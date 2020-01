A GVH ellentmondó piaci adatok miatt eljárást indít a Master Good és a Sága Foods összefonódásának ügyében – közölte a hivatal, mindössze egy nappal az után, hogy a cégek bejelentették azt, hogy a magyar tulajdonú Master Good felvásárolta a brit Bernard Matthews tulajdonában levő sárvári feldolgozót.

Az eljárás alapja éppen a felvásárlásról szóló keddi közlemény volt. Abban ugyanis az szerepelt, hogy a cégcsoport a magyarországi csirketermelés és -feldolgozás több mint 40 százalékát adja, míg a Sága „Magyarország piacvezető, feldolgozott baromfitermékeket gyártó vállalata” – ez pedig ellentmondott azoknak az adatoknak, amelyek alapján a hivatal még decemberen tudomásul vette a tranzakciót.

Kollár Kinga, a GVH szóvivője a hvg.hu kérdésére azt mondta, hogy bizonyos értékhatár alatt az eljárás részeként adatokat kérnek be az érintett társaságok piaci részesedéséről, ezek, és külső forrásból származó adatok alapján hagyhatnak jóvá egy összefonódást. Ez meg is történt ebben az esetben is, és nem merült fel probléma. Ehhez képest a hivatalt meglepte a keddi közlemény, amely ellentmond az elbírálásnál alapul vett információknak. A mostani vizsgálat tehát arra irányul, hogy megállapítsák, melyik állítás nem felel meg a valóságnak. Ha a GVH-nak nyújtottak be félrevezető adatokat, akkor az is előfordulhat, hogy a hatóság visszavonja az összefonódás tudomásul vételét megerősítő bizonyítványt.

Megkerestük Bárány Lászlót, a kisvárdai Master Good csoport tulajdonosát, aki azt mondta, maga sem érti a vizsgálatot, különösen, hogy a GVH minden adathoz hozzáférhet, amikor döntést hoz az ügyben. Az ellentmondás alapja szerinte az, hogy a hatóság a magyar piaci jelenlétet vizsgálja, amely az engedélykérés idején elérhető éves (2018-as) adatok alapján 20 százalék alatt volt, ugyanis termékeik jelentős hányadát, 58 százalékát exportálják. A közleményben viszont arról esett szó, hogy a csoport a magyarországi csirkeállomány feldolgozásának és értékesítésének a 40 százalékát adja.