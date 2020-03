Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b090e4e0-1539-41b0-a454-6e617bb243c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár a Genfi Autószalon elmaradt idén, az egyik legfontosabb eseménye az év autója díj átadása nem.","shortLead":"Bár a Genfi Autószalon elmaradt idén, az egyik legfontosabb eseménye az év autója díj átadása nem.","id":"20200302_Az_Ev_Autoja_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b090e4e0-1539-41b0-a454-6e617bb243c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c1ef61-1549-40af-801e-064d4148eabf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200302_Az_Ev_Autoja_2020","timestamp":"2020. március. 02. 15:49","title":"Megvan 2020 Év Autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f477e1bc-24dc-41b5-a2f9-415e165e69a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök és Jakab Péter Jobbik elnök csörtéjével indult az azonnali kérdések órája, ahol Orbánt sorozták az ellenzéki politikusok. A miniszterelnök is elemében volt: a Jobbiknak Gyurcsányt emlegette, Mellár Tamásnak pedig gratulált ahhoz a 2011-es írásához, melyben azt fejtegette, ha nincs IMF megállapodás, bedől az ország.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök és Jakab Péter Jobbik elnök csörtéjével indult az azonnali kérdések órája, ahol Orbánt...","id":"20200302_orban_jakab_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f477e1bc-24dc-41b5-a2f9-415e165e69a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff60f25-71e8-477f-8f62-d33529877b60","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_orban_jakab_parlament","timestamp":"2020. március. 02. 14:18","title":"Orbán Jakab Péternek: \"Jó nyeldeklést, frakcióvezető úr\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az operációs rendszerek és a böngészők piaci elterjedtségére vonatkozó februári adatok egyértelműen a korábbi piacvezetők további térnyerésére utalnak.","shortLead":"Az operációs rendszerek és a böngészők piaci elterjedtségére vonatkozó februári adatok egyértelműen a korábbi...","id":"20200304_operacios_rendszerek_es_bongeszok_piaci_reszesede_2020_februar_netmarkatshare","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730a09da-c937-4491-a38c-798e7474a671","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_operacios_rendszerek_es_bongeszok_piaci_reszesede_2020_februar_netmarkatshare","timestamp":"2020. március. 04. 12:03","title":"Önnek mi van a gépén? Tarol a Windows 10 és a Chrome","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894e1fce-2207-40b6-9ca9-2b6dd67b679e","c_author":"Kukaj Zsuzsanna","category":"elet","description":"Olaszországban a kormány az egyik legismertebb műsorvezetővel, Amadeussal reklámozza a tévében a kézmosást, közben turisztikai ügynökségek tüntettek Rómában, hogy a kormány tegyen valamit a tömegpszichózis ellen. Az országban a járvány szempontjából a következő napok lesznek döntőek. A cikk szerzője Rómában dolgozik.","shortLead":"Olaszországban a kormány az egyik legismertebb műsorvezetővel, Amadeussal reklámozza a tévében a kézmosást, közben...","id":"20200303_olaszorszag_koronavirus_roma_turizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=894e1fce-2207-40b6-9ca9-2b6dd67b679e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bc7d77-f840-4332-b267-17c2612dc666","keywords":null,"link":"/elet/20200303_olaszorszag_koronavirus_roma_turizmus","timestamp":"2020. március. 03. 14:10","title":"Az olasz kormány az egyik legismertebb celebet vetette be a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy titkosított döntéssel teremtettek új helyzetet a parkolási üzletben, így közelebb jutottunk ahhoz, hogy több ezer parkolóautomatát kelljen lecserélni. Egy volt államtitkár épp most szállt be egy parkolási eszközökkel kereskedő cégbe.","shortLead":"Egy titkosított döntéssel teremtettek új helyzetet a parkolási üzletben, így közelebb jutottunk ahhoz, hogy több ezer...","id":"20200303_A_titkosszolgalat_hozott_varatlan_fordulatot_a_parkolasi_uzletbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f37ebcd-f563-4526-95f9-0b9e683a9457","keywords":null,"link":"/kkv/20200303_A_titkosszolgalat_hozott_varatlan_fordulatot_a_parkolasi_uzletbe","timestamp":"2020. március. 03. 07:50","title":"A titkosszolgálat hozott váratlan fordulatot a parkolási üzletbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36ea377-842d-4904-89a1-f4a8af82811c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz összemosta a kártérítést a sikerdíjjal, és joggal való visszaélésről beszél.","shortLead":"A Fidesz összemosta a kártérítést a sikerdíjjal, és joggal való visszaélésről beszél.","id":"20200303_Eros_csusztatassal_keri_a_Fidesz_Magyar_Gyorgy_visszahivasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f36ea377-842d-4904-89a1-f4a8af82811c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7779c6f-8d6d-4f54-ba3b-ad599a4060e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_Eros_csusztatassal_keri_a_Fidesz_Magyar_Gyorgy_visszahivasat","timestamp":"2020. március. 03. 15:51","title":"Erős csúsztatással kéri a Fidesz Magyar György visszahívását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b07ff53-9b22-4a5f-9b4e-97ac569361c8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Takaró Mihály szavait magyarázta az író a blogján. Szerinte a magyar iskolarendszer a szenvedést adja tovább. ","shortLead":"Takaró Mihály szavait magyarázta az író a blogján. Szerinte a magyar iskolarendszer a szenvedést adja tovább. ","id":"20200303_Peterfy_Gergely_Takaro_Mihaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b07ff53-9b22-4a5f-9b4e-97ac569361c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91f0cc4-85af-4271-a71c-aea578f91dca","keywords":null,"link":"/kultura/20200303_Peterfy_Gergely_Takaro_Mihaly","timestamp":"2020. március. 03. 13:23","title":"Péterfy Gergely: Aki rácseszett az életére, azt szeretné, hogy mindenki más is rácsesszen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ded71d1-1646-43ee-ad31-6ae77d32e969","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"Sokszor találkozunk azzal, hogy mindenhol, mindenből előbújik a magyar. Mostanában például Binche-ben, az egyik belgiumi városban azok közül, amelyek világhíres karneválokat tartanak. ","shortLead":"Sokszor találkozunk azzal, hogy mindenhol, mindenből előbújik a magyar. Mostanában például Binche-ben, az egyik...","id":"20200226_Magyarorszagi_Maria_kiralyno_nemetalfoldi_farsangja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ded71d1-1646-43ee-ad31-6ae77d32e969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c82b4efc-e14f-43c2-96ef-2d80e5df4ab9","keywords":null,"link":"/360/20200226_Magyarorszagi_Maria_kiralyno_nemetalfoldi_farsangja","timestamp":"2020. március. 03. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: Magyarországnak sok köze van a belgiumi farsanghoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]