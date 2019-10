Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elveszett Beatles-filmfelvételt találtak Walesben egy kenyértartóban - számolt be róla a BBC News.","shortLead":"Elveszett Beatles-filmfelvételt találtak Walesben egy kenyértartóban - számolt be róla a BBC News.","id":"20190929_Meglepo_helyen_talaltak_ra_egy_elveszett_Beatlesfilmfelvetelre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577deeff-35e9-4017-a305-fd6e7624d508","keywords":null,"link":"/kultura/20190929_Meglepo_helyen_talaltak_ra_egy_elveszett_Beatlesfilmfelvetelre","timestamp":"2019. szeptember. 29. 15:50","title":"Meglepő helyen találtak rá egy elveszett Beatles-filmfelvételre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a finn kormányfővel tartott sajtótájékoztatón mondta el, miért éppen a Magyarország brüsszeli Állandó Képviseletét vezető diplomatára esett a választása.","shortLead":"A miniszterelnök a finn kormányfővel tartott sajtótájékoztatón mondta el, miért éppen a Magyarország brüsszeli Állandó...","id":"20190930_varhelyi_oliver_orban_viktor_unios_biztosjelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af64d6c5-835c-44f8-9354-71c7a8b4d9ee","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_varhelyi_oliver_orban_viktor_unios_biztosjelolt","timestamp":"2019. szeptember. 30. 21:39","title":"Megerősítette Orbán: Várhelyi Olivér az új magyar biztosjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A nő a saját testével próbálta megállítani a járművet, amely elgázolta.","shortLead":"A nő a saját testével próbálta megállítani a járművet, amely elgázolta.","id":"20190930_elgurult_auto_salgotarjan_gazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbd12be-cfa6-434c-a353-a44fde8a7bbe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_elgurult_auto_salgotarjan_gazolas","timestamp":"2019. szeptember. 30. 17:23","title":"Elgurult autó gázolt halálra egy nőt Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe1c433-3a76-43a6-92c5-4fd4db9c3904","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Aki kifizette a 149 ezer forint adatszolgáltatási díjat, az felhasználhatja a közvetlen kampányához az adatokat.","shortLead":"Aki kifizette a 149 ezer forint adatszolgáltatási díjat, az felhasználhatja a közvetlen kampányához az adatokat.","id":"20191001_Nyolcvanan_megvettek_a_valasztasi_nevjegyzekben_szereplok_adatait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fe1c433-3a76-43a6-92c5-4fd4db9c3904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524d8097-c3e7-4b46-81ba-8e26583218ba","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Nyolcvanan_megvettek_a_valasztasi_nevjegyzekben_szereplok_adatait","timestamp":"2019. október. 01. 05:20","title":"Nyolcvanan megvették a választási névjegyzékben szereplők adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c76cc112-00f2-450a-bc55-6790c50a7b24","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"De ha csukott ablakkal közlekednek, úgy a káros anyagokból mindjárt kevesebb kerül az autóba és így a szervezetbe. De ha csukott ablakkal közlekednek, úgy a káros anyagokból mindjárt kevesebb kerül az autóba és így a szervezetbe. ","id":"20190930_taxis_szmog_legszennyezettseg_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c76cc112-00f2-450a-bc55-6790c50a7b24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c871dc-cd71-4da8-879d-64f4a8203fe5","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_taxis_szmog_legszennyezettseg_kutatas","timestamp":"2019. szeptember. 30. 17:53","title":"Egy új kutatás szerint a taxisok szívják be a legtöbb szmogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lövést gáz-riasztó fegyverből adták le.","shortLead":"A lövést gáz-riasztó fegyverből adták le.","id":"20190930_Fejbe_lottek_egy_ferfit_Pecsen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05069685-488f-49cb-b7cc-e3aa0cdc0e7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Fejbe_lottek_egy_ferfit_Pecsen","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:54","title":"Fejbe lőttek egy férfit Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cedddb7-bd5c-4b2a-b747-4890eef5ba8f","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"A munkahelyi biztonság kapcsán általában a munkahelyi balesetek jutnak az eszünkbe. A munkavédelem azonban ennél sokkal több, nem beszélve arról, hogy a költségek optimalizálása, illetve csökkentése szempontjából egyre kevésbé elhanyagolható terület.

\r

","shortLead":"A munkahelyi biztonság kapcsán általában a munkahelyi balesetek jutnak az eszünkbe. A munkavédelem azonban ennél sokkal...","id":"20190930_jungheinrich_munkahelyi_biztonsag_balesetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cedddb7-bd5c-4b2a-b747-4890eef5ba8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e741894e-bbfe-4822-b13e-e335191c1148","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190930_jungheinrich_munkahelyi_biztonsag_balesetek","timestamp":"2019. szeptember. 30. 17:30","title":"Bárkivel megtörténhet, aki dolgozik és egyre jobban figyelnek rá a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"476547a3-55e7-445d-941e-a1daa6c59f4a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel a különböző konyhák emblematikus receptjeit. A videós útmutató egyszerű, nagyszerű, csak ki kell próbálni.","shortLead":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel...","id":"20190930_Fozzon_velunk__bolgar_mismas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=476547a3-55e7-445d-941e-a1daa6c59f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f97ab5-dd29-4cbc-bce9-fbb6e8f5c53f","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Fozzon_velunk__bolgar_mismas","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:31","title":"Főzzön velünk! – bolgár mismas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]