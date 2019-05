Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a74f2f97-bb08-4abc-94d0-f67c6bf6d121","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lezárulhat a tabáni komplexum lassan 10 éves kálváriája.","shortLead":"Lezárulhat a tabáni komplexum lassan 10 éves kálváriája.","id":"20190529_Ma_szavaz_a_kozgyules_arrol_hogy_a_fovaros_ajanlatot_tesze_a_Rac_furdore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a74f2f97-bb08-4abc-94d0-f67c6bf6d121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b4487e3-98ae-4a7c-b7a2-c8dbe42fe058","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Ma_szavaz_a_kozgyules_arrol_hogy_a_fovaros_ajanlatot_tesze_a_Rac_furdore","timestamp":"2019. május. 29. 05:24","title":"Ma szavaz a közgyűlés arról, hogy a főváros ajánlatot tesz-e a Rác fürdőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b1c782-0d04-4d90-9943-cee13178afa6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hajógyári-szigeten egy egész hónapon át gyereknap lesz. Június 1. és 23. között ugyanis ezúttal is minden hétvégén egy hatalmas, mindenféle földi jóval megrakodott játszótérré változik a sziget, ráadásul minden program ingyenes.



","shortLead":"A Hajógyári-szigeten egy egész hónapon át gyereknap lesz. Június 1. és 23. között ugyanis ezúttal is minden hétvégén...","id":"20190529_Halasz_Juditkoncerttel_indul_Gyerek_Sziget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41b1c782-0d04-4d90-9943-cee13178afa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ff60a8-d1f7-47f9-b5b7-914e2951443c","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Halasz_Juditkoncerttel_indul_Gyerek_Sziget","timestamp":"2019. május. 29. 11:36","title":"Halász Judit-koncerttel indul Gyerek Sziget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451c0471-bb16-4583-ae07-3faffbce16ea","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csak az állami közbeszerzésekre terjed ki a tilalom, az indoklás szerint helyi borokkal kell feltölteni a „költségvetési” pincéket.","shortLead":"Csak az állami közbeszerzésekre terjed ki a tilalom, az indoklás szerint helyi borokkal kell feltölteni...","id":"20190528_Letiltottak_az_oroszok_a_kulfoldi_borok_behozatalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=451c0471-bb16-4583-ae07-3faffbce16ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5c13ba-176a-4626-a154-87034b9893bd","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Letiltottak_az_oroszok_a_kulfoldi_borok_behozatalat","timestamp":"2019. május. 28. 17:59","title":"Magyar borokat is érint az orosz tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Ez iránt érdeklődik a 78 esztendős Bernie Sanders szenátor, aki az USA elnöke szeretne lenni. A Wal-Mart áruházlánc szélsőséges példája jól mutatja, hogy nagyon szélesre nyílt az olló az elit és a lecsúszó középosztály között. Csakhogy az amerikai választók többsége épp ezekhez az utóbbiakhoz tartozik.","shortLead":"Ez iránt érdeklődik a 78 esztendős Bernie Sanders szenátor, aki az USA elnöke szeretne lenni. A Wal-Mart áruházlánc...","id":"20190528_Miert_keres_a_vezerigazgato_ezerszer_tobbet_mint_egy_dolgozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1cb7f2-b1d0-4241-a5b0-6a0fd8336f9d","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Miert_keres_a_vezerigazgato_ezerszer_tobbet_mint_egy_dolgozo","timestamp":"2019. május. 28. 14:01","title":"Miért keres a vezérigazgató ezerszer többet, mint egy dolgozó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elektromos cigaretta egyre népszerűbb a világban, ám az sem lehet teljesen nyugodt, aki a rendes dohányzás helyett erre szokik rá/át, ugyanis az e-cigik is károsíthatják a szívet – ezt a Stanford Egyetem szív- és érrendszeri intézetének kutatói derítették ki.","shortLead":"Az elektromos cigaretta egyre népszerűbb a világban, ám az sem lehet teljesen nyugodt, aki a rendes dohányzás helyett...","id":"20190528_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas_szivproblema_szivpanaszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17efd2a3-9fa6-4752-99cc-5809b848756c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas_szivproblema_szivpanaszok","timestamp":"2019. május. 28. 16:33","title":"Újabb kutatás mondta ki, hogy az e-cigik sem teljesen biztonságosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6664381e-e2e8-416b-b239-56ff3674fc4d","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Heteken belül nyilatkozniuk kell a cégeknek a bankok felé a valódi tulajdonosaikról, melyre minden cégtulajdonosnak megfelelően fel kell készülnie, hiszen ez hosszú távon komoly következményekkel járhat.","shortLead":"Heteken belül nyilatkozniuk kell a cégeknek a bankok felé a valódi tulajdonosaikról, melyre minden cégtulajdonosnak...","id":"crystalgroup_20190522_Nyaron_lejar_a_rejtozkodo_cegtulajdonosok_ideje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6664381e-e2e8-416b-b239-56ff3674fc4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cacc6420-8e0f-4f38-8dad-e79769db9095","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20190522_Nyaron_lejar_a_rejtozkodo_cegtulajdonosok_ideje","timestamp":"2019. május. 28. 19:30","title":"Nyáron lejár a rejtőzködő cégtulajdonosok ideje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"bed7e797-12d7-4094-aa05-64eb885b7790","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb bloatware-rel (azaz a fejlesztő által előzetesen telepített appal) bővült a Windows 10 a májusi frissítése után, és ez sokaknak nem tetszik, hiszen nincsen szükségük az alkalmazásra, ami viszont nem törölhető.","shortLead":"Újabb bloatware-rel (azaz a fejlesztő által előzetesen telepített appal) bővült a Windows 10 a májusi frissítése után...","id":"20190530_your_phone_telefon_app_bloatware_a_windows10_majusi_frissiteseben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bed7e797-12d7-4094-aa05-64eb885b7790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6393764e-39c4-4017-aba4-720d4d89f3cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_your_phone_telefon_app_bloatware_a_windows10_majusi_frissiteseben","timestamp":"2019. május. 30. 09:03","title":"Törölhetetlen programot tett a Microsoft a Windowsba, és ez sokaknak nem tetszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b95927fd-b3f8-4e52-9336-688a72d8dbba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kapuvári fórumon elemezte Budaházy György a Fidesz és a Mi Hazánk Mozgalom viszonyát.","shortLead":"Egy kapuvári fórumon elemezte Budaházy György a Fidesz és a Mi Hazánk Mozgalom viszonyát.","id":"20190529_Budahazy_A_Fidesz_erdekei_szerint_mukodik_a_Mi_Hazank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b95927fd-b3f8-4e52-9336-688a72d8dbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5f94bb-680c-40b6-9709-45709afba8d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Budahazy_A_Fidesz_erdekei_szerint_mukodik_a_Mi_Hazank","timestamp":"2019. május. 29. 21:54","title":"Budaházy: A Fidesz érdekei szerint működik a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]