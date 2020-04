Az éttermek, a borkóstolások, az ívós események hiánya visszavetette a fogyasztást, főleg a prémium kategóriában. Az alacsonyabb árfekvésű szegmensben a kijárási korlátozás elején a nagy bevásárlások egy ideig kiegyenesítették a számokat- derül ki az index.hu borpiaci összeállításából. A lap szerint a muzeális (befektetési célból vásárolt) borok piaca is stabil maradt, ám a magyar boroknak itt nincs szerepe, sokan az aranyhoz hasonlóan a válság idején értékállónak gondolták a befektetési célú borvásárlást.

Az éttermek, a borkóstolások, a társasági események hiánya alaposan visszavetette a borfogyasztást, főleg a prémium kategóriában. Az alacsonyabb árfekvésű szegmensben a kijárási korlátozás elején a nagy bevásárlások egy ideig kiegyenesítették a számokat - derül ki az Index borpiaci összeállításából. A lap szerint a muzeális (befektetési célból vásárolt) borok piaca is stabil maradt, ám a magyar boroknak itt nincs szerepe, sokan az aranyhoz hasonlóan a válság idején értékállónak gondolták a befektetési célú borvásárlást.

A Napi.hu is összeállítást közölt a paicról, e szerint húsvét előtti hetekben tömegesen jelentek meg magyar borászatok, pincék posztjai, felhívásai, akciói a Facebookon. A minőségi borválogatásokat is extrán akciózva, országos kiszállítással kínálják azóta is. A lépést a kényszer szülte, de ez könnyen a saját üzlet rombolásához is vezethet - olvasható a cikkben.

De akad komplexebb, felülről szervezett kampány is, írja a lap. A Palackposta2020 fizetett hirdetésként fut a közösségi médiában és megjelenik sok magyar nyelvű weboldalon is. Ez a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának (HNT) projektje, ami azzal a szöveggel, hogy "Nem kell kimenned! Borod a borászatból jön! Már webshopon, emailben, telefonon vagy akár Facebookon is rendelhetőek a borok, közvetlenül a borászoktól." Az Agrármarketing Centrum beszállásával végképp államinak tekinthető kampányhoz egy 35 másodperces videó nyomatékosítja az üzenetet.