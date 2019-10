Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bdd27d6-7f17-4d23-9ede-67d41b96beeb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Sok hibát elkövettünk - mondta Kövér László, amikor kedd este a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a többi között arról beszélt, miért veszítette el a fővárost a Fidesz október 13-án. Kiderült, hogy ma már úgy érzi, Göncz Árpád köztársasági elnökké választása talán nem volt jó ötlet, egyébként pedig Biszku Béla “egy utolsó, mocskos gyilkos.”","shortLead":"Sok hibát elkövettünk - mondta Kövér László, amikor kedd este a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a többi között arról...","id":"20191022_Kover_Sajtoszabadsag_van_nagyobb_is_mint_kellene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bdd27d6-7f17-4d23-9ede-67d41b96beeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b820e7d-20fa-4657-a154-f5b229fedbaa","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Kover_Sajtoszabadsag_van_nagyobb_is_mint_kellene","timestamp":"2019. október. 22. 21:20","title":"Kövér: Sajtószabadság van, nagyobb is, mint kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42dbb74-56bf-4240-ad22-9a55c933cef9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ha az állatok nem csapnak zajt, a házaspár valószínűleg nem ébred fel, és nem ér ki időben a házból, amelyet a heves esőzés megrongált.","shortLead":"Ha az állatok nem csapnak zajt, a házaspár valószínűleg nem ébred fel, és nem ér ki időben a házból, amelyet a heves...","id":"20191023_macska_foldcsuszamlas_hazaspar_olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e42dbb74-56bf-4240-ad22-9a55c933cef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feebb773-00cf-4f30-bfba-28f94c7f54ac","keywords":null,"link":"/elet/20191023_macska_foldcsuszamlas_hazaspar_olaszorszag","timestamp":"2019. október. 23. 14:18","title":"Macskáik mentettek meg egy házaspárt a biztos haláltól Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f65790b2-6ae8-4818-bfc7-280ee7d5dbcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jeff Bezos cége, a Blue Origin a jövőben a Lockheed Martinnal, a Northrop Grumannal és a Draperrel közösen fejleszti majd űrhajóját.","shortLead":"Jeff Bezos cége, a Blue Origin a jövőben a Lockheed Martinnal, a Northrop Grumannal és a Draperrel közösen fejleszti...","id":"20191022_blue_origin_blue_moon_holdra_szallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f65790b2-6ae8-4818-bfc7-280ee7d5dbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bf5fbe-39d5-438f-bb21-b1d486f44613","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_blue_origin_blue_moon_holdra_szallas","timestamp":"2019. október. 22. 18:03","title":"Űripari veteránokkal szövetkezett a világ leggazdagabb embere, hogy sikerüljön a Holdra szállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette a Microsoft a processzorkövetelményeket tartalmazó listát, a novemberben érkező nagy Windows 10-frissítésnek megfelelően.","shortLead":"Frissítette a Microsoft a processzorkövetelményeket tartalmazó listát, a novemberben érkező nagy Windows...","id":"20191023_windows10_novemberi_frissites_tamogatott_processzorok_listaja_hardverkovetelmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1f789d-49df-4f4e-9196-c3188519ef30","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_windows10_novemberi_frissites_tamogatott_processzorok_listaja_hardverkovetelmeny","timestamp":"2019. október. 23. 08:03","title":"Milyen processzor van a gépében? Nem fogad el bármit a Windows 10 novemberi frissítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f2366c-0a3c-41fe-b074-40090444c48d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De a tüntetők öt követeléséből így is csak egy teljesült.","shortLead":"De a tüntetők öt követeléséből így is csak egy teljesült.","id":"20191023_Hivatalosa_is_visszavontak_a_torvenyjavaslatot_amely_miatt_Hongkongban_honapok_ota_tuntetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81f2366c-0a3c-41fe-b074-40090444c48d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc93efbc-9b72-434e-8178-d848864e3042","keywords":null,"link":"/vilag/20191023_Hivatalosa_is_visszavontak_a_torvenyjavaslatot_amely_miatt_Hongkongban_honapok_ota_tuntetnek","timestamp":"2019. október. 23. 13:20","title":"Hivatalosan is visszavonták a törvényjavaslatot, amely miatt Hongkongban hónapok óta tüntetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b89ed57-50e3-405c-ba5f-261125f24c82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdekes fotót osztott meg a IX. kerületi polgármester. ","shortLead":"Érdekes fotót osztott meg a IX. kerületi polgármester. ","id":"20191022_Foto_Ures_irattartokat_talalt_Baranyi_Krisztina_a_ferencvarosi_hivatalban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b89ed57-50e3-405c-ba5f-261125f24c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94f8041-78d2-41ca-87bf-4890adfbde6b","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Foto_Ures_irattartokat_talalt_Baranyi_Krisztina_a_ferencvarosi_hivatalban","timestamp":"2019. október. 22. 15:29","title":"Üres irattartókat talált Baranyi Krisztina a ferencvárosi hivatalban – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4c9214-b602-458f-a2a4-0ef0c0b9cc34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Népvédelmi Egységek szíriai kurd fegyveres szervezet szóvivője szerint Törökország a visszavonulás dacára folytatja támadásait, de már a kialakítandó biztonsági övezet peremén túl. ","shortLead":"A Népvédelmi Egységek szíriai kurd fegyveres szervezet szóvivője szerint Törökország a visszavonulás dacára folytatja...","id":"20191022_Visszavonultak_a_sziriai_kurdok_a_kialakitando_biztonsagi_ovezetbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c4c9214-b602-458f-a2a4-0ef0c0b9cc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863924da-024e-49b0-a74f-01bc35a82ca7","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_Visszavonultak_a_sziriai_kurdok_a_kialakitando_biztonsagi_ovezetbol","timestamp":"2019. október. 22. 20:10","title":"Visszavonultak a szíriai kurdok a kialakítandó biztonsági övezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f22b70-7bea-4c3f-9845-d5185ee8e630","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először mutatták ki, hogy a kongói óriásvarangy Afrika legnagyobb és legveszélyesebb viperájának álcázza magát, hogy ne támadják meg – számolt be róla a Phys.org.","shortLead":"Először mutatták ki, hogy a kongói óriásvarangy Afrika legnagyobb és legveszélyesebb viperájának álcázza magát, hogy ne...","id":"20191022_kongoi_oriasvarangy_vipera_alcazas_kigyo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9f22b70-7bea-4c3f-9845-d5185ee8e630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c413ac-caf4-4103-bcb8-e3ec1ed9bffc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_kongoi_oriasvarangy_vipera_alcazas_kigyo","timestamp":"2019. október. 22. 13:03","title":"Ilyet még nem láttak a kutatók: egy varangy magát kígyónak álcázva rázza le a támadóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]