[{"available":true,"c_guid":"d421d927-182d-4407-b127-453b893d5c96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az irodai dolgozók a Macarenát adták elő az óbudaiaknak.\r

","shortLead":"Az irodai dolgozók a Macarenát adták elő az óbudaiaknak.\r

","id":"20200326_Tanccal_halaltak_meg_a_biztatast_a_mentoszolgalat_dolgozoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d421d927-182d-4407-b127-453b893d5c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2b1293-ee7f-43fb-a215-e51971824a01","keywords":null,"link":"/elet/20200326_Tanccal_halaltak_meg_a_biztatast_a_mentoszolgalat_dolgozoi","timestamp":"2020. március. 26. 08:06","title":"Tánccal hálálták meg a biztatást a mentőszolgálat dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dolgozókat megtartanák egy kecskeméti portál értesülése szerint. Folyik az egyeztetés a szakszervezetekkel.","shortLead":"A dolgozókat megtartanák egy kecskeméti portál értesülése szerint. Folyik az egyeztetés a szakszervezetekkel.","id":"20200326_mercedes_gyar_meghosszabbitott_leallas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36df6408-be91-42a4-9885-3cfe7dc90f1a","keywords":null,"link":"/kkv/20200326_mercedes_gyar_meghosszabbitott_leallas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 16:29","title":"Még hosszabb időre áll le a Mercedes-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"Herczog László","category":"360","description":"Fontos elkerülni a pánikot, de az államnak támogatnia kellene a járvány okozta válság legnagyobb áldozatait – ajánlja Herczog László, a Bajnai-kormány szociális és munkaügyi minisztere. Alább írásában összegzi, mire van megoldás a jelenlegi munkaügyi rendszerben, és amire nincs, arra megoldásokat kínál.","shortLead":"Fontos elkerülni a pánikot, de az államnak támogatnia kellene a járvány okozta válság legnagyobb áldozatait – ajánlja...","id":"20200326_Herczog_Laszlo_Javaslatok_a_munkavallalok_vedelmere_jarvany_eseten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5534644e-70ca-42c2-b483-05cc1e989728","keywords":null,"link":"/360/20200326_Herczog_Laszlo_Javaslatok_a_munkavallalok_vedelmere_jarvany_eseten","timestamp":"2020. március. 26. 19:30","title":"Van itt pár javaslat, mi segíthetne a járvány miatt kilátástalan helyzetbe került embereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcaaaa92-287d-4871-a1e0-dff2845dfc5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fontos összefogni a budapesti vállalkozásokat, és feltárni a szabad kapacitásokat.","shortLead":"Fontos összefogni a budapesti vállalkozásokat, és feltárni a szabad kapacitásokat.","id":"20200325_A_fovarosi_iparkamara_segitseget_ker_szajmaszkok_gyartasahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcaaaa92-287d-4871-a1e0-dff2845dfc5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5274ed34-f830-4b4a-939b-4990a1643a4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_A_fovarosi_iparkamara_segitseget_ker_szajmaszkok_gyartasahoz","timestamp":"2020. március. 25. 11:07","title":"A fővárosi iparkamara segítséget kér szájmaszkok gyártásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy járvány idején nagyon fontos, hogy csökkentsük a másikkal való érintkezést, és orvoshoz is csak akkor menjünk, ha nincs más választásunk. E szabály betartásában már a Google Maps is segít.","shortLead":"Egy járvány idején nagyon fontos, hogy csökkentsük a másikkal való érintkezést, és orvoshoz is csak akkor menjünk, ha...","id":"20200326_koronavirus_google_terkep_maps_orvos_rendelo_keresese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0968443-7254-4f10-b090-9be8f8c45634","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_koronavirus_google_terkep_maps_orvos_rendelo_keresese","timestamp":"2020. március. 26. 08:03","title":"A koronavírus miatt figyelmeztetés került a Google Mapsbe: maradjon otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f037bfc-3c12-4b3f-bdd2-49ec0123af8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Öt évvel „Másokat szeretni” című, harmadik nagylemeze után új albummal jelentkezik a Jazzékiel. A „Szép napok” kilenc vadonatúj zajos, drone-os dala szorongásról, veszteségektől való félelemről, vihar előtti békés pillanatokról és szétesett életekről szól. A korábban meghirdetett lemezbemutató koncert dátuma a koronavírus miatt későbbre tolódik.","shortLead":"Öt évvel „Másokat szeretni” című, harmadik nagylemeze után új albummal jelentkezik a Jazzékiel. A „Szép napok” kilenc...","id":"20200326_Egy_lemez_szorongasrol_vesztesegekrol__itt_a_Jazzekiel_uj_albuma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f037bfc-3c12-4b3f-bdd2-49ec0123af8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282c3d28-cc03-4845-b350-a0ce0739683d","keywords":null,"link":"/kultura/20200326_Egy_lemez_szorongasrol_vesztesegekrol__itt_a_Jazzekiel_uj_albuma","timestamp":"2020. március. 26. 10:51","title":"Egy lemez szorongásról, veszteségekről - itt a Jazzékiel új albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem lehet hozzáférni a betegek dokumentumaihoz.","shortLead":"Egyelőre nem lehet hozzáférni a betegek dokumentumaihoz.","id":"20200325_Leallt_az_erecepteket_kezelo_informatikai_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf55ac3-8650-4cf1-bdd9-01cc0cb25730","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Leallt_az_erecepteket_kezelo_informatikai_rendszer","timestamp":"2020. március. 25. 15:41","title":"Leállt az e-recepteket kezelő informatikai rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c746f171-df7e-4547-8bd4-3c2f587a21e9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az agrárium importigényes és sokat exportál, ezért jelenleg a szállítmányozásban tapasztalható fennakadások jelentik a legnagyobb problémát. ","shortLead":"Az agrárium importigényes és sokat exportál, ezért jelenleg a szállítmányozásban tapasztalható fennakadások jelentik...","id":"20200325_A_mezogazdasagot_is_sujtja_a_jarvany_de_az_elelmiszerellatas_nincs_veszelyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c746f171-df7e-4547-8bd4-3c2f587a21e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f89c03c-7aff-486f-a12c-b14d5ac76f5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_A_mezogazdasagot_is_sujtja_a_jarvany_de_az_elelmiszerellatas_nincs_veszelyben","timestamp":"2020. március. 25. 13:49","title":"A mezőgazdaságot is sújtja a járvány, de az élelmiszer-ellátás nincs veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]