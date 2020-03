Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c895dd44-84f4-4d20-94ad-7f0a2882c246","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maverick néven érkezhet a boltok polcaira egy vadonatúj Star Wars videojáték. Hogy miről szól, még nem tudni, de a logó néhány dolgot elárul.","shortLead":"Maverick néven érkezhet a boltok polcaira egy vadonatúj Star Wars videojáték. Hogy miről szól, még nem tudni, de a logó...","id":"20200305_star_wars_project_maverick_videojatek_ea_motive","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c895dd44-84f4-4d20-94ad-7f0a2882c246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13f1ca7-0cef-4891-a446-c58fdb34a494","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_star_wars_project_maverick_videojatek_ea_motive","timestamp":"2020. március. 05. 17:33","title":"Új Star Wars-játék készülhet, még a bejelentés előtt kiszivárgott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Határozatlan ideig nem jelenhetnek meg reklámok azoknál a YouTube-videóknál, amelyekben szó esik a koronavírusról. A videósok szerint a szabály túlságosan szigorú, és kettős mércét emlegetnek.","shortLead":"Határozatlan ideig nem jelenhetnek meg reklámok azoknál a YouTube-videóknál, amelyekben szó esik a koronavírusról...","id":"20200305_youtube_koronavirus_hirdetes_bevetel_reklam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fe75f8-8091-4f51-a4f3-2c8597b93de9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_youtube_koronavirus_hirdetes_bevetel_reklam","timestamp":"2020. március. 05. 09:33","title":"A YouTube nem fizet a koronavírusos videókért, ki is akadtak a videósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a10be9-6356-4881-874a-7263f194987f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az állatvédők szerint csak Új-Dél-Walesben 5 ezer koala pusztult el a hónapokig tartó bozóttüzekben, ez a szám ráadásul tovább nőhet a következő időszakban.","shortLead":"Az állatvédők szerint csak Új-Dél-Walesben 5 ezer koala pusztult el a hónapokig tartó bozóttüzekben, ez a szám ráadásul...","id":"20200305_veszelyeztetett_faj_besorolas_koala_allatvedok_ausztral_bozottuzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07a10be9-6356-4881-874a-7263f194987f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168c03ac-db2c-45f9-9f9f-97ea678e09a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_veszelyeztetett_faj_besorolas_koala_allatvedok_ausztral_bozottuzek","timestamp":"2020. március. 05. 17:03","title":"\"Nincs hova menniük\" – veszélyben vannak Ausztrália koalái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16fa28fa-5ccf-4d6b-93f3-7b24f562d2b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Húsz év után befejezik a közös munkát. ","shortLead":"Húsz év után befejezik a közös munkát. ","id":"20200305_Feloszlik_a_Kistehen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16fa28fa-5ccf-4d6b-93f3-7b24f562d2b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2b5fa0-5bf0-40e6-8378-94fe22f6849b","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Feloszlik_a_Kistehen","timestamp":"2020. március. 05. 11:39","title":"Feloszlik a Kistehén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd3b641-3ef8-4e89-8ed1-6225db24a126","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Johnny Boychuk arcát egy másik játékos korcsolyája vágta meg.","shortLead":"Johnny Boychuk arcát egy másik játékos korcsolyája vágta meg.","id":"20200304_szemhej_oltes_nhl_hatved","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fd3b641-3ef8-4e89-8ed1-6225db24a126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76ac2e5-7298-4106-b0d3-4e5e064721d4","keywords":null,"link":"/sport/20200304_szemhej_oltes_nhl_hatved","timestamp":"2020. március. 04. 21:30","title":"Kilencven öltéssel varrták össze egy NHL-hatvéd szemhéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bohóc és a szörnyek a múlté, a brit gyerekek már a klímaváltozásról álmodnak nagyon rosszakat.","shortLead":"A bohóc és a szörnyek a múlté, a brit gyerekek már a klímaváltozásról álmodnak nagyon rosszakat.","id":"20200304_remalom_klimavaltozas_brit_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764d448e-ad8a-46ee-8101-c139297808be","keywords":null,"link":"/elet/20200304_remalom_klimavaltozas_brit_gyerekek","timestamp":"2020. március. 04. 16:32","title":"A brit gyerekek már aludni se tudnak rendesen a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folytatódik a NASA névadási gyakorlata, már ami a Mars-járókat illeti. Most is egy diák nevezte el a vörös bolygóra tartó eszközt.","shortLead":"Folytatódik a NASA névadási gyakorlata, már ami a Mars-járókat illeti. Most is egy diák nevezte el a vörös bolygóra...","id":"20200306_nasa_marsjaro_robot_perseverance","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1ef70d-9dbf-4574-9a78-7d901a87449c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_nasa_marsjaro_robot_perseverance","timestamp":"2020. március. 06. 09:35","title":"Megvan a NASA új robotjának a neve, ez is a Marsra megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f384a6f1-d2ea-43d0-b249-cd8e83a3cec6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világ 1368 felsőoktatási intézményét felsoroló listára tíz magyar egyetem fért fel. ","shortLead":"A világ 1368 felsőoktatási intézményét felsoroló listára tíz magyar egyetem fért fel. ","id":"20200304_vilag_legjobb_50_egyeteme_CEU","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f384a6f1-d2ea-43d0-b249-cd8e83a3cec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a156d26-0c83-4ee2-8290-c5d0ab68f3c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_vilag_legjobb_50_egyeteme_CEU","timestamp":"2020. március. 04. 21:10","title":"Két tárgyból is a világ legjobb 50 egyeteme közé került a CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]