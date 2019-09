Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"A városi problémák tudatosulásával felébredt az igény a várossal kapcsolatos pszichológiai problémák megértésére és megoldására is. Az esztétikai érték, a komfort, az emberi lépték egyre hangsúlyosabbak, a várossal kapcsolatos negatív vélekedés eltűnőben van.","shortLead":"A városi problémák tudatosulásával felébredt az igény a várossal kapcsolatos pszichológiai problémák megértésére és...","id":"20190911_Big_City_Life_A_varosban_eles_biztonsaganak_oromenek_visszanyerese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f8e78d-a3f0-4b65-8c90-81e867f00234","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190911_Big_City_Life_A_varosban_eles_biztonsaganak_oromenek_visszanyerese","timestamp":"2019. szeptember. 11. 09:30","title":"Big City Life: A városban élés biztonságának, örömének visszanyerése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"83c8f25d-5884-4871-9459-085af7c307a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szexuális visszaélések hatására nem tér ki a HM közleménye.","shortLead":"A szexuális visszaélések hatására nem tér ki a HM közleménye.","id":"20190910_A_HM_szerint_egyre_nepszerubbek_a_honvedelmi_taborok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83c8f25d-5884-4871-9459-085af7c307a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bc42c4-12b8-4156-bb13-5384fd41347c","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_A_HM_szerint_egyre_nepszerubbek_a_honvedelmi_taborok","timestamp":"2019. szeptember. 10. 06:25","title":"A HM szerint egyre népszerűbbek a honvédelmi táborok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970c43d3-8520-439c-a97f-bb3b89046b28","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptember végén érkezik a Gemini Man főszereplője és rendezője Budapestre. ","shortLead":"Szeptember végén érkezik a Gemini Man főszereplője és rendezője Budapestre. ","id":"20190911_Will_Smith_es_Ang_Lee_ismet_Magyarorszagra_latogatnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=970c43d3-8520-439c-a97f-bb3b89046b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61198b9-d002-4ff2-a377-54368efedf65","keywords":null,"link":"/kultura/20190911_Will_Smith_es_Ang_Lee_ismet_Magyarorszagra_latogatnak","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:18","title":"Will Smith ismét Magyarországra jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74bb3ebd-c8aa-41c9-a091-65e4a2e4986f","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A jegybank a rendkívül laza monetáris politikával tudatosan gyengíti a forintot – fejtegette Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke, aki nem lát „aranykort”, csak erősen prociklikus gazdaság- és monetáris politikát.","shortLead":"A jegybank a rendkívül laza monetáris politikával tudatosan gyengíti a forintot – fejtegette Surányi György, a Magyar...","id":"20190911_Suranyi_gazdasagpolitika_penzugykutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74bb3ebd-c8aa-41c9-a091-65e4a2e4986f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90634ba-733d-4041-9830-d30c760186df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190911_Suranyi_gazdasagpolitika_penzugykutato","timestamp":"2019. szeptember. 11. 08:58","title":"Surányi: Ma még nincs tragédia, de rossz az irány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df46414-7d7f-4200-af42-185396e8da41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő héten tervezett karbantartást végez ügyfélkiszolgáló rendszerein a Telenor. Az érintett, kétnapos időszakban semmilyen formában nem lehet majd zökkenőmentesen ügyeket intézni.","shortLead":"Jövő héten tervezett karbantartást végez ügyfélkiszolgáló rendszerein a Telenor. Az érintett, kétnapos időszakban...","id":"20190910_telenor_ugyfelszolgalat_nem_mukodik_karbantartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3df46414-7d7f-4200-af42-185396e8da41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9d3158-46ef-4aff-9e5b-9a4252f8999f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_telenor_ugyfelszolgalat_nem_mukodik_karbantartas","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:03","title":"Ha telenoros, készüljön: két napon át rengeteg funkció elérhetetlen lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6fc759a-5c39-4036-8f6f-b58ea5ee5d24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk és Jack Ma szócsatájával kezdődött a sanghaji WAIC-konferencia, amit a mesterséges intelligenciával kapcsolatban rendeztek. A világ két legismertebb üzletembere eltérő véleményen volt, abban viszont egyetértettek, hogy a gépek túl gyorsan fejlődnek. Más tudós úgy látja: éppen ez a jó, így törölhetjük el a halált.","shortLead":"Elon Musk és Jack Ma szócsatájával kezdődött a sanghaji WAIC-konferencia, amit a mesterséges intelligenciával...","id":"20190910_mesterseges_intelligencia_robotok_jack_ma_elon_musk_neuralink","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6fc759a-5c39-4036-8f6f-b58ea5ee5d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa2df94-0714-4e73-b713-3e8b65758e26","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_mesterseges_intelligencia_robotok_jack_ma_elon_musk_neuralink","timestamp":"2019. szeptember. 10. 10:03","title":"Az emberek akár 120 évig is élhetnek – mondta a kínai milliárdos a mesterséges intelligenciáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134c1b99-d094-4305-9861-41b3d21cb78b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20190910_delkorea_sajtotajekoztato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=134c1b99-d094-4305-9861-41b3d21cb78b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f51a09-8062-4dd6-8291-5eafb8562013","keywords":null,"link":"/vilag/20190910_delkorea_sajtotajekoztato","timestamp":"2019. szeptember. 10. 10:26","title":"Ilyet sem láttunk még: gázálarcban és sisakban ültek be az újságírók a sajtótájékoztatóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d18091d-436b-4200-bb83-2e4ff71a768e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tarlós István az első, Karácsony Gergely az ötödik.","shortLead":"Tarlós István az első, Karácsony Gergely az ötödik.","id":"20190909_Kisorsoltak_a_fopolgarmesterjeloltek_szavazolapi_sorrendjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d18091d-436b-4200-bb83-2e4ff71a768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370ca957-d16e-4130-aa14-70de4d3c7a7c","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Kisorsoltak_a_fopolgarmesterjeloltek_szavazolapi_sorrendjet","timestamp":"2019. szeptember. 09. 19:17","title":"Kisorsolták a főpolgármester-jelöltek szavazólapi sorrendjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]