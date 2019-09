Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"752ecd25-d25e-4885-8791-e62ccfb04185","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"vilag","description":"Az előrehozott választás közeledtével továbbra is a Sebastian Kurz vezette Osztrák Néppárt az esélyes a győzelemre, ám nem biztos, hogy egyszerű dolog lesz koalíciót összekovácsolni.","shortLead":"Az előrehozott választás közeledtével továbbra is a Sebastian Kurz vezette Osztrák Néppárt az esélyes a győzelemre, ám...","id":"201937__osztrak_kampany__intrikak__regi_es_uj_szovetsegek__keresik_ahelyuket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=752ecd25-d25e-4885-8791-e62ccfb04185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c61a72-cfd5-45d3-b3cb-3c74317be1c9","keywords":null,"link":"/vilag/201937__osztrak_kampany__intrikak__regi_es_uj_szovetsegek__keresik_ahelyuket","timestamp":"2019. szeptember. 14. 16:00","title":"A Strache-botrány és az ibizai videó kísértete járja be Ausztriát a választási kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy jogi kiskaput használt ki, így sokkal kevesebb adót fizetett a tevékenységei után, mint kellett volna.","shortLead":"A Google egy jogi kiskaput használt ki, így sokkal kevesebb adót fizetett a tevékenységei után, mint kellett volna.","id":"20190913_google_adoelkerules_buntetes_franciaorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d44983d5-731a-46f2-bfe7-e8c3bba54d32","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_google_adoelkerules_buntetes_franciaorszag","timestamp":"2019. szeptember. 15. 11:03","title":"1 milliárd eurót fizet a Google, mert nem akart adót fizetni Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök eleve feleslegesnek tartja az új típusú izzókat. ","shortLead":"Az amerikai elnök eleve feleslegesnek tartja az új típusú izzókat. ","id":"20190913_donald_trum_narancssarga_arc_energiatakarekos_izzok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece34343-63b6-4db2-9926-17d81974c65d","keywords":null,"link":"/vilag/20190913_donald_trum_narancssarga_arc_energiatakarekos_izzok","timestamp":"2019. szeptember. 13. 17:28","title":"Trump szerint az energiatakarékos izzók miatt tűnik narancssárgának az arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem árulta el a Miniszterelnöki Kabinetiroda, hogy Rogán Antal felesége mekkora bérleti díjat fizet.","shortLead":"Azt nem árulta el a Miniszterelnöki Kabinetiroda, hogy Rogán Antal felesége mekkora bérleti díjat fizet.","id":"20190913_rogan_cecilia_sarka_kata_rogan_antal_bessenyei_istvan_pasa_park_valton_ingatlan_berles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c89e49-fee3-4dd9-a6bb-ffd87f331025","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_rogan_cecilia_sarka_kata_rogan_antal_bessenyei_istvan_pasa_park_valton_ingatlan_berles","timestamp":"2019. szeptember. 13. 13:35","title":"Rogán-Gaál Cecília hatalmas házat bérel Sarka Kata férjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megalapozatlannak és tisztességtelennek tartja a Digi Communications N.V, hogy kizárta az ötödik generációs frekvenciaátverésről magyar leányvállalatát, a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.-t a médiahatóság.","shortLead":"Megalapozatlannak és tisztességtelennek tartja a Digi Communications N.V, hogy kizárta az ötödik generációs...","id":"20190914_Kihagynak_a_Digit_az_5Gbol_a_ceg_tiltakozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30680bf8-c482-4e9d-95fc-5c791af37ece","keywords":null,"link":"/kkv/20190914_Kihagynak_a_Digit_az_5Gbol_a_ceg_tiltakozik","timestamp":"2019. szeptember. 14. 14:34","title":"Kihagynák a Digit az 5G-ből, a cég tiltakozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e1640b-d696-4403-9d56-d98dffda4c87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az óriásplakátok mellett sikerült 200 citylightot is megszerezniük Karácsony Gergelyéknek. ","shortLead":"Az óriásplakátok mellett sikerült 200 citylightot is megszerezniük Karácsony Gergelyéknek. ","id":"20190913_oriasplakat_ellenzek_budapest_citylight","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98e1640b-d696-4403-9d56-d98dffda4c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747599d6-4f67-4199-a985-410e32b27a29","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_oriasplakat_ellenzek_budapest_citylight","timestamp":"2019. szeptember. 13. 17:53","title":"Száz óriásplakáthelyet sikerült megcsípnie az ellenzéknek a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc430b3e-6c42-44a6-ac80-158e09bc5f33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erőss Gábor párbeszédes politikus azt mondta, sokáig volt a rendőrségen, csak egy fotóról faggatták.","shortLead":"Erőss Gábor párbeszédes politikus azt mondta, sokáig volt a rendőrségen, csak egy fotóról faggatták.","id":"20190913_jozsefvarosi_kepviselojelolt_kihallgatas_eross_gabor_piko_andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc430b3e-6c42-44a6-ac80-158e09bc5f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c62277d-4531-4e2d-b129-3ccf230c99bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_jozsefvarosi_kepviselojelolt_kihallgatas_eross_gabor_piko_andras","timestamp":"2019. szeptember. 13. 15:19","title":"Kihallgatta a rendőrség az egyik józsefvárosi képviselőjelöltet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa2b358-d419-4d38-8f6f-18fe426a4a59","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"És nem is olyan rossz az a valami.","shortLead":"És nem is olyan rossz az a valami.","id":"20190914_Nem_is_a_mobilunktol_fuggunk_hanem_valami_egeszen_mastol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fa2b358-d419-4d38-8f6f-18fe426a4a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127ac3e0-cd0a-4ddb-8aff-5ebefea775be","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190914_Nem_is_a_mobilunktol_fuggunk_hanem_valami_egeszen_mastol","timestamp":"2019. szeptember. 14. 08:40","title":"Nem is a mobilunktól függünk, hanem valami egészen mástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]