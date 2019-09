Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e198a62-ba1a-4644-a214-6b3e6ad632fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki szállodaszobák helyett 67 milliót inkább lakókocsira költene, mutatunk egy látványos ajánlatot. ","shortLead":"Ha valaki szállodaszobák helyett 67 milliót inkább lakókocsira költene, mutatunk egy látványos ajánlatot. ","id":"20190915_Bowulf_Road_Chief_Endless_Highways","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e198a62-ba1a-4644-a214-6b3e6ad632fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83feba6-f2c9-4b32-8a90-ad7b560f8f68","keywords":null,"link":"/cegauto/20190915_Bowulf_Road_Chief_Endless_Highways","timestamp":"2019. szeptember. 15. 12:57","title":"Nagyjából húsz luxusút árában van ez az osztályon felüli lakókocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a261759-1591-45b4-b09e-474cf1518b07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A National Geographic új dokumentumfilmje exkluzív felvételekkel és interjúkkal rekonstruálja április 15-ét, amikor kigyulladt a párizsi Notre-Dame.","shortLead":"A National Geographic új dokumentumfilmje exkluzív felvételekkel és interjúkkal rekonstruálja április 15-ét, amikor...","id":"20190913_Film_keszult_a_NotreDame_leegeserol__a_hetvegen_meg_is_nezheti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a261759-1591-45b4-b09e-474cf1518b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1096d27-2c8a-4013-a256-00d0f1195da3","keywords":null,"link":"/elet/20190913_Film_keszult_a_NotreDame_leegeserol__a_hetvegen_meg_is_nezheti","timestamp":"2019. szeptember. 13. 14:30","title":"Film készült a Notre-Dame leégéséről – a hétvégén meg is nézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3290a96d-07b9-4acd-bd8b-c606f04ebbf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy olyan cégről és településről írt az államtitkár a Budapestet elárasztó trágyaszag kapcsán, ami nem is létezik. Amint kiderült, hogy felült egy hoaxnak, már személyi következményeket emlegetett.","shortLead":"Egy olyan cégről és településről írt az államtitkár a Budapestet elárasztó trágyaszag kapcsán, ami nem is létezik...","id":"20190913_kormanyhivatal_tisztviselo_tragyaszag_hoax_orban_balazs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3290a96d-07b9-4acd-bd8b-c606f04ebbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6e4351-2f18-4ce4-85cc-be92417abab8","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_kormanyhivatal_tisztviselo_tragyaszag_hoax_orban_balazs","timestamp":"2019. szeptember. 13. 16:31","title":"Kirúgtak egy kormányhivatalnokot, miután Orbán Balázs egy álhírrel magyarázta a trágyaszagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d22b9c22-d526-4e86-a16a-dc8ebb17562e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pályáztatás nélkül szerződtek kibervédelemre.","shortLead":"Pályáztatás nélkül szerződtek kibervédelemre.","id":"20190914_MarkiZay_Politikai_alapon_buntettek_a_hodmezovasarhelyi_onkormanyzatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d22b9c22-d526-4e86-a16a-dc8ebb17562e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511cf79e-df79-4d38-a848-d8d428e28548","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_MarkiZay_Politikai_alapon_buntettek_a_hodmezovasarhelyi_onkormanyzatot","timestamp":"2019. szeptember. 14. 21:09","title":"Márki-Zay: Politikai alapon büntették a hódmezővásárhelyi önkormányzatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9175659d-749c-433a-ad37-b8a523a511c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra felkerült adatok szerint az AnTuTu tesztjén 28 százalékkal teljesítettek jobban az idei iPhone-ok, mint a tavalyi modellek. Egy kérdés azonban felvetődött.","shortLead":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra felkerült adatok szerint az AnTuTu tesztjén 28 százalékkal teljesítettek jobban...","id":"20190913_apple_iphone_11_iphone_11_pro_iphone_11_pro_max_antutu_teszt_benchmark_memoria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9175659d-749c-433a-ad37-b8a523a511c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc8ba80-40a0-4c8a-9764-c4e94020d2ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_apple_iphone_11_iphone_11_pro_iphone_11_pro_max_antutu_teszt_benchmark_memoria","timestamp":"2019. szeptember. 13. 18:03","title":"Letesztelték: minden eddiginél erősebbek az idei iPhone-ok, már csak egy kérdőjel maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6091696b-609a-4a8b-8284-908790a2aad7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-jelölt szerint ellenfele jóval nehezebben viseli a lehetőségeikhez képest is szerényebb bírálatokat.\r

","shortLead":"A főpolgármester-jelölt szerint ellenfele jóval nehezebben viseli a lehetőségeikhez képest is szerényebb bírálatokat.\r

","id":"20190913_Karacsony_Tarlos_megafonos_akciojarol_ismerem_a_fopolgarmester_sajatos_stilusat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6091696b-609a-4a8b-8284-908790a2aad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa3f95f-1f21-4542-b7ee-b9aa3f686f20","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Karacsony_Tarlos_megafonos_akciojarol_ismerem_a_fopolgarmester_sajatos_stilusat","timestamp":"2019. szeptember. 13. 21:39","title":"Karácsony a megafonos vitáról: ismerem a főpolgármester sajátos stílusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762796bf-04f9-4b4c-b7bb-e94f0cbbbe74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körmendi Gábor Attila korábban a Fidelitas tagja volt, azután ment át az MSZP-be, most viszont elindul a közös jelölt ellen. ","shortLead":"Körmendi Gábor Attila korábban a Fidelitas tagja volt, azután ment át az MSZP-be, most viszont elindul a közös jelölt...","id":"20190913_mszp_kizaras_polgarmesterjelolt_onkormanyzati_valasztas_jozsefvaros_kormendi_gabor_piko_andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=762796bf-04f9-4b4c-b7bb-e94f0cbbbe74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8e9dd3-0739-4ffe-9897-cd247f26bc0c","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_mszp_kizaras_polgarmesterjelolt_onkormanyzati_valasztas_jozsefvaros_kormendi_gabor_piko_andras","timestamp":"2019. szeptember. 13. 13:44","title":"Kizárta az MSZP a józsefvárosi polgármesterjelöltet, aki elindul Pikóval szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolcszáz embert küld el az Electrolux Jászberényből; szervezkednek az utasok a vasúti káosz miatt; tovább esik a forint árfolyama. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nyolcszáz embert küld el az Electrolux Jászberényből; szervezkednek az utasok a vasúti káosz miatt; tovább esik...","id":"20190915_Es_akkor_Matolcsy_aranykor_mav_electrolux_forint_lakhatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4d133a-d688-4907-a23e-8257b114fcdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190915_Es_akkor_Matolcsy_aranykor_mav_electrolux_forint_lakhatas","timestamp":"2019. szeptember. 15. 07:00","title":"És akkor Matolcsy megígérte, hogy még évtizedekig tart az új magyar aranykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]