg az MKP, gyengén szerepelt a Most-Híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853463da-4e46-4428-8a1e-2ae7659807c4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Pókember és sok más híres képregény alkotójának menedzsere visszaélt idős főnökének egyre romló mentális állapotával.","shortLead":"A Pókember és sok más híres képregény alkotójának menedzsere visszaélt idős főnökének egyre romló mentális állapotával.","id":"20190526_Letartoztattak_Stan_Lee_egykori_menedzseret_mert_meglopta_az_idos_kepregenyirot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=853463da-4e46-4428-8a1e-2ae7659807c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d1fa02-2578-4c05-abde-db3b118e0cd0","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Letartoztattak_Stan_Lee_egykori_menedzseret_mert_meglopta_az_idos_kepregenyirot","timestamp":"2019. május. 26. 13:17","title":"Letartóztatták Stan Lee egykori menedzserét, mert sorozatosan meglopta az idős képregényírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]