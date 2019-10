Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahogy felszáll a köd, jön a napsütés és a meleg.","shortLead":"Ahogy felszáll a köd, jön a napsütés és a meleg.","id":"20191018_Marad_az_oktoberi_nyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a4f734-3fcd-4f61-9ae6-1ab0c95c49ea","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Marad_az_oktoberi_nyar","timestamp":"2019. október. 18. 05:10","title":"Marad az októberi nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1bc889-8e66-4c51-8341-b7470448e281","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mi mondjuk meg, kinek mit szabad – üzente az országnak tíz éven át a Fidesz. Biztosak voltak abban is, hogy ők diktálják, miről legyen szó a nyilvánosságban, hiszen ezernyi kutatásból és választói adatbázisból a polgárok minden óhaját ismerik. Vasárnap óta a kormánypárt vezetőit kételyek gyötörhetik: nem látták, mi jön feléjük, és most kontrollt vesztettek. A nagy kapkodásban pedig még sajátjaikat is átverték. ","shortLead":"Mi mondjuk meg, kinek mit szabad – üzente az országnak tíz éven át a Fidesz. Biztosak voltak abban is, hogy ők...","id":"20191017_Fidesz_strategiai_problemak_Orban_baja_A_lo_nez_megis_megbotlik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba1bc889-8e66-4c51-8341-b7470448e281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ad5bea-9d00-4fce-bdb5-c74cd701370d","keywords":null,"link":"/360/20191017_Fidesz_strategiai_problemak_Orban_baja_A_lo_nez_megis_megbotlik","timestamp":"2019. október. 17. 07:00","title":"Ami rosszabb a pesti buktánál: öt területen stratégiai előnyét vesztette el a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f590d8b9-80ae-48cf-851f-9cfa1a2c1e69","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig minden évben részletesen közzétették, hogy egyes szektorokban mekkora fizetést lehetett kapni. Most nagyon úgy tűnik, lemondanak erről.","shortLead":"Eddig minden évben részletesen közzétették, hogy egyes szektorokban mekkora fizetést lehetett kapni. Most nagyon...","id":"20191017_Ujabb_statisztikai_adatsort_nem_kozol_az_allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f590d8b9-80ae-48cf-851f-9cfa1a2c1e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba18c807-c1c0-4cd2-8db5-c04a178b6075","keywords":null,"link":"/kkv/20191017_Ujabb_statisztikai_adatsort_nem_kozol_az_allam","timestamp":"2019. október. 17. 12:47","title":"Újabb fontos statisztika közlését hagyta abba az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pénzbüntetést is kiróttak rájuk.","shortLead":"Pénzbüntetést is kiróttak rájuk.","id":"20191018_Elzarast_kaptak_a_kutyakat_lancra_vero_es_ehezeto_allatkinzok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3014dddb-a733-471b-a5fc-d4b799bff42b","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Elzarast_kaptak_a_kutyakat_lancra_vero_es_ehezeto_allatkinzok","timestamp":"2019. október. 18. 17:19","title":"Elzárást kaptak a kutyákat láncra verő és éheztető állatkínzók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cc46e8-d4ab-45e7-bf76-d249f529960f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Online árverési oldalakon is hirdetnének a végrehajtók, hátha abból több pénz bejön.","shortLead":"Online árverési oldalakon is hirdetnének a végrehajtók, hátha abból több pénz bejön.","id":"20191018_Online_arveresi_oldalakon_is_hirdetnenek_a_vegrehajtok_hatha_abbol_tobb_penz_bejon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3cc46e8-d4ab-45e7-bf76-d249f529960f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608472e4-5097-43c7-a1ac-df9ebf733fc7","keywords":null,"link":"/kkv/20191018_Online_arveresi_oldalakon_is_hirdetnenek_a_vegrehajtok_hatha_abbol_tobb_penz_bejon","timestamp":"2019. október. 18. 15:26","title":"2600 ingatlant ürítettek ki eddig a végrehajtók idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5554ab-4146-4739-8126-33d89241befe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony 360 Reality Audio hangformátuma az eddigieknél valósághűbb zenei élményt képes biztosítani. A gyártó azt ígéri, hogy a felhasználó úgy érezheti majd magát, mintha koncerten lenne.","shortLead":"A Sony 360 Reality Audio hangformátuma az eddigieknél valósághűbb zenei élményt képes biztosítani. A gyártó azt ígéri...","id":"20191018_sony_360_reality_audio_hangformatum_zenehallgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc5554ab-4146-4739-8126-33d89241befe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52452d61-ad01-4a16-90eb-0835d33e9d3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_sony_360_reality_audio_hangformatum_zenehallgatas","timestamp":"2019. október. 18. 10:52","title":"Ha ezt megcsinálja a Sony, nagyon más lesz a zenehallgatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e003804-145c-491b-a6e8-6075f737591a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" ","shortLead":" ","id":"20191018_Traktorral_fogalmazta_meg_gondolatait_a_Brexitrol_egy_brit_gazda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e003804-145c-491b-a6e8-6075f737591a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e9567d-bde9-450b-b508-f91aad46f299","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Traktorral_fogalmazta_meg_gondolatait_a_Brexitrol_egy_brit_gazda","timestamp":"2019. október. 18. 16:55","title":"Traktorral fogalmazta meg gondolatait a Brexitről egy brit gazda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40552aa1-8c47-4e4e-827d-8e04d9234a58","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Mekkora ára van annak, ha egy tizenéves nem érzi a tettei súlyát?","shortLead":"Mekkora ára van annak, ha egy tizenéves nem érzi a tettei súlyát?","id":"20191018_A_buli_csucspontjan_mar_nincs_semmi_vicces","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40552aa1-8c47-4e4e-827d-8e04d9234a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c6497a-762e-46d2-8ff3-407c1107f981","keywords":null,"link":"/kultura/20191018_A_buli_csucspontjan_mar_nincs_semmi_vicces","timestamp":"2019. október. 18. 16:15","title":"A buli csúcspontján már nincs semmi vicces","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]