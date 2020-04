Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffc3f102-3d64-4ce1-a081-617723ef38db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már több mint 600 hektárra jelentettek be aszálykárt Magyarországon.","shortLead":"Már több mint 600 hektárra jelentettek be aszálykárt Magyarországon.","id":"20200420_Aszaly_fenyegeti_a_hazai_mezogazdasagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffc3f102-3d64-4ce1-a081-617723ef38db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86e2c3b-6886-4f7d-8905-fb9d90c3e0d3","keywords":null,"link":"/zhvg/20200420_Aszaly_fenyegeti_a_hazai_mezogazdasagot","timestamp":"2020. április. 20. 16:14","title":"Aszály fenyegeti a hazai mezőgazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9523e6ae-589d-4f11-b97f-103bd0f60ee8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az intézményen belül három osztályt is átalakítanak a koronavírusos beteg fogadására.\r

","shortLead":"Az intézményen belül három osztályt is átalakítanak a koronavírusos beteg fogadására.\r

","id":"20200419_Eloszuresre_szolgalo_satrakat_allitottak_a_farkasgyepui_tudogyogyintezetnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9523e6ae-589d-4f11-b97f-103bd0f60ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11944411-39da-4c70-8dec-bd6d4ab6e987","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Eloszuresre_szolgalo_satrakat_allitottak_a_farkasgyepui_tudogyogyintezetnel","timestamp":"2020. április. 19. 12:51","title":"Előszűrésre szolgáló sátrakat állítottak a farkasgyepűi tüdőgyógyintézetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gazdaságkutató szerint a közeljövőben 90-100 ezer ember veszítheti el az állását, és kényszerszabadságra is a korábbinál több cég kényszerülhet.","shortLead":"A gazdaságkutató szerint a közeljövőben 90-100 ezer ember veszítheti el az állását, és kényszerszabadságra is...","id":"20200420_GKI_10_szazalekra_felkuszhat_a_munkanelkuliseg_ha_nem_segit_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d3cbcc-78c8-44bf-a09e-31c6ce55d8fe","keywords":null,"link":"/kkv/20200420_GKI_10_szazalekra_felkuszhat_a_munkanelkuliseg_ha_nem_segit_a_kormany","timestamp":"2020. április. 20. 05:47","title":"GKI: 10 százalékra felkúszhat a munkanélküliség, ha nem segít a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edbe1b2-623d-4a71-8582-72194c3f476b","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány okozta válság ellenére is van még elég élelmiszer, ám hosszabb távon a sérülékeny országokban komoly éhínség alakulhat ki, ha a fejlett országok nem figyelnek a nehéz helyzetben lévő térségekben élőkre – mondta a Zhvg-nek Diane Holdorf, az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (WBCSD) nevű szervezet élelmezésügyekben illetékes igazgatója. A világtanács magyarországi tagvállalatainak tartott előadása után nyilatkozó igazgató szerint a pandémia elmúltával alaposan megváltozik a világ.","shortLead":"A koronavírus-járvány okozta válság ellenére is van még elég élelmiszer, ám hosszabb távon a sérülékeny országokban...","id":"20200419_A_serulekeny_tersegekben_ehinseget_okozhat_a_koronavirusjarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9edbe1b2-623d-4a71-8582-72194c3f476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba39cd6-c836-44ff-a9af-937c5f759f3f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200419_A_serulekeny_tersegekben_ehinseget_okozhat_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. április. 19. 13:00","title":"A járvány után minden megváltozhat az élelmiszeriparban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Bár a megnövekedett kereslet hatására is nőttek az árak, sok boltos azért adja többszörös áron a termékeit, hogy túléljen. Eközben a piac tele van rossz minőségű szájmaszkokkal és botcsinálta kereskedőkkel. ","shortLead":"Bár a megnövekedett kereslet hatására is nőttek az árak, sok boltos azért adja többszörös áron a termékeit...","id":"20200420_Sokszorosaba_kerulnek_a_maszkok_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b999cd9-9f54-4204-8d12-8cb573ac53da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200420_Sokszorosaba_kerulnek_a_maszkok_koronavirus","timestamp":"2020. április. 20. 13:51","title":"Aranyáron adják a maszkokat, így próbálnak túlélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad0c2e0c-a0c2-43b4-b3e9-9d3317b31946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intelsat 901 igen régi műhold, de egy másiknak hála öt évig még biztosan nem lesz vele gond.","shortLead":"Az Intelsat 901 igen régi műhold, de egy másiknak hála öt évig még biztosan nem lesz vele gond.","id":"20200421_intelsat_901_muhold_mev_1_northrop_grumman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad0c2e0c-a0c2-43b4-b3e9-9d3317b31946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37514604-dcc6-4890-b7e6-d16d4bc82d61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_intelsat_901_muhold_mev_1_northrop_grumman","timestamp":"2020. április. 21. 08:03","title":"Ilyen még nem volt: műhold javított meg műholdat az űrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Mínusz 37 dollárig süllyedt egy hordó ára.\r

","shortLead":"Mínusz 37 dollárig süllyedt egy hordó ára.\r

","id":"20200420_koronavirus_olajar_csokkenes_amerika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a633ab-d052-4082-bb1a-ca4e4ddfdd30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200420_koronavirus_olajar_csokkenes_amerika","timestamp":"2020. április. 20. 20:57","title":"Negatív tartományba került Amerikában a nyersolaj ára a válság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debf0a13-4f18-4585-af17-882d36066024","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Indul a Távmozi, premierek is lesznek. ","shortLead":"Indul a Távmozi, premierek is lesznek. ","id":"20200419_Visszaternek_a_budapesti_muveszmozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=debf0a13-4f18-4585-af17-882d36066024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b72dc22-4218-44c4-805b-335909add5a9","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Visszaternek_a_budapesti_muveszmozik","timestamp":"2020. április. 19. 12:40","title":"Visszatérnek a budapesti művészmozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]