[{"available":true,"c_guid":"c66bb52c-a16e-4db1-bc14-930267007ab7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A behajtási tilalom elvileg vonatkozik Antwerpen és Gent városára is.","shortLead":"A behajtási tilalom elvileg vonatkozik Antwerpen és Gent városára is.","id":"20200113_A_belga_rendorok_regi_autoi_nem_hajthatnak_be_a_belga_nagyvarosokba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c66bb52c-a16e-4db1-bc14-930267007ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c860c1c-03b8-42dc-9fca-46cc312d1521","keywords":null,"link":"/cegauto/20200113_A_belga_rendorok_regi_autoi_nem_hajthatnak_be_a_belga_nagyvarosokba","timestamp":"2020. január. 13. 10:25","title":"Túl régiek a belga rendőrség autói, hogy bemehessenek Brüsszelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31507918-2162-4034-be99-a5c335a4fcdb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Második mérkőzésén is sima győzelmet aratott a házigazda magyar csapat a Duna Arénában zajló Európa-bajnokságon: Bíró Attila együttese hétfőn Szlovákia ellen nyert 20-2-re.","shortLead":"Második mérkőzésén is sima győzelmet aratott a házigazda magyar csapat a Duna Arénában zajló Európa-bajnokságon: Bíró...","id":"20200113_vizilabda_eb_magyar_szlovak_valogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31507918-2162-4034-be99-a5c335a4fcdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f73eaa-a50d-4a4c-9c69-ea1a9e8255a9","keywords":null,"link":"/sport/20200113_vizilabda_eb_magyar_szlovak_valogatott","timestamp":"2020. január. 13. 20:49","title":"Vízilabda-Eb: leiskolázta a szlovákokat a női válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a937617e-da13-4f46-a415-d576531ebdaa","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"1,12 milliárd forintnak megfelelő összeget adtak az 1968-as San Franciscó-i zsaru című filmben legendássá vált Ford Mustang egy hétvégi floridai árverésen.","shortLead":"1,12 milliárd forintnak megfelelő összeget adtak az 1968-as San Franciscó-i zsaru című filmben legendássá vált Ford...","id":"20200112_Rekordaron_375_millio_dollarert_kelt_el_az_igazi_Bullitt_Ford_Mustang","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a937617e-da13-4f46-a415-d576531ebdaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31bcdd6d-6f11-4fbf-81f1-3fae038bdc48","keywords":null,"link":"/cegauto/20200112_Rekordaron_375_millio_dollarert_kelt_el_az_igazi_Bullitt_Ford_Mustang","timestamp":"2020. január. 12. 15:20","title":"Rekordáron, 3,75 millió dollárért kelt el az igazi „Bullitt” Ford Mustang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f1fe07-8b0a-40b8-afcf-0338bc260b2d","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Belepillantana a Lego-készletek, különböző modellek és szereplők tervezésének folyamatába? 