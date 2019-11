Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa564414-536d-45d6-82a8-7e6de38beb21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fejlesztések a római reptéren.","shortLead":"Fejlesztések a római reptéren.","id":"20191117_Az_arcunkkal_csekkolunk_be_es_meg_a_sampont_is_felvihetjuk_a_gepre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa564414-536d-45d6-82a8-7e6de38beb21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eea9cdfe-1cc3-4fd7-8184-9801a454768d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_Az_arcunkkal_csekkolunk_be_es_meg_a_sampont_is_felvihetjuk_a_gepre","timestamp":"2019. november. 17. 17:47","title":"Az arcunkkal csekkolunk be, és még a sampont is felvihetjük a gépre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5695af-491c-4e32-986d-c6fcf169ffe7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb heves összecsapások törtek ki Hongkongban a tüntetők és a rendőrség között, a fő csatatér a Hong Kong Egyetem egyetemvárosa, a kormányellenes csoportok egyik főhadiszállása. A terjedő erőszak miatt a külföldiek tömegesen menekülnek el a városállamból, a brit egyetemek is egymás után szólítják fel a hazatérésre a Hongkongban cserediákként tanuló egyetemistáikat.","shortLead":"Újabb heves összecsapások törtek ki Hongkongban a tüntetők és a rendőrség között, a fő csatatér a Hong Kong Egyetem...","id":"20191117_Vegleg_elsullyedhet_Hongkong_az_eroszakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d5695af-491c-4e32-986d-c6fcf169ffe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20a90bc-3d22-418c-ac5e-9cb613b03c61","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_Vegleg_elsullyedhet_Hongkong_az_eroszakban","timestamp":"2019. november. 17. 11:23","title":"Hongkong végleg elsüllyedhet az erőszakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56411d86-74df-4e72-b47b-97eadcd5f97c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mivel a PornHub engedélykérés nélkül vont el pénzt a felhasználóktól, a PayPal úgy döntött, hogy a továbbiakban nem engedélyezik a PayPallal fizetést a pornóoldal szexmunkásainak.","shortLead":"Mivel a PornHub engedélykérés nélkül vont el pénzt a felhasználóktól, a PayPal úgy döntött, hogy a továbbiakban nem...","id":"20191117_Elege_lett_a_pornooldalbol_a_PayPalnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56411d86-74df-4e72-b47b-97eadcd5f97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd92ad1b-aadc-4af6-9413-8041ddcd4661","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_Elege_lett_a_pornooldalbol_a_PayPalnak","timestamp":"2019. november. 17. 11:41","title":"A PayPalnak elege lett a pornóoldalból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem ő lesz a kieső helyen álló csapat edzője.","shortLead":"Nem ő lesz a kieső helyen álló csapat edzője.","id":"20191117_Visszautasitotta_a_Kolnt_Dardai_Pal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af25d52d-9e4c-4e02-bcb6-e8f8eb868088","keywords":null,"link":"/sport/20191117_Visszautasitotta_a_Kolnt_Dardai_Pal","timestamp":"2019. november. 17. 19:20","title":"Visszautasította a Kölnt Dárdai Pál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97dfa2c7-cae5-467a-a0e3-a25e76b1cfdf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak-afrikai bevándorlók verekedtek össze a milánói dóm közvetlen közelében.","shortLead":"Észak-afrikai bevándorlók verekedtek össze a milánói dóm közvetlen közelében.","id":"20191116_Harminc_ember_verekedett_ossze_Milano_kozpontjaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97dfa2c7-cae5-467a-a0e3-a25e76b1cfdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674d1514-ffc3-4104-be57-537c759a46c5","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Harminc_ember_verekedett_ossze_Milano_kozpontjaban","timestamp":"2019. november. 16. 18:24","title":"Harminc ember verekedett össze Milánó központjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit királyi családnak az Epstein-botrányba keveredett tagja elégedett volt saját magával.","shortLead":"A brit királyi családnak az Epstein-botrányba keveredett tagja elégedett volt saját magával.","id":"20191118_PRkatasztrofa_volt_a_szakemberek_szerint_Andras_herceg_interjuja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d0daab-bafd-4f10-b73b-969b6bcbd99f","keywords":null,"link":"/elet/20191118_PRkatasztrofa_volt_a_szakemberek_szerint_Andras_herceg_interjuja","timestamp":"2019. november. 18. 09:44","title":"PR-katasztrófa volt a szakemberek szerint András herceg interjúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170702d1-9c03-4ab5-ad4f-da9a840637cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Skálázható automata parkolási megoldást mutatott be Budapesten az AImotive, a HERE és a Vodafone. A megoldást autógyártók és autóipari beszállítók használhatják majd.","shortLead":"Skálázható automata parkolási megoldást mutatott be Budapesten az AImotive, a HERE és a Vodafone. A megoldást...","id":"20191118_vodafone_ai_motive_here_terkep_5g_skalazhato_automata_parkolasi_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=170702d1-9c03-4ab5-ad4f-da9a840637cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39298b8-b0c2-472a-a116-96d15e349a17","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_vodafone_ai_motive_here_terkep_5g_skalazhato_automata_parkolasi_rendszer","timestamp":"2019. november. 18. 15:43","title":"Magyar megoldás: szabad helyet keres magának, majd centire pontosan be is áll oda az autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9464f7b6-267a-466d-b3ee-0e7ea70fdd47","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Washington szankciókkal sújtotta a kubai belügyminisztert a venezuelai jogsértések miatt is.\r

\r

","shortLead":"Washington szankciókkal sújtotta a kubai belügyminisztert a venezuelai jogsértések miatt is.\r

\r

","id":"20191117_Trump_buntetointezkedesekkel_sujtja_a_kubai_belugyminisztert_es_ket_fiat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9464f7b6-267a-466d-b3ee-0e7ea70fdd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59eebd7a-fbc5-43e3-b4bb-7b64fe92d155","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_Trump_buntetointezkedesekkel_sujtja_a_kubai_belugyminisztert_es_ket_fiat","timestamp":"2019. november. 17. 09:32","title":"Trump büntetéssel sújtja a kubai belügyminisztert és két fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]