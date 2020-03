Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3f86c64-8eb7-42d3-8478-44b2de932d9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új koronavírus-fertőzés miatti kockázatok miatt ideiglenesen bezárja Kínán kívüli üzleteit az Apple. Az online-rendelés továbbra is működik. ","shortLead":"Az új koronavírus-fertőzés miatti kockázatok miatt ideiglenesen bezárja Kínán kívüli üzleteit az Apple...","id":"20200314_Az_Apple_bezarja_valamennyi_Kinan_kivul_levo_uzletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3f86c64-8eb7-42d3-8478-44b2de932d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa486079-2a7a-46af-9c35-9a01e0d36e3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200314_Az_Apple_bezarja_valamennyi_Kinan_kivul_levo_uzletet","timestamp":"2020. március. 14. 08:39","title":"Az Apple bezárja valamennyi, Kínán kívül lévő üzletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Súlyos májkárosodás lépett fel az egyik betegnél, aki az Esmya nevű gyógyszert szedte.","shortLead":"Súlyos májkárosodás lépett fel az egyik betegnél, aki az Esmya nevű gyógyszert szedte.","id":"20200313_Felfuggesztettek_a_Richter_mehmioma_elleni_gyogyszerenek_forgalmazasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a1cae6-4cb6-4e67-b337-0ab45a6848cf","keywords":null,"link":"/kkv/20200313_Felfuggesztettek_a_Richter_mehmioma_elleni_gyogyszerenek_forgalmazasat","timestamp":"2020. március. 13. 16:57","title":"Felfüggesztették a Richter méhmióma elleni gyógyszerének forgalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c718f47f-58d0-4d51-9535-5f0c13fefd1c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oslói kormány azt kérte a norvég állampolgároktól, hogy a következő hónapban ne utazzanak külföldre, akik pedig más országokban tartózkodnak, minél előbb térjenek haza.","shortLead":"Az oslói kormány azt kérte a norvég állampolgároktól, hogy a következő hónapban ne utazzanak külföldre, akik pedig más...","id":"20200314_Norvegia_is_bezarkozik_a_koronavirusjarvany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c718f47f-58d0-4d51-9535-5f0c13fefd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634f1d1b-ddca-4d62-ba61-e61fde4f6323","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Norvegia_is_bezarkozik_a_koronavirusjarvany_miatt","timestamp":"2020. március. 14. 11:08","title":"Norvégia is bezárkózik a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e36dbc-162e-4738-83db-9a3b288ec8d5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Űrhivatal által közzétett műholdas felvételeken jól látható, hogy jelentősen csökkent a járművek és az ipari létesítmények által kibocsátott szennyező anyagok, elsősorban a nitrogén-dioxid mennyisége - írta az Index.hu.","shortLead":"Az Európai Űrhivatal által közzétett műholdas felvételeken jól látható, hogy jelentősen csökkent a járművek és az ipari...","id":"20200314_Az_urbol_is_latszik_hogy_leallt_Olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84e36dbc-162e-4738-83db-9a3b288ec8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4b5c2d-7f69-4b7f-b5ac-c53ce372c8c3","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Az_urbol_is_latszik_hogy_leallt_Olaszorszag","timestamp":"2020. március. 14. 09:13","title":"Az űrből is látszik, hogy leállt Olaszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos tesztet kell még elvégezniük az orosz és európai űrhivataloknak, hogy biztonságban indítható legyen az ExoMars-küldetés, de a koronavírus-járvány miatt erre egyelőre nem kerül sor.","shortLead":"Számos tesztet kell még elvégezniük az orosz és európai űrhivataloknak, hogy biztonságban indítható legyen...","id":"20200313_exomars_marsjaro_mars_misszio_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480b12a5-899f-43a6-8627-515f1db354e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200313_exomars_marsjaro_mars_misszio_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 12:03","title":"Két évet csúszik egy fontos marsi küldetés, és ez is a koronavírus miatt van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lengyel nemzeti utazási tilalom miatt földre kényszerül a Wizzair valamennyi lengyelországi járata - jelentette be a légitársaság.","shortLead":"A lengyel nemzeti utazási tilalom miatt földre kényszerül a Wizzair valamennyi lengyelországi járata - jelentette be...","id":"20200314_Foldre_kenyszerultek_a_Wizzar_lengyelorszagi_jaratai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81898ca-3bbd-4172-a4be-ebe4d2791e8d","keywords":null,"link":"/kkv/20200314_Foldre_kenyszerultek_a_Wizzar_lengyelorszagi_jaratai","timestamp":"2020. március. 14. 10:09","title":"Földre kényszerültek a Wizz Air lengyelországi járatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8346b40a-55a4-4b74-b268-58d6b034676e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Wikileaks informátora egy évet ült.","shortLead":"A Wikileaks informátora egy évet ült.","id":"20200313_Szabadlabon_Chelsea_Manning","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8346b40a-55a4-4b74-b268-58d6b034676e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3c9a67-49b3-40eb-9c81-0581123bf618","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Szabadlabon_Chelsea_Manning","timestamp":"2020. március. 13. 07:22","title":"Szabadlábon Chelsea Manning","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57aafd0-a27f-4405-a188-8b7abd1ac270","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mikel Arteta koronavírusos, már karanténba is került.","shortLead":"Mikel Arteta koronavírusos, már karanténba is került.","id":"20200313_arsenal_mikel_arteta_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f57aafd0-a27f-4405-a188-8b7abd1ac270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46eb5324-0b15-47c8-b93c-6a8c92905ff4","keywords":null,"link":"/sport/20200313_arsenal_mikel_arteta_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 06:11","title":"Az Arsenal vezetőedzője is megbetegedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]