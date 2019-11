Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7feeb67c-1874-406c-8b82-794fed282365","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A vasúti sínekre hajtott egy személyautó Vácnál; az érkező nemzetközi gyorsvonat elgázolta a járművet. Az autó vezetője és utasa a helyszínen meghalt vasárnap éjjel.","shortLead":"A vasúti sínekre hajtott egy személyautó Vácnál; az érkező nemzetközi gyorsvonat elgázolta a járművet. Az autó vezetője...","id":"20191118_Egy_nemzetkozi_gyorsvonat_utkozott_egy_autoval_Vacnal_ketten_meghaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7feeb67c-1874-406c-8b82-794fed282365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f5a27e-54da-4e34-a9df-3a8958b94955","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_Egy_nemzetkozi_gyorsvonat_utkozott_egy_autoval_Vacnal_ketten_meghaltak","timestamp":"2019. november. 18. 05:27","title":"Nemzetközi gyorsvonat ütközött egy autóval Vácnál, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35b0d1a-70de-41b8-9f82-8d5b6efebf4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bognár Zoltán hivatalos vadászövezeten kívül lőtt, állítása szerint csak önvédelemből. ","shortLead":"Bognár Zoltán hivatalos vadászövezeten kívül lőtt, állítása szerint csak önvédelemből. ","id":"20191116_Orvvadaszattal_gyanusitjak_Fertod_fideszes_polgarmesteret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f35b0d1a-70de-41b8-9f82-8d5b6efebf4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf5354c-c1fd-48f0-84e8-db9995912902","keywords":null,"link":"/itthon/20191116_Orvvadaszattal_gyanusitjak_Fertod_fideszes_polgarmesteret","timestamp":"2019. november. 16. 19:50","title":"A orvvadászattal gyanúsított fideszes szerint ő csak önvédelemből lőtt a vadkanra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"547fa0aa-1614-4535-a514-4b665b088cf5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates alapítványa is támogatta azt a New York-i kutatást, amelynek során szakemberek kifejlesztették a víz felszínén maradó fémet. Ha ebből az anyagból készülnének a jövőben a hajók, akkor azok gyakorlatilag elsüllyeszthetetlenné válnának. ","shortLead":"Bill Gates alapítványa is támogatta azt a New York-i kutatást, amelynek során szakemberek kifejlesztették a víz...","id":"20191117_Elsullyeszthetetlen_hajo_New_Yorki_kutatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=547fa0aa-1614-4535-a514-4b665b088cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878f9a49-d46f-472b-b2ab-5f925ac598f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_Elsullyeszthetetlen_hajo_New_Yorki_kutatok","timestamp":"2019. november. 17. 10:47","title":"Rájöttek, hogy lehet elsüllyeszthetetlenné tenni a hajókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eeebd74-b1b9-4f06-bf76-b2e4fb64a83d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Baradla és a Béke termeiben egyszerre 90 beteget tudnak majd fogadni. ","shortLead":"A Baradla és a Béke termeiben egyszerre 90 beteget tudnak majd fogadni. ","id":"20191116__barlang_terapia_asztma_baradla_beke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8eeebd74-b1b9-4f06-bf76-b2e4fb64a83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403dd5ce-7e65-442a-b08d-e19a76ec8509","keywords":null,"link":"/elet/20191116__barlang_terapia_asztma_baradla_beke","timestamp":"2019. november. 16. 16:02","title":"Két magyar barlang is kinyitja kapuit az asztmások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hosszas viták után megszületett a döntés az alapnyugdíjról Berlinben, ahol a szociáldemokrata párt minden jogosultnak meg akarta adni a lehetőséget, míg Angela Merkel pártja, a CDU előzetes vizsgálatot követelt, mondván sok lehet visszaélés. ","shortLead":"Hosszas viták után megszületett a döntés az alapnyugdíjról Berlinben, ahol a szociáldemokrata párt minden jogosultnak...","id":"20191117_Jon_a_mindenkinek_jaro_alapnyugdij_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e99a6a8-4033-44c7-9521-c04dfc0e2479","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191117_Jon_a_mindenkinek_jaro_alapnyugdij_Nemetorszagban","timestamp":"2019. november. 17. 07:18","title":"Jön a mindenkinek járó alapnyugdíj Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191117_Meghalt_egy_vaddal_utkozo_motoros_Felsoorsnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b39eb3a-b36a-4ab3-9729-b978d479d513","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Meghalt_egy_vaddal_utkozo_motoros_Felsoorsnel","timestamp":"2019. november. 17. 14:50","title":"Meghalt egy vaddal ütköző motoros Felsőörsnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46530a63-74cc-413b-86ea-1a8e366c37e3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kétségbeesett felhívást tett a Krím félszigeten működő legnagyobb magánkézben lévő vadasparkja: a tulajdonos azt kéri, hogy a jószándékú emberek fogadjanak örökbe több mint harminc medvét, mert ha ez nem történik meg, akkor az állatokat el kell pusztítani. Az állatok etetésére szánt pénz azért fogyott el, mert az egészégügyi hatóságok szabálytalanságokat találtak és ezért bezáratták a parkot.\r

","shortLead":"Kétségbeesett felhívást tett a Krím félszigeten működő legnagyobb magánkézben lévő vadasparkja: a tulajdonos azt kéri...","id":"20191116_Harminc_medvet_kellene_orokbe_fogadni_egy_krimi_vadasparkbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46530a63-74cc-413b-86ea-1a8e366c37e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ee72a3-1f67-478b-a0a1-4ede00a5142f","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Harminc_medvet_kellene_orokbe_fogadni_egy_krimi_vadasparkbol","timestamp":"2019. november. 16. 15:07","title":"Harminc medvét kellene örökbe fogadni egy krími vadasparkból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36998431-6a51-4752-81c9-89616c5e3cad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utasok szerencsére nem voltak a járaton, a sofőrt azonnal kirúgták. ","shortLead":"Utasok szerencsére nem voltak a járaton, a sofőrt azonnal kirúgták. ","id":"20191116_Ket_BKVsofor_is_ittasan_vezetett_buszt_a_heten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36998431-6a51-4752-81c9-89616c5e3cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6815add3-f54c-4150-8224-7447607e96aa","keywords":null,"link":"/itthon/20191116_Ket_BKVsofor_is_ittasan_vezetett_buszt_a_heten","timestamp":"2019. november. 16. 21:39","title":"Részeg volt a sofőr a 200E repülőtéri buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]