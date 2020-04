Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff1dd128-bef8-4f00-895e-388b0bf4aaf5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár sokunknál porosodhatnak még audiokazetták, azt senki sem vitatja, hogy e tartalomhordozó kora már rég lejárt. Ez azonban nem akadályozott meg egy lelkes youtubert, hogy megpróbáljon videót rögzíteni egy ilyen kazettára.","shortLead":"Bár sokunknál porosodhatnak még audiokazetták, azt senki sem vitatja, hogy e tartalomhordozó kora már rég lejárt...","id":"20200417_video_rogzitese_audiokazettara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff1dd128-bef8-4f00-895e-388b0bf4aaf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c2f4b2-5d53-46b9-87b1-2b5a8c183dfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_video_rogzitese_audiokazettara","timestamp":"2020. április. 17. 09:03","title":"Megpróbálta a lehetetlent: videót rögzített egy régi magnókazettán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfe8b26-c253-497a-8ab0-eeee2b9d2343","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bucsi László szerint \"nem kerek\" a volt főigazgató története.","shortLead":"Bucsi László szerint \"nem kerek\" a volt főigazgató története.","id":"20200415_Belso_vizsgalatot_indit_a_fehervari_korhaz_megbizott_igazgatoja_Csernavolgyi_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cfe8b26-c253-497a-8ab0-eeee2b9d2343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ee1058-f7f7-44b6-b423-11b8932b4a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Belso_vizsgalatot_indit_a_fehervari_korhaz_megbizott_igazgatoja_Csernavolgyi_ugyeben","timestamp":"2020. április. 15. 21:52","title":"Belső vizsgálatot indít a fehérvári kórház megbízott igazgatója Csernavölgyi ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc092878-aa1b-4c1c-8076-944d24e3cf5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Mivel a járvány szakrendeléseken csak sürgős eseteket fogadnak, mindenekelőtt távolról adnak tanácsot a kórházi és háziorvosok, pszichológusok, gyógytornászok és más szakemberek országszerte. ","shortLead":"Mivel a járvány szakrendeléseken csak sürgős eseteket fogadnak, mindenekelőtt távolról adnak tanácsot a kórházi és...","id":"20200416_telefon_online_tanacsadas_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc092878-aa1b-4c1c-8076-944d24e3cf5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0e11c8-f57e-422f-a3ac-002c98b7dbe0","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_telefon_online_tanacsadas_egeszsegugy","timestamp":"2020. április. 16. 19:33","title":"A virtuális ambulanciától a telefonos szakrendelésig: így segítik távolról betegeiket az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férj így hamarosan akár dolgozni is mehet. ","shortLead":"A férj így hamarosan akár dolgozni is mehet. ","id":"20200416_koronavirusos_gyerek_nem_tesztelik_a_csaladot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccebba0a-1367-48e8-90c2-0fb4e413298f","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_koronavirusos_gyerek_nem_tesztelik_a_csaladot","timestamp":"2020. április. 16. 17:10","title":"Koronavírusos egy nyugat-dunántúli házaspár fél éves gyereke, a szülőket mégsem tesztelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6586685f-afa9-4ffd-b270-f91c29e5a3d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony állítólag a magas gyártási költségek (és a konzol magas ára) miatt az induláskor jóval kevesebb PlayStation 5 eladására készül annál, mint amit a 4-es verzió piacra dobásakor elkönyvelhettek.","shortLead":"A Sony állítólag a magas gyártási költségek (és a konzol magas ára) miatt az induláskor jóval kevesebb PlayStation 5...","id":"20200416_sony_playstation_5_jatekkonzol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6586685f-afa9-4ffd-b270-f91c29e5a3d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c106eb-f8b2-45db-a1df-4d3f18ff6b81","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_sony_playstation_5_jatekkonzol","timestamp":"2020. április. 16. 19:03","title":"Nem minden rajongó kaphatja meg elsőre a PlayStation 5-öt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f5dbde-7237-4a25-91da-51b8919ebd7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járványra tekintettel a Samsung is úgy döntött, hogy meghosszabbítja a termékeire vonatkozó garanciát. A mobilokat továbbra is ingyen viszik el a szervizekbe, és szintén ingyenesen hozzák szállítják vissza őket.","shortLead":"A járványra tekintettel a Samsung is úgy döntött, hogy meghosszabbítja a termékeire vonatkozó garanciát. A mobilokat...","id":"20200417_samsung_garancia_hosszabbitasa_julius_15_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4f5dbde-7237-4a25-91da-51b8919ebd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4de827a-4b96-497e-a870-0e948c448081","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_samsung_garancia_hosszabbitasa_julius_15_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 17. 10:33","title":"Négy hónap extra garanciát ad a Samsung a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"092fa115-5cdf-45c3-9d5e-8e9d73841407","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A látványosan kiszélesített, méretes divatterepjáró motorjának teljesítménye meghaladja az 500 lóerőt. ","shortLead":"A látványosan kiszélesített, méretes divatterepjáró motorjának teljesítménye meghaladja az 500 lóerőt. ","id":"20200417_kozel_1000_nmt_tud_ez_az_uj_audi_sq7","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=092fa115-5cdf-45c3-9d5e-8e9d73841407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33dbfea-cad0-4e77-8efb-bbe450b5b277","keywords":null,"link":"/cegauto/20200417_kozel_1000_nmt_tud_ez_az_uj_audi_sq7","timestamp":"2020. április. 17. 09:41","title":"Közel 1000 Nm-t tud ez az új dízel Audi SQ7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39e7cf7-9793-4abf-8ddb-9fed630c4ce7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nem sokkal az ezredforduló után legyártott SL 600 motorházteteje alatt egy kiváló 6 literes erőforrás található.","shortLead":"A nem sokkal az ezredforduló után legyártott SL 600 motorházteteje alatt egy kiváló 6 literes erőforrás található.","id":"20200416_19_eves_de_teljesen_uj_sportkocsit_arul_a_mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e39e7cf7-9793-4abf-8ddb-9fed630c4ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320dce1f-6f88-4640-80a3-d746b5353eb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200416_19_eves_de_teljesen_uj_sportkocsit_arul_a_mercedes","timestamp":"2020. április. 16. 06:41","title":"19 éves, de teljesen új V12-es sportkocsit árul a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]