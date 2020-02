Saját raktáraikból és a beszállítói kapcsolat révén is könnyedén pótolni tudja a hazai kereskedelem a fellépő, pillanatnyi áruhiányt. A hazai beszállítói kapacitás ugyanis az átlagosnál jóval nagyobb forgalmat is ki tud szolgálni Magyarországon - mondta el a hvg.hu-nak Vámos György. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára kiemelte: „Karácsonykor és húsvétkor is sokszorosa a boltokban a forgalom az átlagosnak. Nyilván az tervezhető és a mostani helyzet nem. Egy-egy információ felrázta a vásárlókat, de a kereskedelem rugalmasan reagálni tud erre.”

Nem kis szerepe van a médiának abban, hogy a hazai üzleteket is megrohamozták a vásárlók. A 444 számolt be arról, hogy két éve készült az a videó, amin a bukaresti Lidl „koronavírustól rettegő”, megvaduló vásárlóit mutatja.

A kereskedelmi szövetség álláspontja szerint nincs értelme felhalmozni otthon a készleteket. A főtitkár azt is kiemelte, hogy az üzletekben kapható termékek 75-80 százaléka hazai eredetű és a kereskedők a saját raktáraikból, de a kiterjedt gyártói kapcsolatok és a beszállítóik révén is fennakadás nélkül pótolni tudják a boltok készleteit. A kínálatot jónak tartja és a február hagyományosan a legkisebb forgalmú hónapja a kereskedelemnek.

„Az áruházakban készült fotókon is látszik, hogy más-más termékek fogytak el, de ilyennel bármikor találkozunk. Ha elfogy valami, pláne ha kapkodva vásárolják fel az emberek, akkor pótolják, ez most is folyamatban van” - tette hozzá. A szokásosnál most többet vásároltak az emberek, azonban Vámos György szerint nem indokolt felhalmozni semmit otthon: jelenleg folyamatos a szállítás és lesz is kínálat.

Rövid bolttúránkon azt láttuk, hogy az élelmiszerüzletekben jobbára a tartós termékek - a tészta, a rizs, a liszt - fogyott (el), a kereskedők tapasztalatai alapján az alapvető termékeken kívül a készételkonzervekre is a szokásosnál nagyobb a kereslet. Az is szembetűnő, hogy az online szupermarketekben budapesti címre erre a hétre már nem találtunk szabad kiszállítási időpontot. Összességében azonban a fővárosi boltokban nem találkoztunk feltűnő áruhiánnyal.