[{"available":true,"c_guid":"e74b3043-39be-47b0-acc5-d7805df61c89","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Covid-19 betegséggel kórházban kezelt páciensek száma az elmúlt egy hétben országosan 13 százalékkal csökkent.","shortLead":"A Covid-19 betegséggel kórházban kezelt páciensek száma az elmúlt egy hétben országosan 13 százalékkal csökkent.","id":"20200503_NagyBritanniaban_tetozott_a_korhazi_kezelesre_szorulok_es_a_halalozasok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e74b3043-39be-47b0-acc5-d7805df61c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88e7df0-6dd3-4d48-9153-77abab31308a","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_NagyBritanniaban_tetozott_a_korhazi_kezelesre_szorulok_es_a_halalozasok_szama","timestamp":"2020. május. 03. 18:51","title":"Remélik a britek, hogy tetőzött a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b6e60f-7c5a-4cdc-bc76-52ccf1b7d1d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Arany János- és egy Tóth Árpád-vers is van a feladatok között az idei középszintű magyarérettségin.","shortLead":"Egy Arany János- és egy Tóth Árpád-vers is van a feladatok között az idei középszintű magyarérettségin.","id":"20200504_kozepszintu_magyarerettsegi_2020_masodik_resz_feladatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38b6e60f-7c5a-4cdc-bc76-52ccf1b7d1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b96074-7c7b-4b54-9649-24aa3a06a0dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_kozepszintu_magyarerettsegi_2020_masodik_resz_feladatok","timestamp":"2020. május. 04. 11:12","title":"Ezt kapták a vizsgázók a magyarérettségi második részében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két cég is van szállított Magyarországra olyan gyorsteszteket, amelyek alkalmatlanok a Covid-19 fertőzőttek kimutatására - áll a Direkt36 szombati cikkében.","shortLead":"Két cég is van szállított Magyarországra olyan gyorsteszteket, amelyek alkalmatlanok a Covid-19 fertőzőttek...","id":"20200502_Kina_mar_letiltotta_de_Magyarorszag_addigra_mar_bevasarolt_a_silanyabb_koronatesztekbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0394c7-45ee-4010-aff7-64adc6084aee","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Kina_mar_letiltotta_de_Magyarorszag_addigra_mar_bevasarolt_a_silanyabb_koronatesztekbol","timestamp":"2020. május. 02. 22:29","title":"Direkt36: Kína már letiltotta, de Magyarország addigra már bevásárolt a silányabb koronatesztekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b638d4-74e5-4993-b215-e590db93e502","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az új fertőzöttek száma csökkent Olaszországban, de megint sokan meghaltak.","shortLead":"Az új fertőzöttek száma csökkent Olaszországban, de megint sokan meghaltak.","id":"20200502_Megint_megugrott_az_olasz_koronavirusos_halalesetek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99b638d4-74e5-4993-b215-e590db93e502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6438a667-d082-494d-87bd-3c3bfc6beaf7","keywords":null,"link":"/vilag/20200502_Megint_megugrott_az_olasz_koronavirusos_halalesetek_szama","timestamp":"2020. május. 02. 18:19","title":"Megint megugrott az olasz koronavírusos halálesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b6e60f-7c5a-4cdc-bc76-52ccf1b7d1d6","c_author":"Ballai VInce - Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Átlagosnak és könnyűnek értékelték a magyarérettségit a hvg.hu által megkérdezett diákok. 