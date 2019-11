Orbán Viktor nem csak egy burek miatt utazott a horvátországi Eszékre, Mészáros Lőrinc fociklubjához is elment – írja az Mfor.hu. Az eszéki fociklub honlapján és közösségi médiás oldalain azóta képek is megjelentek arról, hogy Orbán náluk járt.

A Nemzeti Sport idézi az NK Osijek hivatalos honlapján megjelent beszámolót, melyben arról írnak, hogy Orbán Viktor a szerda esti órákban látogatott a csapathoz, és Ivan Mestroviccsal, az eszéki egyesület elnökével, egyben társtulajdonosával is találkozott. A találkozón a csapat játékosai, a szakmai stáb, valamint a klub másodosztályban szereplő második csapatának labdarúgói is jelen voltak.

Orbán a beszámolók szerint elégedetten beszélt arról, amit Mészáros Lőrinc klubjánál tapasztalt.

"Tíz esztendeje már jártam itt a Puskás Akadémia utánpótláscsapataival, s már akkor megismerkedhettem az itteni edzőkkel, klubvezetőkkel. Akkor még jóval kisebb egyesületről beszélhettünk a mai viszonyokhoz képest, úgy tűnt, mintha nem igazán lenne jövőképük. Megismertem az akkori nehéz helyzetet és ahhoz képest mára a közös munkának köszönhetően teljesen más szintre emeltük a város futballját, olyanra, melyet Eszék megérdemel" – mondta Orbán az NSO cikke szerint.

Gyors sikerre nem számítottam, de néhány fontos és biztató dologra hamar felfigyeltem. Horvátországban a labdarúgó utánpótlásban sokkal hamarabb beérnek a fiatalok és sokkal korábban mutatkozhatnak be az első csapatban. Ezért is kértünk fel két edzőt önöktől, hogy a Puskás Akadémián is megmutathassák, hogyan kell dolgozni az utánpótlásban. Kiderült, hogy ennek az együttműködésnek van jövője és az is, hogy a horvátok sokkal nyitottabbak a közös munkára, mint azt korábban gondoltuk. Fontos volt persze azt is bizonyítanunk, hogy nem kisajátítani szeretnénk a klubjukat, sokkal inkább segíteni. Nem volt persze könnyű mindennek a módját megtalálni, ezért is szeretném mindenkinek megköszönni, aki ebben részt vett és valamilyen formában segített, külön is Mestrovic úrnak, aki horvát részről ennek a munkának az élére állt

– fogalmazott a kormányfő.

Orbán arról is beszélt, hogy mára az NK Osijek szurkolójává vált, különösképpen érdekli az itteni utánpótlás helyzete, "és azt mondhatom, a horvátok született tehetségek a futballban, ezért is a legfontosabb az itteni labdarúgó-akadémia helyzete".

Vagyis az új utánpótlás-központot gondoltuk a legfontosabbnak az önök számára, de később aztán Ivan Mestrovic felvetette egy új stadion tervét is. Ez sokkal nehezebb ügynek tűnt, de úgy látom, itt mindennél fontosabb, hogy igazi nagy klubot hozzanak létre

– tette hozzá a magyar miniszterelnök.

Ivan Mestrovic azt mondta, hálásak érte, hogy Orbán a klub legismertebb szurkolója, "egyben szeretném azt is megköszönni, hogy Eszéket érdemesnek tartotta a fiatalok és a sport fejlődése végett egy ilyen projekt kivitelezésére. Egyben jó barátomnak, Mészáros Lőrincnek is kifejezném hálámat, aki szintén elhivatottan dolgozik a klubért. Biztos vagyok abban, hogy Eszék még a mostaninál is sikeresebb lehet, nemcsak a labdarúgásban, de más sportágakban is. Még egyszer szeretném megköszönni, hogy ilyen baráti, a sporton is túlmutató kapcsolatban végezhetjük a feladatunkat".