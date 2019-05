Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"252ad0e6-00d8-4c97-b597-4552b3e29ecf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt öt évből 2018 volt a második, amikor a Nobut üzemeltető cég profittal zárt.","shortLead":"Az elmúlt öt évből 2018 volt a második, amikor a Nobut üzemeltető cég profittal zárt.","id":"20190528_Nagy_nyereseget_hozott_Vajna_halala_elott_a_luxusetterme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=252ad0e6-00d8-4c97-b597-4552b3e29ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970d858a-740e-4aae-bc33-56daac5f0fc5","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Nagy_nyereseget_hozott_Vajna_halala_elott_a_luxusetterme","timestamp":"2019. május. 28. 17:11","title":"Nagy nyereséget hozott Vajna halála előtt a luxusétterme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A GKI Digital ötödik éve publikálja a legnagyobb forgalmú webáruházak rangsorát, melynek élén 4 év után változás történt: a magyar online vásárlók 2018-ban már nem az Extreme Digitalnál költötték a legtöbbet.","shortLead":"A GKI Digital ötödik éve publikálja a legnagyobb forgalmú webáruházak rangsorát, melynek élén 4 év után változás...","id":"20190528_webaruhaz_internetes_vasarlas_gki_digital","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c3158b-37b6-4c4a-b942-e2c676de69c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_webaruhaz_internetes_vasarlas_gki_digital","timestamp":"2019. május. 28. 11:33","title":"Letaszították a trónról az Extreme Digitalt, új királya van a magyar netes vásárlásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158474bd-7f51-4f95-83da-dada6671ced8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elmaradt a meglepetés.","shortLead":"Elmaradt a meglepetés.","id":"20190527_Nem_rengette_meg_az_arfolyamot_az_EPvalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=158474bd-7f51-4f95-83da-dada6671ced8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628703a5-c628-45cf-bea0-b6e28bc6b2e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Nem_rengette_meg_az_arfolyamot_az_EPvalasztas","timestamp":"2019. május. 27. 10:47","title":"Nem rengette meg a forint árfolyamát az EP-választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d2ca97-c1a1-40eb-866e-9c4731cfbf9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség arra figyelmezteti a 471-esen autózókat, hogy az ott kihelyezett forgalomirányító lámpa nem dísz. ","shortLead":"A rendőrség arra figyelmezteti a 471-esen autózókat, hogy az ott kihelyezett forgalomirányító lámpa nem dísz. ","id":"20190528_471_es_ut_felujitas_piros_lampa_magyar_autosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24d2ca97-c1a1-40eb-866e-9c4731cfbf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffac1abb-9eeb-40eb-94cb-1eac9bf22f7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_471_es_ut_felujitas_piros_lampa_magyar_autosok","timestamp":"2019. május. 28. 14:38","title":"Elképesztő videó jött: piros a lámpa, de ezek a magyar autósok magasról tesznek át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"029de853-1bd1-4b6d-916a-7acfc51233f2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Védett területen és az őslakosok rezervátumaiban is vágják a fákat.","shortLead":"Védett területen és az őslakosok rezervátumaiban is vágják a fákat.","id":"20190528_Eszement_sebesseggel_irtjak_az_amazonasi_erdoket_a_muholdak_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=029de853-1bd1-4b6d-916a-7acfc51233f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ca904c-af55-4f40-8581-d560a33da35c","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Eszement_sebesseggel_irtjak_az_amazonasi_erdoket_a_muholdak_szerint","timestamp":"2019. május. 28. 11:42","title":"Eszement sebességgel irtják az amazonasi erdőket a műholdak szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e199a4-f0a7-4336-b11b-dd8ac856cbaa","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Minden a miniszterelnök kezére játszik 2018 áprilisa óta, mindenki a lába előtt hever. Ezek után a Fidesz nagyjából azt az eredményt hozta vasárnap, mint az előző két választáson. Orbán Viktor számára nem csak ez okozhat fejfájást: Európában a Néppárt tőle függetlenül is a legnagyobb frakciót alakíthatja, míg Magyarországon az ellenzék két pártja is szokatlan életjeleket mutat. Igaz, utóbbi még akár Orbán előnyére is válhat.","shortLead":"Minden a miniszterelnök kezére játszik 2018 áprilisa óta, mindenki a lába előtt hever. Ezek után a Fidesz nagyjából azt...","id":"20190527_Orban_Viktor_problemaja_aki_messiasnak_all_attol_a_sima_gyozelem_smafu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11e199a4-f0a7-4336-b11b-dd8ac856cbaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580e96b3-3795-4ece-84d8-aae4b4a1997b","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Orban_Viktor_problemaja_aki_messiasnak_all_attol_a_sima_gyozelem_smafu","timestamp":"2019. május. 27. 05:36","title":"Orbán Viktor problémája: aki messiásnak áll, attól a sima győzelem smafu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0143cfb9-2618-407c-af1f-71b9d2bf1c42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Somogy megyei Várdán tüntették ki Bálint Györgyöt.","shortLead":"A Somogy megyei Várdán tüntették ki Bálint Györgyöt.","id":"20190527_Balint_gazda_megis_diszpolgar_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0143cfb9-2618-407c-af1f-71b9d2bf1c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c63b17-f35b-4f5a-b12f-c2f5f27a02dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Balint_gazda_megis_diszpolgar_lett","timestamp":"2019. május. 27. 08:38","title":"Bálint gazda mégis díszpolgár lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f9b54e-23a9-4839-afb1-c03973de51c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meghatározó üzleti sajtótermékek (Wall Street Journal, Bloomberg) egybehangzó értesülései szerint hétfőn jelenthetik be, hogy együttműködésre lép a Fiat Chrysler és a Renault. Az amerikai-olasz autógyártó a későbbiekben a Renault-Nissan szövetség új tagja lehet, ami átrendezheti a nagy autógyárak élmezőnyét.","shortLead":"Meghatározó üzleti sajtótermékek (Wall Street Journal, Bloomberg) egybehangzó értesülései szerint hétfőn jelenthetik...","id":"20190526_Hetfo_nagy_nap_lehet_az_autoipar_torteneteben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59f9b54e-23a9-4839-afb1-c03973de51c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c1918e-bfb9-4239-a174-496bd5a32ee0","keywords":null,"link":"/kkv/20190526_Hetfo_nagy_nap_lehet_az_autoipar_torteneteben","timestamp":"2019. május. 26. 21:12","title":"Míg Európa választ, a hétfő nagy nap lehet az autóipar történetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]