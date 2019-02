Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5a5a39d-3cf0-4ef2-b65d-32839851c327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mégiscsak a korábbi ügyvéd védheti Gyárfás Tamást.","shortLead":"Mégiscsak a korábbi ügyvéd védheti Gyárfás Tamást.","id":"20190220_Fenyougy_Banati_maradhat_Gyarfas_ugyvedje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5a39d-3cf0-4ef2-b65d-32839851c327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa03c7a9-9ede-4506-bdf1-e13761da6e4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Fenyougy_Banati_maradhat_Gyarfas_ugyvedje","timestamp":"2019. február. 20. 16:25","title":"Fenyő-ügy: Bánáti maradhat Gyárfás ügyvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fd59b9-b7cc-4791-9600-e3ec568ba75c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A megbízható méréseiről ismert DxOMark megvizsgálta, hogyan teljesít képalkotás terén a Xiaomi frissen bejelentett készüléke, az Mi 9. Több mint beszédes eredmény született.","shortLead":"A megbízható méréseiről ismert DxOMark megvizsgálta, hogyan teljesít képalkotás terén a Xiaomi frissen bejelentett...","id":"20190220_xiaomi_mi_9_dxomark_iphone_xs_max_huawei_mate_20pro_p20pro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95fd59b9-b7cc-4791-9600-e3ec568ba75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035369b7-24d3-4de6-97dc-8d95b6b898b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_xiaomi_mi_9_dxomark_iphone_xs_max_huawei_mate_20pro_p20pro","timestamp":"2019. február. 20. 16:03","title":"Az igen: a Xiaomi új telefonja videózásban a Huawei legjobb mobilját is veri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294e6c8d-17de-42aa-9c07-c19565f2e85e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még január végén esett egymásnak a két férfi, miután a taxis egy buszmegállóba parkolt.","shortLead":"Még január végén esett egymásnak a két férfi, miután a taxis egy buszmegállóba parkolt.","id":"20190220_taxis_buszsofor_verekedes_kozlekedesi_konfliktus_kihallgatas_rendorseg_gyanusitott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=294e6c8d-17de-42aa-9c07-c19565f2e85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd6ded3-cd96-460f-a4d6-8187d30b34fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_taxis_buszsofor_verekedes_kozlekedesi_konfliktus_kihallgatas_rendorseg_gyanusitott","timestamp":"2019. február. 20. 07:25","title":"Gyanúsított lett az egymással pofozkodó taxis és buszsofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d04e34-fe87-4d8b-ae22-55493f82db70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem hagyta szó nélkül a Samsung szerda esti bemutatóját a Huawei. Megköszönték nekik.","shortLead":"Nem hagyta szó nélkül a Samsung szerda esti bemutatóját a Huawei. Megköszönték nekik.","id":"20190220_samsung_galaxy_s10_huawei_koszonjuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9d04e34-fe87-4d8b-ae22-55493f82db70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b464d99-5ad0-4b5c-b67e-8cf7cbc112a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_samsung_galaxy_s10_huawei_koszonjuk","timestamp":"2019. február. 20. 22:38","title":"A Huawei azonnal megköszönte a Samsungnak a Galaxy S10-et, de még hogy...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c6ad85-4570-4b43-bef3-99600b5e48da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy igen komoly FaceTime-hibát orvosolt az Apple az iOS 12.1.4-gyel, azonban néhány felhasználó arról panaszkodik, a frissítés óta problémái vannak az alkalmazással. A hibát az Apple is elismerte.","shortLead":"Egy igen komoly FaceTime-hibát orvosolt az Apple az iOS 12.1.4-gyel, azonban néhány felhasználó arról panaszkodik...","id":"20190220_apple_iphone_csoportos_facetime_nem_mukodik_jol_ios_12_1_4_frissites_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3c6ad85-4570-4b43-bef3-99600b5e48da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcaa6a8-0f46-4d97-9280-ae38183d8f26","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_apple_iphone_csoportos_facetime_nem_mukodik_jol_ios_12_1_4_frissites_utan","timestamp":"2019. február. 20. 10:03","title":"Ez egyre kínosabb: újabb gondok az iPhone-os FaceTime-mal a súlyos hibát javító frissítés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204e8362-7947-4771-bb54-dc1512dd7403","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy az idei szezonban mely abroncsokat érdemes megvenni, és melyektől érdemes távol tartani magunkat. Fókuszban a féktávok.","shortLead":"Vázoljuk, hogy az idei szezonban mely abroncsokat érdemes megvenni, és melyektől érdemes távol tartani magunkat...","id":"20190221_sokkoloan_rossz_gumik_vegeztek_a_2019es_nyarigumi_toplista_vegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=204e8362-7947-4771-bb54-dc1512dd7403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74af5072-b117-434a-a7e9-c767e1295ca1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_sokkoloan_rossz_gumik_vegeztek_a_2019es_nyarigumi_toplista_vegen","timestamp":"2019. február. 21. 11:21","title":"Nyugtalanítóan rossz gumik végeztek a 2019-es nyárigumi-toplista végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fdc6f9-d76d-4af3-b407-fb0f08a8e8cb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemcsak a Postapalota megvásárlására adtak pénzt a jegybanki alapítványok a saját cégüknek, de a felújításhoz szükséges kölcsön fedezetét is ők állják.","shortLead":"Nemcsak a Postapalota megvásárlására adtak pénzt a jegybanki alapítványok a saját cégüknek, de a felújításhoz szükséges...","id":"20190220_Matolcsyek_uj_ertelmet_adnak_a_sikeres_ingatlanbiznisz_fogalmanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1fdc6f9-d76d-4af3-b407-fb0f08a8e8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff0d7ca6-63c4-45a1-a333-ff0a8a275300","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Matolcsyek_uj_ertelmet_adnak_a_sikeres_ingatlanbiznisz_fogalmanak","timestamp":"2019. február. 20. 11:09","title":"Matolcsyék új értelmet adnak a sikeres ingatlanbiznisz fogalmának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aac57908-67d0-452d-983f-70edc69b5b53","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz autós morál szebbik oldala.","shortLead":"Az orosz autós morál szebbik oldala.","id":"20190220_autos_video_cseljabinszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aac57908-67d0-452d-983f-70edc69b5b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b88096-04d5-4b25-a1b9-b6a75609dd35","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_autos_video_cseljabinszk","timestamp":"2019. február. 20. 14:22","title":"Videó: sánta kutyát jobb, ha a rendőr kíséri át az úttesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]