[{"available":true,"c_guid":"6e6fcff6-26c4-4056-9010-17ccea10cbfd","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Az utolsó pillanatig minden megpróbálnak, hogy maradjon a csúcsjelölti rendszer és Manfred Weber legyen az Európai Bizottság elnöke. ","shortLead":"Az utolsó pillanatig minden megpróbálnak, hogy maradjon a csúcsjelölti rendszer és Manfred Weber legyen az Európai...","id":"20190528_Masnap_Brusszelben_az_Europai_Neppart_hallgat_es_nem_erdekli_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e6fcff6-26c4-4056-9010-17ccea10cbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd8549a-e305-4682-9bda-a0de55d32fe9","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Masnap_Brusszelben_az_Europai_Neppart_hallgat_es_nem_erdekli_a_Fidesz","timestamp":"2019. május. 28. 14:59","title":"Másnap Brüsszelben: az Európai Néppárt hallgat, más baja is van, mint a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f4409b-7636-452a-b3c0-9e5ef75a139a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pénzügyi befektetőként szállt be a tévécsatornába a Takarék-vezér, aki nem foglalkozik azzal, milyen kép alakult ki a csatornáról – mondta el az Indexnek az üzletember.","shortLead":"Pénzügyi befektetőként szállt be a tévécsatornába a Takarék-vezér, aki nem foglalkozik azzal, milyen kép alakult ki...","id":"20190529_Vida_Jozsef_a_TV2_megvasarlasarol_Hazafias_ugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45f4409b-7636-452a-b3c0-9e5ef75a139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b09b1e-8274-44b3-9afc-e9a1c6bbb0db","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Vida_Jozsef_a_TV2_megvasarlasarol_Hazafias_ugy","timestamp":"2019. május. 29. 19:25","title":"Vida József a TV2 megvásárlásáról: \"Hazafias ügy\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bef1070-f2a0-4959-9de1-177c47086d59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jobbikos Varga-Damm Andrea lesz a bizottság alelnöke, jelent meg a Magyar Közlönyben.\r

\r

","shortLead":"A jobbikos Varga-Damm Andrea lesz a bizottság alelnöke, jelent meg a Magyar Közlönyben.\r

\r

","id":"20190529_Beiktattak_Demeter_Marta_utodjat_az_Orszaggyules_Honvedelmi_bizottsagaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bef1070-f2a0-4959-9de1-177c47086d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7a8d0a-bcc2-43ed-aede-6fa9f3ab3342","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Beiktattak_Demeter_Marta_utodjat_az_Orszaggyules_Honvedelmi_bizottsagaba","timestamp":"2019. május. 29. 05:49","title":"Beiktatták Demeter Márta utódját az Országgyűlés Honvédelmi bizottságába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485a3a7b-6da3-485c-944a-bcc061143c18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan még be sem mutatták, egy szerencsés vásárló azonban már hozzájutott a Motorola újdonságához. Igazából trükköznie sem kellett, egyszerűen megvásárolta az Amazonról. ","shortLead":"Hivatalosan még be sem mutatták, egy szerencsés vásárló azonban már hozzájutott a Motorola újdonságához. Igazából...","id":"20190529_amazon_motorola_moto_z4_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=485a3a7b-6da3-485c-944a-bcc061143c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6837fa9-8009-4eaf-b1f7-b8efe3ebe8a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_amazon_motorola_moto_z4_vasarlas","timestamp":"2019. május. 29. 13:03","title":"Ezért a bakiért az Amazonnál és a Motorolánál is fejek fognak hullani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a7552b-d529-412a-bab5-ce60abea51d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyetlen része sem volt az országnak, ahova ne adott volna ki legalább egyfajta figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az este már csak Kelet-Magyarországon igazán rossz az idő.","shortLead":"Egyetlen része sem volt az országnak, ahova ne adott volna ki legalább egyfajta figyelmeztetést az Országos...","id":"20190529_Vihar_felhoszakadas_szel_egesz_napos_eso__szinte_az_egesz_orszagra_riasztast_adtak_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31a7552b-d529-412a-bab5-ce60abea51d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b675ad51-1811-46db-932f-d8204215cbfd","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Vihar_felhoszakadas_szel_egesz_napos_eso__szinte_az_egesz_orszagra_riasztast_adtak_ki","timestamp":"2019. május. 29. 15:17","title":"Vihar, felhőszakadás, szél, egész napos eső – szinte az egész országra riasztást adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f6c44e-6c45-47da-b849-046325270bb0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók azt vizsgálták, hogyan reagálnak a veszélyhelyzetekre a cerkófmajmok, amik a drónokra végül külön hangjelzést fejlesztettek ki. ","shortLead":"A kutatók azt vizsgálták, hogyan reagálnak a veszélyhelyzetekre a cerkófmajmok, amik a drónokra végül külön hangjelzést...","id":"20190528_Kulon_hangjelzessel_jelzi_a_dronokat_egy_afrikai_majomfaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38f6c44e-6c45-47da-b849-046325270bb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5ce9eb-64f9-4136-ba92-806a4ebba164","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_Kulon_hangjelzessel_jelzi_a_dronokat_egy_afrikai_majomfaj","timestamp":"2019. május. 28. 21:03","title":"Külön hangjelzéssel jelzi a drónokat egy afrikai majomfaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe66ce-a008-41dd-b317-5327fdf4e4ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerb férfi holttestére egy elhagyatott farmépületben találtak rá. A Blic szerint ő segíthetett D. Csabának a menekülésben. ","shortLead":"A szerb férfi holttestére egy elhagyatott farmépületben találtak rá. A Blic szerint ő segíthetett D. Csabának...","id":"20190528_Megoltek_a_szerbiai_magyar_bergyilkos_D_Csaba_tarsat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe66ce-a008-41dd-b317-5327fdf4e4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae1270f-a214-4414-bac5-f2a14395e3e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Megoltek_a_szerbiai_magyar_bergyilkos_D_Csaba_tarsat","timestamp":"2019. május. 28. 18:38","title":"Megölték a szerbiai magyar bérgyilkos, D. Csaba társát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b1c782-0d04-4d90-9943-cee13178afa6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hajógyári-szigeten egy egész hónapon át gyereknap lesz. Június 1. és 23. között ugyanis ezúttal is minden hétvégén egy hatalmas, mindenféle földi jóval megrakodott játszótérré változik a sziget, ráadásul minden program ingyenes.



","shortLead":"A Hajógyári-szigeten egy egész hónapon át gyereknap lesz. Június 1. és 23. között ugyanis ezúttal is minden hétvégén...","id":"20190529_Halasz_Juditkoncerttel_indul_Gyerek_Sziget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41b1c782-0d04-4d90-9943-cee13178afa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ff60a8-d1f7-47f9-b5b7-914e2951443c","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Halasz_Juditkoncerttel_indul_Gyerek_Sziget","timestamp":"2019. május. 29. 11:36","title":"Halász Judit-koncerttel indul Gyerek Sziget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]