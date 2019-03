Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8c90e7d-cb50-4640-8dcc-36e366fb547f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A producerek viszont megfúrták Danny Boyle ötletét.","shortLead":"A producerek viszont megfúrták Danny Boyle ötletét.","id":"20190322_James_Bond_egy_no_karjaiban_halt_volna_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8c90e7d-cb50-4640-8dcc-36e366fb547f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b469a34-3c54-497b-86fe-6ee103d06f62","keywords":null,"link":"/kultura/20190322_James_Bond_egy_no_karjaiban_halt_volna_meg","timestamp":"2019. március. 22. 14:54","title":"James Bond egy nő karjaiban halt volna meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"256b2c4a-f33d-405e-8436-6946c5103318","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Még a legalacsonyabb fizetésű dolgozóknak is 18 és fél százalékos béremelést sikerült kiharcolnia a szakszervezetnek. ","shortLead":"Még a legalacsonyabb fizetésű dolgozóknak is 18 és fél százalékos béremelést sikerült kiharcolnia a szakszervezetnek. ","id":"20190322_Hankook_sztrajk_megallapodas_eredmeny_beremeles_VDSZ_szakszervezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=256b2c4a-f33d-405e-8436-6946c5103318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a836fac0-ea1b-49fc-9e14-0d7cf7b57b32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_Hankook_sztrajk_megallapodas_eredmeny_beremeles_VDSZ_szakszervezet","timestamp":"2019. március. 22. 20:35","title":"Nyilvánosságra hozták a Hankook-sztrájk eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0f0b01-5d28-4b31-b2fd-d68aa8287d4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190322_Nyitva_hagyta_a_kocsiajtot_egy_koala_maszott_a_hatso_ulesre_mire_visszaert__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf0f0b01-5d28-4b31-b2fd-d68aa8287d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62035e5b-46dc-47d4-8b28-e76fc6dc757b","keywords":null,"link":"/elet/20190322_Nyitva_hagyta_a_kocsiajtot_egy_koala_maszott_a_hatso_ulesre_mire_visszaert__video","timestamp":"2019. március. 22. 14:49","title":"Nyitva hagyta a kocsiajtót, mire visszaért, egy koala mászott a hátsó ülésre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6661eb81-a3a8-49ae-a40a-09989567628e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ötvenötezer szót tartalmaz az új Nagy magyar tájszótár

","shortLead":"Ötvenötezer szót tartalmaz az új Nagy magyar tájszótár

","id":"20190323_Osztoke_katoszeme_pemet_langallo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6661eb81-a3a8-49ae-a40a-09989567628e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427f0d3f-8919-4ce1-b29f-2d30e3ede2bc","keywords":null,"link":"/kultura/20190323_Osztoke_katoszeme_pemet_langallo","timestamp":"2019. március. 23. 08:48","title":"Ösztöke, katószeme, pemet, langalló…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e847fea4-47fa-4731-a8b1-340370c693dc","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Háromszázmilliárd forintból mezőgazdasági komplexumot építenek a befuccsolt Eurovegas helyén. Az agrárminiszter a napokban jelentette be, hogy választókörzetében, a 330 hektáros területen agrárlogisztikai központot épít egy külföldi cég. ","shortLead":"Háromszázmilliárd forintból mezőgazdasági komplexumot építenek a befuccsolt Eurovegas helyén. Az agrárminiszter...","id":"20190321_A_kaszino_almokat_uveghazra_cserelte_Bezenye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e847fea4-47fa-4731-a8b1-340370c693dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f5c2c6-067f-45fe-a42b-0ad5ef484430","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_A_kaszino_almokat_uveghazra_cserelte_Bezenye","timestamp":"2019. március. 21. 11:58","title":"Eurovegasi kaszinóálmok után üvegházakra és paradicsomföldre vált Bezenye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce258ff-1469-45c6-831f-994d52184fd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA tudósai január 6-án fedezték fel, hogy az OSIRIS-REx űrszondával megközelített aszteroida aktív.","shortLead":"A NASA tudósai január 6-án fedezték fel, hogy az OSIRIS-REx űrszondával megközelített aszteroida aktív.","id":"20190321_nasa_bennu_aszteroidao_osiris_rex_urszonda_aktiv_aszteroida","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ce258ff-1469-45c6-831f-994d52184fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac966b94-db6f-4ed7-90ca-13cdcd44450a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_nasa_bennu_aszteroidao_osiris_rex_urszonda_aktiv_aszteroida","timestamp":"2019. március. 21. 18:03","title":"Olyan felfedezést tett a NASA a Bennu aszteroidánál, ami még a tapasztalt tudósokat is meglepte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58d2a1b-8cfc-4ae4-9030-88f44632ba8a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Földrengéssel ért fel a vegyi üzem robbanása.","shortLead":"Földrengéssel ért fel a vegyi üzem robbanása.","id":"20190322_Oriasi_robbanas_es_rengeteg_aldozat_a_kinai_vegyi_robbanasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a58d2a1b-8cfc-4ae4-9030-88f44632ba8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e1ed4e-4e73-4cd1-821b-ac6d993d79e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_Oriasi_robbanas_es_rengeteg_aldozat_a_kinai_vegyi_robbanasban","timestamp":"2019. március. 22. 13:31","title":"Óriási robbanás és rengeteg áldozat a kínai vegyi robbanásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d35be1d-90ac-4859-aad5-0e4fea520c73","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Korniss Péter fotográfus életművének négy szakaszát áttekintő kiállítás nyílik Változás címmel április 10-én a római Museo di Roma in Trasteverében.","shortLead":"Korniss Péter fotográfus életművének négy szakaszát áttekintő kiállítás nyílik Változás címmel április 10-én a római...","id":"20190321_Magyar_fotos_eletmuvebol_nyilik_kiallitas_Romaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d35be1d-90ac-4859-aad5-0e4fea520c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee85415-e7a0-46de-a364-f4ea52ad34be","keywords":null,"link":"/kultura/20190321_Magyar_fotos_eletmuvebol_nyilik_kiallitas_Romaban","timestamp":"2019. március. 21. 17:53","title":"Magyar fotós életművéből nyílik kiállítás Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]