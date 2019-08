Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vendéglátás újabb területén próbálja ki magát Seszták Miklós felesége, miközben a politikus éppen a térség turisztikai fejlesztéseiért felelős kormánybiztos.","shortLead":"A vendéglátás újabb területén próbálja ki magát Seszták Miklós felesége, miközben a politikus éppen a térség...","id":"20190807_Csaladbarat_kormany_a_turisztikai_kormanybiztos_felesege_turisztikai_jellegu_uzletet_visz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9022b1-7d85-4490-901e-4a242a8f039a","keywords":null,"link":"/kkv/20190807_Csaladbarat_kormany_a_turisztikai_kormanybiztos_felesege_turisztikai_jellegu_uzletet_visz","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:59","title":"Családbarát kormány: a turisztikai kormánybiztos felesége turisztikai jellegű üzletet visz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Történelmi csúcsot ért el a pénzintézet negyedéves adózott eredménye, a teljesítmény az egy évvel korábbihoz képest is parádés.","shortLead":"Történelmi csúcsot ért el a pénzintézet negyedéves adózott eredménye, a teljesítmény az egy évvel korábbihoz képest is...","id":"20190809_Csanyi_Sandor_pezsgot_bonthat_hasit_az_OTP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312d9c03-5a6e-423d-b2b9-29a9d5465357","keywords":null,"link":"/kkv/20190809_Csanyi_Sandor_pezsgot_bonthat_hasit_az_OTP","timestamp":"2019. augusztus. 09. 06:07","title":"Csányi Sándor pezsgőt bonthat, hasít az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9943578b-3834-43ee-a47f-c818dc65c313","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Születésnapot ünnepelnek, ezért ingyenpólókat és -cipőket osztogat az Adidas, aki nem elég gyors, lemaradhat – így szól az a valótlan felhívás, amely a Facebook magyar részén is terjed már. Az átverés a trükkösebb fajtából való, ha rákattint, a pénze bánhatja.","shortLead":"Születésnapot ünnepelnek, ezért ingyenpólókat és -cipőket osztogat az Adidas, aki nem elég gyors, lemaradhat – így szól...","id":"20190807_adidas_netes_atveres_edzocipo_polo_kamu_nyeremenyjatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9943578b-3834-43ee-a47f-c818dc65c313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b786c13-a721-4a4a-9604-bc95f779aa66","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_adidas_netes_atveres_edzocipo_polo_kamu_nyeremenyjatek","timestamp":"2019. augusztus. 07. 17:54","title":"Ügyesen összerakott átverés terjed a Facebookon az Adidas nevével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a9794d-2d7e-42b0-a418-171d7f52f9de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megújult ingolstadti sportkocsi kétféle teljesítményszinttel és kétféle karosszériával rendelhető.","shortLead":"A megújult ingolstadti sportkocsi kétféle teljesítményszinttel és kétféle karosszériával rendelhető.","id":"20190808_579_millio_forinton_nyit_itthon_az_uj_audi_r8","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62a9794d-2d7e-42b0-a418-171d7f52f9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eeb585e-cfe1-47c5-9cc1-e99ff97e4a67","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_579_millio_forinton_nyit_itthon_az_uj_audi_r8","timestamp":"2019. augusztus. 08. 11:21","title":"57,9 millió forinton nyit itthon az új Audi R8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hely szerint a nő ruhájával volt a baj, a férfi szerint azt mondták nekik, hogy a roma viseletre emlékeztet a ruhája, és ez a baj. ","shortLead":"A hely szerint a nő ruhájával volt a baj, a férfi szerint azt mondták nekik, hogy a roma viseletre emlékeztet a ruhája...","id":"20190807_Egy_ferfi_szerint_roma_szarmazasa_miatt_nem_engedtek_be_a_feleseget_egy_pecsi_diszkoba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f8d683-bef7-448e-91e5-6fd5666d5730","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Egy_ferfi_szerint_roma_szarmazasa_miatt_nem_engedtek_be_a_feleseget_egy_pecsi_diszkoba","timestamp":"2019. augusztus. 07. 20:41","title":"Egy férfi szerint roma származása miatt nem engedték be a feleségét egy pécsi diszkóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"519ebdec-8c68-418d-920e-e956a1b3d1c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A régi pártházban van négy tanterem, ezekkel van a gond. ","shortLead":"A régi pártházban van négy tanterem, ezekkel van a gond. ","id":"20190807_Egeszsegre_karos_mennyisegu_a_penesz_az_etyeki_iskolaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=519ebdec-8c68-418d-920e-e956a1b3d1c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d64c3e-1f99-4056-a3a2-891c1a361481","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Egeszsegre_karos_mennyisegu_a_penesz_az_etyeki_iskolaban","timestamp":"2019. augusztus. 07. 21:56","title":"Egészségre káros mennyiségű a penész az etyeki iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel két milliárd forintos állami támogatás mellett 150 milliós veszteséget termelt 2018-ban a Nemzeti Színház. Rétvári Bence illetékes államtitkár szerint ez nem gond, mert a színház műsorát nemcsak művészi/szakmai szempontok mentén kell összeállítani, hanem „nemzeti léptékben”. Ráadásul sok diák ingyen látogathatja.","shortLead":"Közel két milliárd forintos állami támogatás mellett 150 milliós veszteséget termelt 2018-ban a Nemzeti Színház...","id":"20190808_A_kormany_szerint_nem_gond_hogy_a_Nemzeti_Szinhaz_vastagon_veszteseges_mert_nemzeti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a59358-ced3-41b8-9f9f-9a587ba0a44b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_A_kormany_szerint_nem_gond_hogy_a_Nemzeti_Szinhaz_vastagon_veszteseges_mert_nemzeti","timestamp":"2019. augusztus. 08. 19:02","title":"A kormány szerint nem gond, hogy a Nemzeti Színház vastagon veszteséges, mert nemzeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 68 éves asszony tanyája zarándokhellyé vált, a környéken rengeteg rendőr és polgárőr járőrözik.","shortLead":"A 68 éves asszony tanyája zarándokhellyé vált, a környéken rengeteg rendőr és polgárőr járőrözik.","id":"20190808_Lincselestol_tarthat_felszivodott_a_balotaszallasi_allatkinzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9535503f-f8ef-4208-84b2-c2adea60ec72","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Lincselestol_tarthat_felszivodott_a_balotaszallasi_allatkinzo","timestamp":"2019. augusztus. 08. 07:44","title":"Lincseléstől tarthat, felszívódott a balotaszállási állatkínzó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]