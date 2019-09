Cikkünk frissül

Anti Rinne finn miniszterelnökkel tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök, a találkozó után bejelentette, a következő időszakban keresik az eszközeit, hogy a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok arányát és összetételét javítják. Az energiarendszerről is hosszabban beszéltek, ami mindkét országnak fontos. Megújuló energiára kell építeni a jövőt, atomenergia nélkül nem lehet elérni a klímacélt. Azt mondja, Magyarország betartja a klímacéljait, a finneké ennél is ambíciózusabb.

Hosszan beszéltek európai kérdésekről is. Egyetértettek abban, hogy a most felálló európai intézményeknek erősebben és többet kell összpontosítani arra, amiben egyetértenek, kevésbé a nézetkülönbségre kell koncentrálni. Azt remélik, hogy az új intézményvezetők sikeresebb öt évet vezényelnek le, az egyetértések számát növelik, a konfliktusok számát csökkentik. Ebben Magyarország és Finnország is érdekelt. Orbán azt reméli, mélyebb kapcsolat lesz köztük, mint korábban volt.

Anti Rinne arról beszélt, a két ország között sok közös van a kereskedelem, gazdaság területén, más európai szervekkel együttműködve kell egy jobb Európát építeni. Köszönönetet mondott a jó hangulatú kétoldalú megbeszélésért. Az együttműködés számos szinten zajlik - méltatja tovább a finn miniszterelnök. Elégedett ahhoz is, hogy Magyarország csatlakozik a hibrid fenyegetés elleni kutatóközponthoz.

A finn elnökség külön téma volt az ülésen, a jogállamiság elvének betartásáról is beszélt, Orbánnal is beszélt arról, hogy a jogállamiság elvének betartásához kell kötni a finanszírozást. A bővítésben is a jogállamiság elvének betartása a legfontosabb - tette hozzá.

A finn miniszterelnököt először a máltai megállapodásról kérdezik, azt mondta, az EU elnökeként figyelemmel követik a folyamatot. Ha 20 ország részt vesz a megoldásban, ahhoz Finnország is csatlakozik.

Orbánt a sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva elmondta, ki lesz az új uniós biztos. Azzal kezdte, Ursula von der Leyen délután kérte, jelöljön más biztost, a portfólióról nem beszéltek, abban nem történt változás. Azt mondta, különleges helyzetben van, miután Trócsányi László vezette a listát, úgy, hogy meg is jelölték őt, hogy biztosjelöltként számítanak rá. A lista 53 százalékot kapott. Orbán szerint nincs még olyan biztosjelölt, aki mögött ekkora a támogatottság. Nem utasította el Leyen kérését, de abba nem mehet bele, hogy az EP válogasson a nép által megválasztott emberek közül. Ezért technokratát tud csak delegálni, nem politikai kinevezettet. "Kértem, ezzel akkor éljen együtt. Meg is jelöltem Várhelyi Olivért, mint hivatalos biztosjelölet."

A jogállamisághoz kötött kifizetésekre azt mondta, ma is van egy mechanizmus, hogy a bizottság nem folyósítja a támogatást, ha az ország nem tud jól gazdálkodni a pénzzel. Emelett egy másikat is létre kívánnak hozni.

Nem vagyok ellene, hogy újra feltaláljuk a kereket, de most ez egy politikai szlogen csupán, nem leírt javaslat. Ezt nem tartjuk szükségesnek, de minden javaslatot megfontolunk, ha kiérleltek.

Fakenews - ezzel utasítja vissza Orbán a vejét illető kérdést.