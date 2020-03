Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"574b6a50-7560-4869-9b10-13c587f92935","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik milánói szupermarket parkolójában már a nemrég életbe lépett rendeletben foglaltak szerint állnak sorban az emberek.","shortLead":"Az egyik milánói szupermarket parkolójában már a nemrég életbe lépett rendeletben foglaltak szerint állnak sorban...","id":"20200308_Video_Olaszorszagban_igy_allnak_sorban_az_egymeteres_szabaly_betartasaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=574b6a50-7560-4869-9b10-13c587f92935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e37ca96-9bdb-4d67-8908-567e21d52557","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_Video_Olaszorszagban_igy_allnak_sorban_az_egymeteres_szabaly_betartasaval","timestamp":"2020. március. 08. 17:40","title":"Videó: Olaszországban így állnak sorban az egyméteres szabály betartásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg a fia fertőzte meg, aki Olaszországban és Párizsban járt.","shortLead":"Valószínűleg a fia fertőzte meg, aki Olaszországban és Párizsban járt.","id":"20200307_koronavirus_jarvany_fertozes_magyar_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16263abb-7178-4b22-a5be-857ca21aa118","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_koronavirus_jarvany_fertozes_magyar_beteg","timestamp":"2020. március. 07. 10:43","title":"Idős férfi az ötödik magyarországi koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4151292d-e06f-428c-ac5e-545aa0254ce6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutyaagy hatékonyabban elemzi a hozzá beszélő személy kilétét, mint a hallott beszédhangokat: a kutyák hasonló agyterület segítségével ismerik fel, hogy ki beszél, mint az emberek, a négylábúak esetében azonban a neurális aktivitásmintázat a beszélőelemzés során épp ellentétes az emberben ismerttel – fedezték fel a Magyar Tudományos Akadémia és az ELTE kutatói.","shortLead":"A kutyaagy hatékonyabban elemzi a hozzá beszélő személy kilétét, mint a hallott beszédhangokat: a kutyák hasonló...","id":"20200307_kutyak_agya_beszedfelismeres_beszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4151292d-e06f-428c-ac5e-545aa0254ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b56e60-e093-4867-a1ae-0f9e843af99b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_kutyak_agya_beszedfelismeres_beszed","timestamp":"2020. március. 07. 12:03","title":"Magyar kutatók kísérlete: mi történik a kutyában, amikor hozzászól valaki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dde27d6-8c94-4760-9ae0-6db1ea2a2d70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA 2014 és 2016 között termesztett piros fejes salátát a Nemzetközi Űrállomáson mesterséges, de a földire hasonlító körülmények között. Kiderült, a növény nemcsak finom lett.","shortLead":"A NASA 2014 és 2016 között termesztett piros fejes salátát a Nemzetközi Űrállomáson mesterséges, de a földire hasonlító...","id":"20200306_nasa_nemzetkozi_urallomas_piros_fejes_salata_iss","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dde27d6-8c94-4760-9ae0-6db1ea2a2d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d60f536-8645-4152-9fa1-311cc739c207","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_nasa_nemzetkozi_urallomas_piros_fejes_salata_iss","timestamp":"2020. március. 06. 20:03","title":"Salátát termesztett az űrben a NASA, most kiderült a növényről egy fontos dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b0c444-2c1e-4e5b-ae7e-dae14073aa86","c_author":"HVG","category":"360","description":"A női egyenjogúság a közterületeket a legkevésbé sem érintette meg, így a modern Budapest térképén több a Kossuth, Petőfi, Arany, Jókai és Vörösmarty nevét viselő utca, illetve tér, mint amennyit valaha élt nőkről összesen elneveztek. Ráadásul a főváros női közterület-rekordere nem is magyar. ","shortLead":"A női egyenjogúság a közterületeket a legkevésbé sem érintette meg, így a modern Budapest térképén több a Kossuth...","id":"202010_rovid_seta_anok_utcajaban_muzsak_pionirok_szabadsagharcosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07b0c444-2c1e-4e5b-ae7e-dae14073aa86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960fc139-b765-4c19-b01f-ed1f01e83a3c","keywords":null,"link":"/360/202010_rovid_seta_anok_utcajaban_muzsak_pionirok_szabadsagharcosok","timestamp":"2020. március. 08. 16:00","title":"Blaha Lujza kontra Kossuth Lajos - miért van harmincszor annyi utca elnevezve férfiakról, mint nőkről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Dollármilliárdot kellene törleszteni, csak hát nincs miből. Úgyhogy fizetésképtelenséget jelentettek. ","shortLead":"Dollármilliárdot kellene törleszteni, csak hát nincs miből. Úgyhogy fizetésképtelenséget jelentettek. ","id":"20200307_libanon_eurokotveny_tartozas_fizeteskeptelenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd256a35-6cf2-4973-8093-7f9fb3b955fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200307_libanon_eurokotveny_tartozas_fizeteskeptelenseg","timestamp":"2020. március. 07. 21:17","title":"Libanon kezd szétesni, nincs elég pénz a hitelek törlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott is ott lett volna a női jégkorong-vb-n a kanadai Truróban.","shortLead":"A magyar válogatott is ott lett volna a női jégkorong-vb-n a kanadai Truróban.","id":"20200307_koronavirus_jarvany_fertozes_kanada_noi_hoki_vb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818f4189-621f-49c3-bf90-3eebe2716b40","keywords":null,"link":"/sport/20200307_koronavirus_jarvany_fertozes_kanada_noi_hoki_vb","timestamp":"2020. március. 07. 19:12","title":"Újabb világbajnokságot fújtak le a járvány miatt, magyarokat is érint a döntés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bea216e-cce3-406b-b137-9d26662721a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lelőtték Kabulban egy afganisztáni tartományi tanács egyik tagját","shortLead":"Lelőtték Kabulban egy afganisztáni tartományi tanács egyik tagját","id":"20200308_Afgan_politikust_gyilkoltak_meg_Kabulban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bea216e-cce3-406b-b137-9d26662721a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60d4526-8a43-414a-8974-640518a62b02","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_Afgan_politikust_gyilkoltak_meg_Kabulban","timestamp":"2020. március. 08. 11:45","title":"Afgán politikust gyilkoltak meg Kabulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]