Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bae54bd9-6682-4a90-a043-34e89c235598","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szerint nincs ok a sietségre, a klímavédelem várhat. Néhány most publikált adat szerint ez így nem teljesen pontos.","shortLead":"Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szerint nincs ok a sietségre, a klímavédelem várhat. Néhány most publikált adat...","id":"20190702_gulyas_gergely_klimavedelem_klmacel_atlaghomerseklet_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bae54bd9-6682-4a90-a043-34e89c235598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7212deed-59e6-437b-90aa-0728f8c4bc90","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_gulyas_gergely_klimavedelem_klmacel_atlaghomerseklet_klimavaltozas","timestamp":"2019. július. 02. 13:33","title":"Kiszámolták, hogyan hat a klímaváltozás Budapestre, Miskolcra, Pécsre, Szegedre és Szombathelyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A felvételt egy floridai tengerparton készítette Karen Mason természetfotós. Környezetvédők arra figyelmeztetnek, hogy a madarak összetévesztik a táplálékot a szeméttel, aminek súlyos következményei lehetnek.","shortLead":"A felvételt egy floridai tengerparton készítette Karen Mason természetfotós. Környezetvédők arra figyelmeztetnek...","id":"20190703_csikk_madar_fioka_etetes_termeszetfoto_kornyezetvedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553e7aad-7e98-44b4-ace3-012aa804437c","keywords":null,"link":"/elet/20190703_csikk_madar_fioka_etetes_termeszetfoto_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. július. 03. 12:28","title":"Torokszorító kép készült egy madárról, amely csikkel eteti a fiókáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d20441c-d009-4055-886a-5ce1142f9e2e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy amerikai vizsgálat szerint a családfenntartó szerep lelki terhekkel jár.","shortLead":"Egy amerikai vizsgálat szerint a családfenntartó szerep lelki terhekkel jár.","id":"20190702_Igy_tesz_jot_a_nemi_egyenloseg_a_ferfiak_egeszsegenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d20441c-d009-4055-886a-5ce1142f9e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9cbf819-968d-431d-a7c6-f45a0a8eec9e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190702_Igy_tesz_jot_a_nemi_egyenloseg_a_ferfiak_egeszsegenek","timestamp":"2019. július. 02. 13:15","title":"Így tesz jót a nemi egyenlőség a férfiak egészségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb02cbb-7dc8-4d78-9e4d-1b8571d500c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Semmiképp sem szabad elfogyasztani a mosószódát. Az ügyben a Fővárosi Kormányhivatal is vizsgálatot indított.","shortLead":"Semmiképp sem szabad elfogyasztani a mosószódát. Az ügyben a Fővárosi Kormányhivatal is vizsgálatot indított.","id":"20190702_Mososzodat_adtak_el_szodabikarbonakent_egy_belvarosi_csomagolasmentes_boltban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdb02cbb-7dc8-4d78-9e4d-1b8571d500c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac666edd-09c0-4f48-84ce-cf16a271da0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_Mososzodat_adtak_el_szodabikarbonakent_egy_belvarosi_csomagolasmentes_boltban","timestamp":"2019. július. 02. 11:03","title":"Mosószódát adtak el szódabikarbónaként egy belvárosi csomagolásmentes boltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2018 első félévéhez képest nőtt a magyar kormány által az Apple-höz benyújtott adatigénylések száma, globálisan viszont kevesebb kérdést kapott a cég.","shortLead":"2018 első félévéhez képest nőtt a magyar kormány által az Apple-höz benyújtott adatigénylések száma, globálisan viszont...","id":"20190703_apple_atlathatosagi_jelentes_2018_masodik_felev_adatigenyles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e3da7c-a3f1-409f-b0ca-9991f7ad54e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_apple_atlathatosagi_jelentes_2018_masodik_felev_adatigenyles","timestamp":"2019. július. 03. 15:03","title":"A magyar állam is kért adatokat a felhasználókról az Apple-től – és kapott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37021fa4-be81-434e-93ed-d1c15941ac52","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"gazdasag","description":"Izguljon együtt kollégánk családjával, hogy vajon megkapják-e a babaváró hitelt. ","shortLead":"Izguljon együtt kollégánk családjával, hogy vajon megkapják-e a babaváró hitelt. ","id":"20190701_babavaro_hitel_bank_neak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37021fa4-be81-434e-93ed-d1c15941ac52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fe15d1-89a9-4870-8e54-70ea5895d753","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_babavaro_hitel_bank_neak","timestamp":"2019. július. 01. 17:21","title":"Elindultunk felvenni a babaváró hitelt – eddig jutottunk egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c145962d-55fd-41e0-9069-7fda01b572cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt három hónapban 105 millió dollárt gyűjtött Donald Trump amerikai elnök újraválasztási kampánya – közölte a kampány vezetője. ","shortLead":"Az elmúlt három hónapban 105 millió dollárt gyűjtött Donald Trump amerikai elnök újraválasztási kampánya – közölte...","id":"20190702_donald_trump_adomany_elnokvalasztasi_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c145962d-55fd-41e0-9069-7fda01b572cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4227e5e7-edd9-4c5b-af8b-0f5d4fe276a9","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_donald_trump_adomany_elnokvalasztasi_kampany","timestamp":"2019. július. 02. 21:19","title":"Trumpnak máris van 105 milliója a kampányra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e697b638-da6d-49f7-adc3-fbe50e6455bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó városi használatra szánt újdonságára már le lehet adni a előrendeléseket. ","shortLead":"A japán gyártó városi használatra szánt újdonságára már le lehet adni a előrendeléseket. ","id":"20190702_200_kilometeres_hatotavu_es_8_millio_forintos_a_honda_cuki_villanyautoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e697b638-da6d-49f7-adc3-fbe50e6455bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b1f84c-90a9-42e7-80d3-ae0239f587ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190702_200_kilometeres_hatotavu_es_8_millio_forintos_a_honda_cuki_villanyautoja","timestamp":"2019. július. 02. 11:21","title":"200 kilométeres hatótávú és 8 millió forintos a Honda cuki villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]