Az elismert budapesti vendéglátóhelyeknek komolyan betett a koronavírus, a céges rendezvények elmaradása, illetve a turizmus visszaesése.

Az Alabárdos étterem tulajdonosa, Andrusch Péter a G7-nek azt mondta, az ázsiai turisták kiesése miatt már januárban 20 százalékkal csökkent a forgalmuk az előző hasonló időszakához képest. Februárban 40 százalékos volt a visszaesés, márciusban pedig 60 százalékos mínusszal számolnak. Andrusch szerint már a megmaradásuk forog veszélyben.

A koronavírus miatt Európa-szerte elhalasztják a nemzetközi vásárokat és konferenciákat, a vállalatok megtiltották a munkatársaiknak a nemzetközi utazásokat. Az április csúcshónap lett volna, de Andrusch szerint az összes céges rendezvényt április utánra halasztották.

Az étterem tulajdonosa azt is elmondta, hogy a visszaesés miatt első lépésben az összes próbaidős és alkalmankénti kisegítő munkatárs megbízását megszüntették. „A következő fokozat a csökkentett nyitvatartás lehet, meg még kevesebb ember.”

A belvárosi St. Andrea Restaurant vezetője, Lizsicsár Miklós arról számolt be, hogy náluk két hete kezdődött a visszaesés, amikor egymás után mondták vissza a foglalásokat. 80 százalékkal csökkenhetett a forgalmuk.

A budai Várban működő éttermek közel harmadát üzemeltető Zsidai-csoport szintén azt írta, hogy jelentős bevételkieséssel számolnak mindenhol.

A bulinegyed szórakozóhelyei is kevesebb vendégről számoltak be, de náluk nem olyan drasztikus a helyzet. A G7 több vendéglátóhelyet is megkérdezett, és az általuk elmondottak szerint az elmúlt egy-két hétben kezdett érezhetően csökkenni a forgalom, helytől függően nagyjából 5-20 százalékkal. Azokat a helyeket érinti hátrányosan a turisták elmaradása, ahol a külföldiek aránya eddig is magasabb volt.

A Gettó Gulyás egyik tulajdonosa, Kautezky Dávid azt mondta, hogy náluk múlt héten éppen felújítás volt, de előtte nagyjából 15 százalékkal esett vissza a forgalom. Kautezky azt mondta, hogy márciusban 70 százalékos mínuszra számít. „Egyedül elbocsátásokkal tudunk felkészülni, pedig egy nagyon jó csapatunk van most” – mondta.