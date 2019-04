Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"341d77e8-867a-4e9f-aff8-be3ed1f7a14e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bálnák eredetileg szárazföldi patás állatok voltak, majd egyre inkább alkalmazkodtak a vízi élethez. ","shortLead":"A bálnák eredetileg szárazföldi patás állatok voltak, majd egyre inkább alkalmazkodtak a vízi élethez. ","id":"20190405_Osi_negylabu_balna_maradvanyaira_bukkantak_Peruban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=341d77e8-867a-4e9f-aff8-be3ed1f7a14e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a7dc87-02c6-4a8d-a35a-44847ece1c7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_Osi_negylabu_balna_maradvanyaira_bukkantak_Peruban","timestamp":"2019. április. 05. 12:33","title":"Ősi négylábú bálna maradványaira bukkantak Peruban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2f4773-18e9-4e6a-a86f-8ae2fe7ea32e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tervezik a befogását, mert állítólag ijesztő.","shortLead":"Tervezik a befogását, mert állítólag ijesztő.","id":"20190404_Kecskeveszely_a_pesti_erdokben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c2f4773-18e9-4e6a-a86f-8ae2fe7ea32e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7946ce6d-7a95-4b33-af3e-10cb66616e30","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Kecskeveszely_a_pesti_erdokben","timestamp":"2019. április. 04. 10:21","title":"Kecskeveszély a budai erdőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd8a7d4-6e37-45fc-99c5-f16b914e3b85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A márciusi tragédia után fejezte ki együttérzését. ","shortLead":"A márciusi tragédia után fejezte ki együttérzését. ","id":"20190405_Bocsanatot_kert_a_Boeing_vezer_az_aldozatok_csaladtagjaitol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dd8a7d4-6e37-45fc-99c5-f16b914e3b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b8c8fd-02ee-468b-8bfb-dd0cf9bf9b1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_Bocsanatot_kert_a_Boeing_vezer_az_aldozatok_csaladtagjaitol","timestamp":"2019. április. 05. 13:21","title":"Sajnálkozik a Boeing-vezér a lezuhant gépek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbed91c7-ca09-47b2-94d5-5e3cb3b72793","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Karbantartást végeznek, a pótlóbusz csak a Szent Imre térig közlekedik a Boráros tértől.","shortLead":"Karbantartást végeznek, a pótlóbusz csak a Szent Imre térig közlekedik a Boráros tértől.","id":"20190404_Nem_kozlekedik_a_csepeli_HEV_ket_hetvegen_at","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbed91c7-ca09-47b2-94d5-5e3cb3b72793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5292a1c7-84bd-47a5-b716-812c3131e5be","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190404_Nem_kozlekedik_a_csepeli_HEV_ket_hetvegen_at","timestamp":"2019. április. 04. 17:33","title":"Nem közlekedik a csepeli HÉV a két következő hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sajtótájékoztatón jelentette be Tarlós István és Kásler Miklós Emmi-miniszter, hogy 3,5 milliárd forintos többlettámogatást kap 11 fővárosi színház a jegybevételtől függően. A szórakozóhelyek bezáratásának jogosítványáról is beszélt Tarlós, a parkolási témában továbbra is vitában áll Orbánnal. ","shortLead":"Sajtótájékoztatón jelentette be Tarlós István és Kásler Miklós Emmi-miniszter, hogy 3,5 milliárd forintos...","id":"20190404_35_milliard_forint_tobblettamogatast_kapnak_a_fovarosi_szinhazak_a_kieso_taopenzek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db197e9-d063-4b96-89d5-3da67fc19261","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_35_milliard_forint_tobblettamogatast_kapnak_a_fovarosi_szinhazak_a_kieso_taopenzek_miatt","timestamp":"2019. április. 04. 10:26","title":"3,5 milliárd forint többlettámogatást kapnak a fővárosi színházak a kieső tao-pénzek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01327356-7119-418c-a8bb-12a16bb2099b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy fejlesztésekre tettek félre pénzt a 2022-es választásig, de utána még két évig folytatódnak a munkák.","shortLead":"Nagy fejlesztésekre tettek félre pénzt a 2022-es választásig, de utána még két évig folytatódnak a munkák.","id":"20190404_Ot_ev_alatt_980_milliard_forintot_kolt_el_a_kormany_utepitesekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01327356-7119-418c-a8bb-12a16bb2099b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd1e79e-e980-4f30-846e-b040904e4148","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Ot_ev_alatt_980_milliard_forintot_kolt_el_a_kormany_utepitesekre","timestamp":"2019. április. 04. 20:59","title":"Öt év alatt 980 milliárd forintot költ el a kormány útépítésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16b1658-b489-4d99-997e-09b6e511048e","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A Samsung idén tavasszal három különböző S-szériás készülékkel lépett a rajongók elé, hogy az S10-re vágyóknak biztosan legyen miből választaniuk. Ezzel viszont fel is adták a leckét nekik: bár a legerősebb verzió kétségkívül a Galaxy S10+, ár-érték arányban már nem biztos, hogy ez a helyzet.","shortLead":"A Samsung idén tavasszal három különböző S-szériás készülékkel lépett a rajongók elé, hogy az S10-re vágyóknak biztosan...","id":"20190404_samsung_galaxy_s10_s10e_s10_plus_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d16b1658-b489-4d99-997e-09b6e511048e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a9003b-c3cb-4ebb-b53c-f94d3f90608f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_samsung_galaxy_s10_s10e_s10_plus_teszt","timestamp":"2019. április. 04. 20:00","title":"Három csúcstelefonja is van most a Samsungnak, melyiket éri meg megvenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42fb765e-057b-482d-a6eb-468d1f77424b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó által leleplezett hétköznapi személyautóban összesen három érintésérzékeny panel található.","shortLead":"A dél-koreai gyártó által leleplezett hétköznapi személyautóban összesen három érintésérzékeny panel található.","id":"20190404_a_hyundai_szerint_jo_otlet_ket_erintokijelzot_tenni_a_kormanyra__es_on_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42fb765e-057b-482d-a6eb-468d1f77424b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fad4370-4fa0-4c6b-853a-1e313b21f21f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_a_hyundai_szerint_jo_otlet_ket_erintokijelzot_tenni_a_kormanyra__es_on_szerint","timestamp":"2019. április. 04. 13:21","title":"A Hyundai szerint jó ötlet két érintőkijelzőt tenni a kormányra – és Ön szerint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]