[{"available":true,"c_guid":"2c60b314-eb80-49a2-8fcf-340bb3d65962","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro cáfolja, hogy a koronavírus tesztje pozitív lett volna.","shortLead":"Jair Bolsonaro cáfolja, hogy a koronavírus tesztje pozitív lett volna.","id":"20200313_A_brazil_elnok_azt_allitja_hogy_nem_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c60b314-eb80-49a2-8fcf-340bb3d65962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f817ead-7335-42d5-be95-082ffe322f9c","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_A_brazil_elnok_azt_allitja_hogy_nem_fertozott","timestamp":"2020. március. 13. 18:35","title":"A brazil elnök azt állítja, hogy nem fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce69e0e-f365-474d-b732-e27f8738a1cf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az álhírekkel foglalkozó Urbanlegends.hu a PolitiFact tényellenőrző oldal útmutatóját egészítette ki hazai forrásokkal és példákkal.","shortLead":"Az álhírekkel foglalkozó Urbanlegends.hu a PolitiFact tényellenőrző oldal útmutatóját egészítette ki hazai forrásokkal...","id":"20200313_Hogyan_keruljuk_el_a_koronavirussal_kapcsolatos_hamis_infokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ce69e0e-f365-474d-b732-e27f8738a1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fcf286-80ec-4fdd-9196-c9b816ee41f3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200313_Hogyan_keruljuk_el_a_koronavirussal_kapcsolatos_hamis_infokat","timestamp":"2020. március. 13. 09:15","title":"Hogyan kerüljük el a koronavírussal kapcsolatos hamis infókat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29be72c-1b4a-41c9-896b-90267dd7a269","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átalakítja az online-bevásárlás feltételeit a Tesco. 