[{"available":true,"c_guid":"29146dce-305f-4051-9ca1-eda0944106bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A család-és ifjúságügyi államtitkár egy interjúban arról beszélt, hogy ha már teherbe esett egy nő, nem beszélhetünk a választás kérdéséről. ","shortLead":"A család-és ifjúságügyi államtitkár egy interjúban arról beszélt, hogy ha már teherbe esett egy nő, nem beszélhetünk...","id":"20190927_Novak_Katalin_Az_abortusz_partolasa_a_gyilkossag_partolasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29146dce-305f-4051-9ca1-eda0944106bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6be150e-2dcc-4c7c-ac7c-0c79cf10b82e","keywords":null,"link":"/elet/20190927_Novak_Katalin_Az_abortusz_partolasa_a_gyilkossag_partolasa","timestamp":"2019. szeptember. 27. 13:21","title":"Novák Katalin: Az abortusz pártolása a gyilkosság pártolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89bf34e-a841-4cb4-93bb-ce85d447da97","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Óriási leleplezés! Karácsony Gergely utálja a tolvajokat! Ez veszélyes!","shortLead":"Óriási leleplezés! Karácsony Gergely utálja a tolvajokat! Ez veszélyes!","id":"20190927_Karacsonyi_ajandek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e89bf34e-a841-4cb4-93bb-ce85d447da97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92476b2c-4ac9-4a94-babe-23588958a81c","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Karacsonyi_ajandek","timestamp":"2019. szeptember. 27. 08:13","title":"Tóta W.: Karácsonyi ajándék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231189b4-dd46-4b89-a59c-1724ec5d7fa2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két évre ítélték a fideszes képviselők laptopjait is ellopó parlamenti raktárost, bűntársait pedig pénzbüntetésre és vagyonelkobzásra, az ítélet nem jogerős.","shortLead":"Két évre ítélték a fideszes képviselők laptopjait is ellopó parlamenti raktárost, bűntársait pedig pénzbüntetésre és...","id":"20190927_Eliteltek_a_Parlament_tolvajait__egy_raktarost_es_buntarsait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=231189b4-dd46-4b89-a59c-1724ec5d7fa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c069ba9d-30ea-4252-806a-66c372a61063","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Eliteltek_a_Parlament_tolvajait__egy_raktarost_es_buntarsait","timestamp":"2019. szeptember. 27. 14:41","title":"Elítélték a Parlament tolvajait – egy raktárost és bűntársait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A postán érhetik meglepetések azokat, akik átalánydíjat fizetnek.","shortLead":"A postán érhetik meglepetések azokat, akik átalánydíjat fizetnek.","id":"20190927_Nem_fogadjak_el_mindenhol_a_kormany_rezsiutalvanyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a8fc61-ba56-4105-92d5-78e009d1eaf6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190927_Nem_fogadjak_el_mindenhol_a_kormany_rezsiutalvanyat","timestamp":"2019. szeptember. 27. 10:46","title":"Nem fogadják el mindenhol a kormány rezsiutalványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47afea7-eadc-4077-8d51-136f6cb76a88","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Csütörtökön este 6 órára a Keletihez szervezett tüntetést a MÁV körüli problémák miatt a Közlekedő Tömeg és a vonatot korábban csigajelmezben lefutó Mátészalkaleaks csoport. Szolidaritásból egy órás késéssel kezdték az eseményt, és elmondták, hogy nem politikai okokból vannak itt, mint ahogy azt a MÁV kommunikációs igazgatója állította, mert október 13-a után újra tüntetni fognak, ha a MÁV nem teljesíti követeléseiket.","shortLead":"Csütörtökön este 6 órára a Keletihez szervezett tüntetést a MÁV körüli problémák miatt a Közlekedő Tömeg és a vonatot...","id":"20190926_Szolidaritasbol_egy_oras_kesessel_kezdodott_a_MAVos_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a47afea7-eadc-4077-8d51-136f6cb76a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d213ec4-6235-493f-a44d-ad367745d8f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190926_Szolidaritasbol_egy_oras_kesessel_kezdodott_a_MAVos_tuntetes","timestamp":"2019. szeptember. 26. 19:40","title":"Csigás kitűzővel és szándékos késéssel tüntettek az utasok a MÁV ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832f5e18-cec2-49e5-b1f4-6cc44d2d844b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Augusztus óta már több mint négymillió hektárnyi erdős és füves terület égett le az országban.","shortLead":"Augusztus óta már több mint négymillió hektárnyi erdős és füves terület égett le az országban.","id":"20190926_Tobb_mint_ketmillio_vadallat_pusztult_el_a_boliviai_erdotuzekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=832f5e18-cec2-49e5-b1f4-6cc44d2d844b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a923f639-848e-402e-be13-acd62ddc65e0","keywords":null,"link":"/vilag/20190926_Tobb_mint_ketmillio_vadallat_pusztult_el_a_boliviai_erdotuzekben","timestamp":"2019. szeptember. 26. 19:25","title":"Több mint kétmillió vadállat pusztult el a bolíviai erdőtüzekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eadaa7d3-2c5f-4f3f-b55e-303b1e738a74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs mit tenni, ez a jövő, csak a stílus maradjon ilyen, mint a képeken is.","shortLead":"Nincs mit tenni, ez a jövő, csak a stílus maradjon ilyen, mint a képeken is.","id":"20190928_A_Maseratit_is_felultetik_a_villanyvonatra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eadaa7d3-2c5f-4f3f-b55e-303b1e738a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3927e414-9aac-4d09-b72d-f82f7a328f26","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_A_Maseratit_is_felultetik_a_villanyvonatra","timestamp":"2019. szeptember. 28. 10:43","title":"A Maseratit is felültetik a villanyvonatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8b5fb0-fbe6-451c-b926-d4796abdff05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiszivárgott egy lista arról, a Samsung mely modelljei kapják meg \"a közeljövőben\" az Android operációs rendszer új funkciókkal telepakolt friss főverzióját.","shortLead":"Kiszivárgott egy lista arról, a Samsung mely modelljei kapják meg \"a közeljövőben\" az Android operációs rendszer új...","id":"20190927_samsung_szoftverfrissites_android_10_melyik_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a8b5fb0-fbe6-451c-b926-d4796abdff05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feab71a0-d60b-4c27-afad-1b9e22ef2a4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_samsung_szoftverfrissites_android_10_melyik_telefon","timestamp":"2019. szeptember. 27. 08:03","title":"Itt a lista, melyik Samsung telefonok használói örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]