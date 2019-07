Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mind a négy magyar induló aranyérmet szerzett.","shortLead":"Mind a négy magyar induló aranyérmet szerzett.","id":"20190721_Aranyermet_szereztek_a_magyar_diakok_a_30_Nemzetkozi_Biologia_Diakolimpian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5df612-e8db-46bd-8bf0-47419dd3e666","keywords":null,"link":"/elet/20190721_Aranyermet_szereztek_a_magyar_diakok_a_30_Nemzetkozi_Biologia_Diakolimpian","timestamp":"2019. július. 21. 16:51","title":"Aranyérmet szereztek a magyar diákok a 30. Nemzetközi Biológia Diákolimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56fa4cc1-af0e-44c3-b313-6b99fdfae836","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két méter magasból hajigálta a parkolóra. ","shortLead":"Két méter magasból hajigálta a parkolóra. ","id":"20190722_Bevasarlokocsival_dobalozott_a_veszpremi_belvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56fa4cc1-af0e-44c3-b313-6b99fdfae836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345792cd-b3b2-4894-b085-8390cda58704","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Bevasarlokocsival_dobalozott_a_veszpremi_belvarosban","timestamp":"2019. július. 22. 16:31","title":"Bevásárlókocsival dobálózott a veszprémi belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c0a6408-5ec7-4f4a-8e72-2152af352d6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs összefüggés a környezeti hatásokkal, például az anya testsúlyával vagy a védőoltásokkal. ","shortLead":"Nincs összefüggés a környezeti hatásokkal, például az anya testsúlyával vagy a védőoltásokkal. ","id":"20190722_Egy_kutatas_bebizonyitotta_hogy_genetikai_okai_vannak_az_autizmusnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c0a6408-5ec7-4f4a-8e72-2152af352d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27245c36-7f96-4f35-9dd2-21e76aa9eb29","keywords":null,"link":"/elet/20190722_Egy_kutatas_bebizonyitotta_hogy_genetikai_okai_vannak_az_autizmusnak","timestamp":"2019. július. 22. 20:09","title":"Egy kutatás bebizonyította, hogy genetikai okai vannak az autizmusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65906174-a347-4146-85fd-d4c0b156f527","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"Egyszer már kivételes alkuval kibújt a kiskorú lányokkal folytatott szexuális kapcsolat vádja alól Jeffrey Epstein amerikai üzletember, ám a pártfogói most aligha mentik meg a börtöntől. Epstein korábban együtt bulizott Donald Trumppal, Bill Clintonnal pedig együtt utazgatott.","shortLead":"Egyszer már kivételes alkuval kibújt a kiskorú lányokkal folytatott szexuális kapcsolat vádja alól Jeffrey Epstein...","id":"201929__jeffrey_epstein__pedofilia_vadja__menlevel_gazdagoknak__bunos_nagy_gatsby","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65906174-a347-4146-85fd-d4c0b156f527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc45789-2c11-4730-a16f-85b9965183c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/201929__jeffrey_epstein__pedofilia_vadja__menlevel_gazdagoknak__bunos_nagy_gatsby","timestamp":"2019. július. 21. 15:00","title":"Elnöknek és exelnöknek is kínos, hogy jóban volt a pedofíliával vádolt milliomossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a0a591-e253-446f-a838-60731beed54d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a Keleti pályaudvaron figyelték, majd a vonaton akcióba léptek. Csak arra nem számítottak, hogy a rendőrök is résen vannak. ","shortLead":"Már a Keleti pályaudvaron figyelték, majd a vonaton akcióba léptek. Csak arra nem számítottak, hogy a rendőrök is résen...","id":"20190721_Horvat_nok_fosztottak_ki_egy_tajvani_turistat_a_BudapestBecs_vonaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6a0a591-e253-446f-a838-60731beed54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"250a8a35-f91c-40e1-9057-c430662c58b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190721_Horvat_nok_fosztottak_ki_egy_tajvani_turistat_a_BudapestBecs_vonaton","timestamp":"2019. július. 21. 09:05","title":"Horvát nők fosztottak ki egy tajvani turistát a Budapest-Bécs vonaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a818fc6e-c434-40e4-9c1a-f7b125156c12","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Jobb bent, mint kint – így lehetne a legrövidebben összefoglalni azokat az elemzéseket, amelyek arról a fikcióról készültek, hogy Magyarország kilép, illetve kilépett az unióból. Ebben a sem politikailag, sem gazdaságilag nem létező forgatókönyvben csak a Századvég elemzői találtak pozitív részeket, az elemzésre felkért egyik tanszékvezető egyetemi tanár viszont egyenesen azt állítja: ha tényleg kilépnénk az EU-ból, Magyarország kompországként végleg kikötne a keleti parton.","shortLead":"Jobb bent, mint kint – így lehetne a legrövidebben összefoglalni azokat az elemzéseket, amelyek arról a fikcióról...","id":"20190722_Katasztrofa_lenne_a_magyar_EUkilepes_de_nem_kizart_hogy_egyszer_megtortenik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a818fc6e-c434-40e4-9c1a-f7b125156c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfebe061-d770-463e-b3be-8ae87aee3577","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Katasztrofa_lenne_a_magyar_EUkilepes_de_nem_kizart_hogy_egyszer_megtortenik","timestamp":"2019. július. 22. 11:38","title":"Katasztrófa lenne a magyar EU-kilépés, de nem kizárt, hogy egyszer megtörténik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0273f7-0053-4f0c-9239-85b28b219262","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A horogra akadt halra csapott le egy nagy fehér cápa.","shortLead":"A horogra akadt halra csapott le egy nagy fehér cápa.","id":"20190722_Video_Epp_huztak_ki_a_kifogott_halat_amikor_megjelent_a_capa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d0273f7-0053-4f0c-9239-85b28b219262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557f4a8f-a8bf-495e-9639-0e2f0d6b237a","keywords":null,"link":"/elet/20190722_Video_Epp_huztak_ki_a_kifogott_halat_amikor_megjelent_a_capa","timestamp":"2019. július. 22. 09:50","title":"Videó: Épp húzták ki a kifogott halat, amikor megjelent a cápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d170d8e7-a02f-4eb6-ab0f-5898fcd3e64c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy nő a munkaerőhiány, egyre gyorsabban kell valahol elhelyezni a vendégmunkásokat.","shortLead":"Ahogy nő a munkaerőhiány, egyre gyorsabban kell valahol elhelyezni a vendégmunkásokat.","id":"20190723_Nepszava_Onkormanyzati_irodaba_koltoztettek_be_vendegmunkasokat_Erzsebetvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d170d8e7-a02f-4eb6-ab0f-5898fcd3e64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea06008-db28-4bd1-89e7-2d4e1feea380","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Nepszava_Onkormanyzati_irodaba_koltoztettek_be_vendegmunkasokat_Erzsebetvarosban","timestamp":"2019. július. 23. 05:27","title":"Népszava: Önkormányzati irodába költöztettek be vendégmunkásokat Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]