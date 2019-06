Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ba94d3b-592a-41b7-b4f8-6cb6cb8819f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ számos országa után a héten Magyarországon is elérhetővél vált a \"Shopping-hirdetés\", a Google új, termékalapú hirdetési megoldása. Egy hazai szakértő szerint fel fogja forgatni a piacot: élénkül a verseny, lesznek nyertesek és vesztesek, de a vevők mindenképpen jól járnak.","shortLead":"A világ számos országa után a héten Magyarországon is elérhetővél vált a \"Shopping-hirdetés\", a Google új, termékalapú...","id":"20190609_google_shopping_arukereso_keppel_google_vasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ba94d3b-592a-41b7-b4f8-6cb6cb8819f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3799e6-00db-4555-819a-c67927af9d40","keywords":null,"link":"/tudomany/20190609_google_shopping_arukereso_keppel_google_vasarlas","timestamp":"2019. június. 09. 08:03","title":"Itt a Google árösszehasonlítója, Magyarországon is bekapcsolták a funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dddbc09-f254-4d00-bce7-1be01f0d5a67","c_author":"Pálmai Erika","category":"kkv","description":"A legismertebb hazai Renault-kereskedés alapítójáról, Baumgartner Antalról elsősorban fia, Zsolt autóversenyzői karrierje ugrik be, azt már kevesen tudják, hogy a 73 éves üzletember ma mangalicákat tenyészt, éttermet üzemeltet, és közben Orbán Viktor politikájának híve. A HVG hetilap Portré rovatában megjelent interjú bővebb verzióját olvashatják.","shortLead":"A legismertebb hazai Renault-kereskedés alapítójáról, Baumgartner Antalról elsősorban fia, Zsolt autóversenyzői...","id":"20190608_Baumgartner_Antal_autokereskedo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dddbc09-f254-4d00-bce7-1be01f0d5a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f0e968-dcc5-42b2-9674-0d2fd88894d8","keywords":null,"link":"/kkv/20190608_Baumgartner_Antal_autokereskedo","timestamp":"2019. június. 08. 16:30","title":"Baumgartner Antal: Ha Orbán Viktor lett volna a miniszterelnök, tovább mehettünk volna a Forma–1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318664cb-1b90-4c08-951b-39f8a4313333","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem sérült meg senki, de az üzem leégett.","shortLead":"Nem sérült meg senki, de az üzem leégett.","id":"20190608_Leegett_egy_asztalosuzem_Pomazon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=318664cb-1b90-4c08-951b-39f8a4313333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b986bfd-e0fd-419d-bdfe-2f4a5d5f2b58","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_Leegett_egy_asztalosuzem_Pomazon","timestamp":"2019. június. 08. 12:33","title":"Leégett egy asztalosüzem Pomázon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Joó Istvánnal, a külügyminisztérium export növeléséért felelős helyettes államtitkárával találkozott pénteken Nikola Gruevszki volt macedón kormányfő a 444 szerkesztősége mellett lévő lakásban – számolt be a megbeszélésről az internetes portál.","shortLead":"Joó Istvánnal, a külügyminisztérium export növeléséért felelős helyettes államtitkárával találkozott pénteken Nikola...","id":"20190608_A_magyar_kulugyminiszterium_helyettes_allamtitkaraval_talalkozott_a_444_melletti_lakasban_Nikola_Gruevszki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266ebce5-beeb-4af6-8b92-f6de4adc4753","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_A_magyar_kulugyminiszterium_helyettes_allamtitkaraval_talalkozott_a_444_melletti_lakasban_Nikola_Gruevszki","timestamp":"2019. június. 08. 20:29","title":"Gruevszki a magyar külügy helyettes államtitkárával találkozott a 444 melletti lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a8ede4f-59db-4910-a834-a949be115bc0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindezt az úzvölgyi katonatemetőnél történt incidensek miatt. ","shortLead":"Mindezt az úzvölgyi katonatemetőnél történt incidensek miatt. ","id":"20190609_Romanmagyar_szolidaritasi_menetet_rendeztek_Kolozsvaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a8ede4f-59db-4910-a834-a949be115bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4036462-8393-4827-a81e-7f4cd423409d","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Romanmagyar_szolidaritasi_menetet_rendeztek_Kolozsvaron","timestamp":"2019. június. 09. 10:28","title":"Román-magyar szolidaritási menetet rendeztek Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f2a5d7a-6495-4684-aedf-dad40eba70a6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Építési engedélyt kapott a Sagrada Familia több mint 130 évvel a munkálatok kezdete után.","shortLead":"Építési engedélyt kapott a Sagrada Familia több mint 130 évvel a munkálatok kezdete után.","id":"20190608_Oromhir_jott_130_ev_utan_befutott_a_Sagrada_Familia_epitesi_engedelye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f2a5d7a-6495-4684-aedf-dad40eba70a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ec420c-4dec-4b89-a248-e16a7baaed60","keywords":null,"link":"/kultura/20190608_Oromhir_jott_130_ev_utan_befutott_a_Sagrada_Familia_epitesi_engedelye","timestamp":"2019. június. 08. 10:30","title":"Örömhír jött, 130 év után befutott a Sagrada Familia építési engedélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6559c94-a23b-4ba4-862d-a3d9df40e957","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Amint színre lépett a Pálinkás József és más, jobboldali értelmiségiek által létrehozott Felelős Értelmiség csoport, többen az új reménységet látták meg benne. Az öröm azonban még korai.","shortLead":"Amint színre lépett a Pálinkás József és más, jobboldali értelmiségiek által létrehozott Felelős Értelmiség csoport...","id":"20190608_A_konzervativ_ertelmiseg_mozgolodik_de_meg_ne_keressuk_Orban_kihivojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6559c94-a23b-4ba4-862d-a3d9df40e957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4353fd88-de83-42dc-a002-9ba79a309125","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_A_konzervativ_ertelmiseg_mozgolodik_de_meg_ne_keressuk_Orban_kihivojat","timestamp":"2019. június. 08. 13:00","title":"Az Orbán-kritikus konzervatív értelmiség megmozdult, de még ne keressük a leváltót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"208f74c4-4bc9-4ece-98ae-3deccbd075a4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott 2-1-re legyőzte Wales csapatát az Európa-bajnoki selejtezősorozat magyar érdekeltségű csoportjának szombati játéknapján.","shortLead":"A világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott 2-1-re legyőzte Wales csapatát az Európa-bajnoki selejtezősorozat magyar...","id":"20190608_A_horvat_focivalogatott_Walesben_javitott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=208f74c4-4bc9-4ece-98ae-3deccbd075a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3dab84-30d7-473c-b566-4fc4b27602e8","keywords":null,"link":"/sport/20190608_A_horvat_focivalogatott_Walesben_javitott","timestamp":"2019. június. 08. 17:50","title":"A horvát fociválogatott Wales ellen javított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]